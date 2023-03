La exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez anunció que seguirá en la política, pese a la investigación que afronta por el golpe de Estado que perpetró el exmandatario Pedro Castillo, y que apoyará la candidatura de Aníbal Torres a la Presidencia de la República.

En diálogo con ‘Punto final’, la exprimera ministra aseguró que ese fue el pedido que le hizo Castillo Terrones, aunque no sabe si lo hará en una eventual plancha presidencial de Torres Vásquez.

“[¿Piensa seguir en política?] Usted cree que la política es un affaire. El político es de por vida. Cómo sería, yo no me imagino que uno entre en política en un momento y hay una situación compleja y sale huyendo”, expresó.

“Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres, sin duda en una próxima gesta electoral. [Usted va en su plancha] No sé si en su plancha, pero sí a apoyarlo. Genuinamente porque Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el presidente me ha pedido”, añadió.

No obstante, Chávez Chino indicó que por el momento no ha hablado del tema con el exprimer ministro debido a las restricciones que le impuso el Poder Judicial de no comunicarse con sus co-investigados.

“No hemos hablado con el doctor Aníbal Torres, tenemos medidas procesales de restricciones para poder comunicarnos. Él iría a la cabeza. Por supuesto. Mire usted yo no ambiciono ser presidenta de la República”, aseveró.

De otro lado, Betssy Chávez aclaró que la presidenta Dina Boluarte no es su amiga y dejó entrever que no es de izquierda. También manifestó que la actual mandataria apareció recién en la campaña para la segunda vuelta.

“Nunca ha sido mi amiga. [¿Ni en campaña?] No. Es que la doctora nunca participó en campaña. La doctora apareció en segunda vuelta. Creo que partimos de principios distintos”, acotó.

“[Las dos son de izquierda, ¿no?] Eso que juzgue la gente. [Usted no cree que ella sea de izquierda] Yo no me juntaría con Renovación Popular y Fuerza Popular para gobernar, maestro, no lo haría”, agregó.

Finalmente, Betssy Chávez dijo desconocer quién redactó el mensaje a la Nación que leyó Pedro Castillo y negó haber conspirado para dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

“Pruébenme que yo me he reunido. Tú tienes que conspirar pues con alguien que tenga la capacidad de hacer lo que decía el discurso (…) No ha habido conspiración (…) Quieren ver el hecho del 7 de diciembre de manera aislada y se olvidan todo lo que pasó antes del 7 de diciembre”, refirió.

“Si me preguntan si le di la mano a un coronel, si saludé al doctor Aníbal, si le di un abrazo al profesor Pedro Castillo, presidente de la República, por supuesto. Pero darle un abrazo a Pedro Castillo luego de su mensaje y decirle: ‘Bien presidente’. Yo nunca le dije eso y tampoco está en ninguna declaración. Sí lo abrazo, le dije: ‘Presidente es una decisión complicada, compleja’, y salí a ver quién había redactado el discurso”, sentenció.