La mujer que denunció al congresista Freddy Díaz por el delito de violación sexual aseguró que no retirará su acusación y que seguirá con el proceso hasta el final, y hasta que logre “la justicia que merece”, tras reiterar su acusación contra el parlamentario.

“No voy a retirar mi denuncia. Yo voy a seguir hasta el final, hasta lograr la justicia que merezco [...] No voy a dar un paso atrás, voy a continuar”, señaló en declaraciones a Exitosa.

La víctima, extrabajadora del despacho de Freddy Díaz, manifestó que las versiones que su atacante ha dado ante los medios de comunicación indignándose por la denuncia y negando los hechos solo buscan perjudicar su imagen a pesar de las evidencias en su contra.

“Hay que tener un poquito de criterio y sentido común para saber que mi denuncia no es por infidelidad, como lo quieren tildar, es porque realmente merezco justicia”, manifestó.

En esa línea, además de criticar a las abogadas de Freddy Díaz, también responsabilizó de los hechos al personal de seguridad del legislador, quienes fueron grabados impidiendo que alguien pueda acercarse al despacho cuando estaban ocurriendo los hechos.

“Se ve cómo toda una cadena de seguridad falló ese día porque él es el congresista, el intocable, el que amenaza [El personal] en todo momento pudo evitar esa situación. Tenía, manejaba la llave del despacho [...] El video que graba mi compañero, ahí todo el tiempo se niega, dice que ella no está. Yo tengo pruebas y he mostrado ante fiscalía que mientras decía y negaba que yo estuviera dentro, eso es mentira porque me enviaba mensajes por WhatsApp”, señaló en alusión a las imágenes difundidas por “Cuarto poder”.