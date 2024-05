César Acuña, gobernador regional de La Libertad, justificó su pedido de 40 días de licencia sin goce de haber al asegurar que él, como cualquier persona, tiene “derecho a descansar” y que, por eso, ha planteado dejar de ejercer sus funciones en varios bloques de días a lo largo del 2024.

“Creo que como personas tenemos derecho a descansar y creo que tengo toda la libertad de descansar y, cuando regrese, regrese con más fuerza”, declaró ante la prensa este martes 21 de mayo.

Esto, luego que saliera a la luz su solicitud elevada al Consejo Regional de La Libertad el 13 de mayo para que se le otorguen en total cuarenta días de licencia sin goce de haber, en cuatro bloques de unos diez días aproximadamente cada uno.

El Consejo Regional de La Libertad sometió a debate el pedido y lo aprobó este miércoles con 11 votos a favor y 6 en contra.

César Acuña justificó este proceder al decir que no puede ausentarse de su cargo tomándose sus 30 días de vacaciones seguidos.

“Como gobernador no puedo ausentarme 30 días seguidos. Sería irresponsable abandonar la región 30 días seguidos que es lo que me corresponde como vacaciones. Sería muy irresponsable. Por eso he decidido que los 30 días que me corresponde, y que además ni siquiera como vacaciones, son permisos sin goce de haber. Es decir, no le cuesta un solo centavo a la región. He decidido que sea por bloques de 7 días”, aseguró.

Cabe señalar que el documento que Acuña envió incluye cuatro bloques de unos 10 días cada uno para que se le otorguen licencias en los meses de mayo, junio, julio, octubre y diciembre.

El gobernador y presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP) señaló que lo que hará en esos días será salir del Perú. “Voy a viajar al extranjero. Recuerden que yo tengo casa fuera del Perú, hay que ver cómo están las casas”, dijo.