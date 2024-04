El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, negó que la presidenta Dina Boluarte haya explicado ante el gabinete el origen de los relojes Rolex por los cuales está siendo investigada en el Ministerio Público.

“Ella lo que nos ha señalado básicamente es que es honorable, que es correcta, que ella jamás ha cometido un acto de corrupción y que todo eso se va a esclarecer cuando declare en la fiscalía”, comentó a Canal N este jueves.

Con esto, Maurate evitó respaldar los dichos del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, quien comentó que Boluarte sí había dicho al gabinete que compró estos artículos de lujo con sus ahorros.

“Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho, es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros. Lo que hay que hacer es esperar a que este proceso llegue [...] Ella lo ha dicho. Sí, pero claro (que le creo)”, expresó en Canal N el pasado 24 de marzo.

“Yo no escuché en esos términos al ministro Raúl. La presidenta lo que nos ha dicho a nosotros es que ella va a dar explicaciones, que es honorable y que no se le va a encontrar actos de corrupción, y nosotros le creemos”, insistió Maurate, quien luego dijo que Pérez-Reyes nunca dijo específicamente que Boluarte habló ante el Consejo de Ministros.

El titular del MTPE también justificó que Dina Boluarte hasta la fecha no haya explicado a la ciudadanía o a los mismos ministros la procedencia de los relojes.

“En el Perú todos los principios jurídicos y normas legales no se cumplen. No se cumple el principio de inocencia y no se cumple esta norma básica que cuando una investigación es reservada, no debe ser ventilada públicamente ni por las partes ni por el fiscal”, manifestó.