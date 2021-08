El congresista de Renovación Popular, José Cueto, anunció que han presentado una moción de censura, en paralelo a la de interpelación, contra el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Indicó que, por sus polémicas declaraciones sobre el terrorismo, “no hay nada que preguntarle” pues debe irse “sí o sí”.

“Hemos pasado de tener una moción de interpelación, que esta corriendo igual, y ahora estamos presentando una censura directamente. Yo hubiera esperado que el señor Castillo lo retire del cargo inmediatamente [ a Béjar]”, aseveró a Canal N.

“No sé si el señor [Béjar] está soñando o tiene divagaciones mentales, porque eso de hablar tan livianamente de la Marina deja mucho que desear, es inaceptable. Lo que se tiene que hacer es una rectificación, que no la va a dar. Tampoco es algo sacado de contexto. Ayer se habló de esto [la censura] con otras bancadas, no tenemos claro si ya tenemos los votos, pero no tiene sentido interpelar porque acá no hay nada que preguntarle al señor, si no rectifica, si no lo sacan, simplemente concuerdo en que hay censurarlo y se va sí o sí”, agregó.

En esa línea, el almirante en situación de retiro señaló que si hay voluntad política por parte de las demás bancadas y de la Mesa Directiva, la moción podría abordarse en el pleno programado para el día jueves 19 de agosto, una semana antes de que asista el Gabinete de ministros a pedir el voto de confianza al Congreso.

“Si hay voluntad de las demás bancadas y de la Mesa se puede poner en agenda para el Pleno del jueves, creo que debe ser antes de la próxima semana, si es antes mejor. No puedo arrogarme la vocería, pero creo que hay un consenso para hacerlo”, refirió.

Luego de la difusión de estas palabras, la Marina de Guerra del Perú manifestó su rechazo y precisó que se trata de una afirmación falsa que atenta contra el honor de quienes formaron parte de esta institución y lucharon contra el terrorismo.

En contraparte, la Cancillería emitió un comunicado explicando que las declaraciones de Héctor Béjar están siendo “manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto” para confundir a la opinión pública y “obtener la censura del ministro de Relaciones Exteriores”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afronta actualmente tres investigaciones en el Ministerio Público, en etapa preliminar, por los presuntos delitos de lavado de activos, vinculado al caso Los Dinámicos del Centro, por el presunto delito de terrorismo y por presunta apología al terrorismo.