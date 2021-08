Conforme a los criterios de Saber más

En menos de un mes, la bancada oficialista de Perú Libre ha sufrido cinco derrotas. Ni siquiera la intercesión del presidente Pedro Castillo ante la Mesa Directiva del Congreso pudo inclinar la balanza a su favor. En ese mismo lapso, el bloque opositor, que suma 79 votos, ha presentado cuatro mociones para citar a ministros al pleno y una de interpelación al canciller Héctor Béjar. El escenario se presenta así antes del pedido de confianza del Gabinete de Guido Bellido, programado para el jueves 26 de agosto.

Esta semana, Castillo y Bellido solicitaron reunirse con la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, quien aceptó el pedido pero junto a sus vicepresidentes. En la cita del jueves, el jefe del Estado expresó el deseo de que se reconsidere el reparto de comisiones, de modo que Educación quedara en manos de Perú Libre. En tanto, el viernes Bellido aclaró que las acciones de la bancada oficialista no eran coordinadas con el Ejecutivo, en alusión a la moción de censura contra Alva que esta presentó.

Así, el panorama para el Gabinete Bellido parece complicado, puesto que el oficialismo solo cuenta con 37 votos, que suman 51 si se tiene en cuenta a sus aliados. Para conseguir la investidura es necesaria la mayoría simple de los votos de los legisladores presentes en el pleno. Si a la sesión asistieran los 130, los votos requeridos serían 66. En otras palabras, Perú Libre debe asegurar 15 adhesiones más para obtener la confianza.

—Detalles de la interna—

La oposición ha formado un bloque de 79 votos, pero este no es del todo sólido. Aunque consiguieron la Mesa Directiva, Renovación Popular presentó una lista alterna. Y si bien lograron imponerse en el pleno con la conformación de dos comisiones investigadoras, hubo un fraccionamiento en los votos [ver infografía].

Diversas fuentes consultadas por El Comercio coinciden en que hay dos bancadas que están decididas por la vacancia de Castillo: Fuerza Popular y Avanza País. Renovación Popular también está incluido en ese grupo, pero es considerado un bloque muy impredecible.

El jueves, a su salida del Congreso, se observó al presidente Castillo volteando para recibir mensajes de sus asesores. Según fuentes presentes en la comitiva, se le indicó que la bancada de Renovación lo esperaba para una reunión. Sin embargo, desde la Mesa Directiva se les indicó que no era adecuado que volviera a ingresar a la sede del Parlamento. Finalmente, la reunión entre el jefe del Estado y ocho de los nueve legisladores del mencionado bloque se concretó la noche del mismo día en Palacio.

En la oposición, Acción Popular y Alianza para el Progreso están más al centro, coincidieron las fuentes consultadas. Esto se comprueba con la votación en la que no respaldaron la creación de una comisión investigadora del proceso electoral del 2021. “Son bancadas con mayor peso regional, los congresistas son conscientes de que fueron elegidos, pero que el ‘lápiz’ arrasó en sus zonas. Te dicen que no quieren un discurso confrontacional para no abrirse flancos en sus regiones”, explicó una fuente.

Podemos Perú es otro grupo visto como impredecible en sus decisiones.

—Escenarios—

La próxima semana, el bloque opositor sostendrá reuniones para definir la estrategia respecto a la investidura. Hasta el momento, nuestras fuentes indican que se manejan dos posibilidades: que las abstenciones superen los votos a favor para entrar en un limbo y forzar cambios en el Gabinete (estiman que la sesión puede extenderse dos o tres días), o dar la confianza con un escaso margen.

También se definirá si la interpelación al canciller será antes o después de la investidura. Además de Béjar, la oposición busca cambios en dos carteras: Interior y Transportes.

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi cree que el accionar de la bancada oficialista será clave. “Si no empiezan a buscar consensos y optan por la moderación, van camino a la liquidación. Están cometiendo el mismo error que Kuczynski en el 2016”, dijo.

Rospigliosi refirió que la visita de Castillo al Congreso es una clara muestra de las fallas de su bancada. “Ese el trabajo del vocero de la bancada, pedir la reconsideración de una comisión. Tienen mecanismos para negociar, pero no los usan. Más importante que la Comisión de Educación era pelear por la de Presupuesto”, anotó.

La última vez que se dejó a un Gabinete en el limbo de las abstenciones fue en el gobierno de Ollanta Humala. Sucedió con dos Gabinetes, y recién en la tercera votación se logró la investidura.

Finalmente, en el bloque opositor evalúan que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional sea por invitación, pero se necesitaría un cambio en la ley. Un punto clave que buscan aprobar es la regulación de la cuestión de confianza.