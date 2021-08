Conforme a los criterios de Saber más

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, líder del colectivo “No a la asamblea constituyente”, afirmó que a la fecha tienen, solo en Lima, 150 mil firmas para presentar un proyecto que busca reformar el artículo 206 de la Constitución a fin de prohibir la asamblea constituyente. Agregó que en todo el Perú deben tener 1 millón de rúbricas.

— Usted ha lanzado hoy la campaña “No a la asamblea constituyente”. ¿Desde el punto de vista constitucional, qué comprende exactamente?

Lo que nosotros estamos proponiendo es un proyecto de reforma constitucional, pero este no será impulsado por un congresista o una bancada, sino por la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos con sus firmas van a impulsar este proyecto que busca que modificar el artículo 206 de la Constitución, a fin de agregar un párrafo que prohíba de manera expresa una asamblea constituyente en el Perú.

En el Perú, la Constitución no contempla la figura de la asamblea constituyente, no está mencionada. Algunos constitucionalistas interpretan este silencio como una prohibición explícita, pero otros refieren que este silencio permite la asamblea constituyente. Y el Tribunal Constitucional, lamentablemente, ha emitido sentencias que no son nada claras. Nosotros queremos transformar una situación un poco ambigua, una prohibición implícita a explícita para que no quede un ápice de duda de que los peruanos estamos en contra de una asamblea constituyente.

— El presidente Castillo, durante su mensaje a la Nación reconoció que cualquier reforma a la Carta Magna para viabilizar una asamblea constituyente debía pasar por el Congreso. ¿Su proyecto busca cerrar la puerta de manera definitiva a esta propuesta?

Efectivamente, busca cerrarle la puerta de manera definitiva [a la asamblea constituyente] por varias razones. Una asamblea constituyente genera un espacio de poder absoluto, cuando el Congreso cambia la Constitución tiene que respetar los derechos fundamentales y los principios democráticos. Si el Congreso elimina los límites de la reelección presidencial, el Tribunal Constitucional lo debe corregir. Sin embargo, la asamblea constituyente no conoce ningún límite a su poder , puede hacer cualquier cosa y nadie la puede controlar […] Una asamblea constituyente tiene sentido cuando un país se independiza o cuando está en transición de una dictadura a una democracia, en el Perú no se justifica abrir este espacio de poder absoluto.

El presidente Castillo y Perú Libre quieren imponer una asamblea constituyente antidemocrática, porque solo la mitad de sus integrantes sería elegida por los peruanos, y la otra mitad por organizaciones de la sociedad civil seleccionadas por el propio gobierno.

— Usted ha referido que una asamblea constituyente sería “antidemocrática”, porque el 50% sería elegida por el voto ciudadano y el otro 50% a dedo por el gobierno, a través de los ciertos gremios. Pero el Ejecutivo aún no ha presentado el proyecto…

Es cierto que no han mandado el proyecto, pero el presidente Castillo cuando era candidato y también como mandatario, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, dijo que esa es la fórmula que él está proponiendo. Es decir, sabemos que el plan va por esa línea. Y esta asamblea constituyente corporativa es un calco de la asamblea constituyente que hubo en el 2017 en Venezuela. La OEA, en aquel entonces, pidió un informe a la Comisión de Venecia. ¿Qué dijo? Que esta fórmula, donde el 50% es elegida a dedo, va en contra de la democracia. Esto es evidentemente un mecanismo corporativista, similar a lo que hacían Mussolini, en Italia, y Franco, en España.

— Para presentar la propuesta se requiere un aproximado de 80 mil firmas. ¿Ni bien tengan esta cantidad lo harán o esperan tener un mayor número de adhesiones?

Nosotros ya tenemos más de 80 mil firmas. En mi oficina, tengo un número aproximado de 150 mil firmas, estamos recibiendo miles de firmas todos los días. Calculo que a nivel nacional ya no estamos acercando al millón de firmas. Vamos a continuar con nuestra campaña de recolección para mandar un mensaje muy claro y contundente de que la enorme mayoría de peruanos está en contra del salto al abismo que representa una asamblea constituyente.

— Si ya tienen las firmas necesarias, ¿por qué no presentan el proyecto? ¿O conversarán con las bancadas de oposición en el Parlamento para un proyecto conjunto? Usted calculó tres meses.

Los tiempos son referenciales, precisamente porque va a depender también de cuáles sean las acciones del Poder Ejecutivo y del Congreso. Nosotros estamos listos para ingresar el proyecto de ley cuando consideremos que el asunto esté listo para ser debatido en el Congreso. Nosotros vamos a seguir recolectando firmas todo agosto, y una parte de setiembre. Posiblemente en setiembre u octubre, cuando se esté próximo a discutir lo de la asamblea constituyente, nosotros estemos más próximos a ingresa el proyecto a la ONPE, para que verifiquen las firmas y posteriormente sea remitido al Congreso.

— ¿El proyecto que prohíbe una reforma de la Constitución a través a una asamblea constituyente, tiene el respaldo de 87 congresistas, lo que necesita para ser aprobado en dos legislaturas? ¿O apuestan por su aprobación con poco más de 66 votos y luego llevarlo a consulta popular?

Este tipo de cuestiones tan al detalle no es momento de discutirlas ahora, eso será dilucidado en el Congreso. Pero yo sí tengo la certeza de que muchas bancadas democráticas van a respaldar nuestro proyecto, hay parlamentarios que han respaldado públicamente nuestra iniciativa, tenemos la seguridad de que habrá un respaldo muy importante en el Congreso.

— ¿Ha tenido algún tipo de coordinación con ciertas bancadas del Congreso?

Más que coordinación, manifestaciones apoyo, de respaldo, hay varios congresistas que han suscrito nuestros planillones, que están apoyándonos. La propuesta nace de la sociedad civil y no de los partidos políticos.

— ¿Y si en este eventual referéndum, la ciudadanía rechaza la propuesta, no le daría a entender a Perú Libre que sí se quiere una asamblea constituyente? ¿No está abriendo el debate para ambos caminos?

No, porque son cosas diferentes, nuestra propuesta lo que pregunta es si se quiere prohibir o no expresamente la asamblea constituyente. Entonces, si hay un referéndum [y se rechaza] no se está diciendo sí a la asamblea constituyente. Al margen, es importante señalar que, según las encuestas, el 70% de peruanos está en contra de la asamblea. La propuesta que estamos llevado a cabo tiene el respaldo de la gran mayoría de peruanos de diferentes regiones del país.

Vamos a dar un mensaje muy claro, en el sentido, de que los peruanos de manera abrumadora rechazan el desmantelamiento del Estado de derecho. Lo que se busca [desde Perú Libre] es concentrar el poder. Un país sin Estado de derecho, es un país donde sus ciudadanos no pueden tener un proyecto de vida.

— El presidente Castillo dijo que una eventual instalación de una asamblea constituyente iba a pasar por el Congreso, en respeto del artículo 206 de la Constitución, pero el primer ministro Guido Bellido haseñalado que “el cambio no va por ahí”. ¿No existe una contradicción en el Ejecutivo? ¿Existe un camino alterno al Parlamento para cambiar de manera total la Carta Magna?

Es muy lamentable que desde el Ejecutivo tengan diferencias tan profundas sobre temas tan básicos, yo recomendaría que el gobierno exprese cuál es la posición, para entendernos mejor.

De otro lado, considero que no es posible bajo ningún tipo de circunstancia llevar a cabo una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso . Si hubiera un intento de llamar a una asamblea constituyente por decreto, como lo hizo Maduro en el 2017 en Venezuela, eso sería un golpe de Estado. La asamblea constituyente no está prevista en la Constitución, la única manera es que se cambie la Constitución desde el Parlamento, hacer [la asamblea] sin que pase por el Congreso sería romper el orden constitucional e instalar un gobierno de facto .

— ¿Para usted, hubo “fraude en mesa”, como lo denunció Fuerza Popular?

No me voy a pronunciar sobre eso, porque yo no he revisado las actas y los expedientes del proceso electoral, como abogado no puedo pronunciarme sobre expedientes que no he leído. Como ciudadano tengo la percepción de que hubo fraude, pero es solo una percepción. ¿Por qué? Porque me parece que el Jurado Nacional de Elecciones actuó de una manera en la que no demostró transparencia.

El jurado tiene como objetivo darle legitimidad al proceso, pero en vez de ello, levantó sospechas al declarar improcedentes impugnaciones por motivos formales. Tuvo miedo a revisar la verdad.

— Pero el JNE sí resolvió causas de fondo, 29 expedientes y rechazó todos con el voto de la mayoría de sus integrantes…

Sí, pero en realidad si usted lee muchas de estas resoluciones, el jurado no resolvió verdaderamente los temas de fondo, porque lo que hizo el jurado fue decir “no puedo revisar si esta firma es verdadera o falsa, porque eso solo lo puede hacer un juez penal”. Esa es una razón formalista. El Tribunal Constitucional no es un juez penal y todo el rato evalúa si las firmas son verdaderas o falsas, igual un juzgado civil. Al negarse a adoptar decisiones de fondo por razones ultraformalistas, genera sospechas en la ciudadanía.

— Usted ha dicho que “percibe” que hubo fraude. ¿La percepción, en términos legales, puede reemplazar a las pruebas?

Sí señor, la percepción es fundamental en el derecho. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el de imparcialidad, que es parte del debido proceso. Nosotros no podemos saber si un juez es imparcial o no, no vamos a entrar en su cabeza. Sin embargo, si una autoridad pública parece parcializada, eso menoscaba la credibilidad del proceso, los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del jurado tienen el deber constitucional de no solo ser imparciales, sino de parecer imparciales, y esto lo ha señalado jurisprudencia del Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades.

— Desde el terreno político, ¿cuáles serán los ejes de la campaña “No a la asamblea constituyente”? ¿Y, además, de Lourdes Flores, quiénes son los otros políticos que lo respaldan?

A ver, esta no es una campaña política, en el sentido, de que se esté proponiendo un plan de gobierno o algo así, no es lo que corresponde. Esta campaña se circunscribe a alertar al país respecto a los enormes riesgos que suponen una asamblea constituyente para la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de derecho. La campaña se basa en explicar que una asamblea constituyente genera un poder absoluto, que la propuesta del Ejecutivo es antidemocrática. Y remarcar que todos los problemas que tiene el Perú no se cambian solo cambiando la Constitución.

Una asamblea constituyente no es un espacio donde se pueda discutir seria y responsablemente cuáles son las reformas que necesita el Perú. Una persona de buena fe no te propone una asamblea constituyente, te propone un cambio parcial, quien te propone una asamblea constituyente lo que quiere es abrir un espacio de concentración de poder.

— ¿Y quiénes son los políticos que apoyan a su colectivo?

La doctora Lourdes Flores ha manifestado su apoyo, y hay muchas otras personas, como la excongresista Yeni Vilcatoma, los parlamentarios Alejandro Cavero y Adriana Tudela, y también legisladores de Renovación Popular. Son diversas personas, no podría dar una lista exhaustiva.

— Una situación es manifestar un respaldo en redes sociales o en medios, y otra que tengan una participación activa. Por ejemplo, si su colectivo realiza un mitin o una marcha, ¿ellos serán parte de esto?

Nosotros como “No a la asamblea constituyente”, no organizamos marchas, tampoco mítines, y ninguno de los políticos es parte, son solo ciudadanos. Y se va a mantener así, tengo entendido que el PPC ha aprobado institucionalmente su apoyo, pero esto no significa que nosotros somos del PPC, pero este partido va a apoyar la campaña de recolección de firmas.

