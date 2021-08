El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, informó que hasta el momento no se ha tomado la decisión por parte del presidente Pedro Castillo para que se elabore el proyecto de ley con el cual se plantearía cambios en la Constitución para permitir que se lleve a cabo una Asamblea Constituyente.

“Hay trabajos previos al respecto. Todavía, hasta este momento, no se ha tomado la decisión. Esa decisión la toma el presidente de la República (Pedro Castillo). No les puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero si lo presenta, el presidente no decide nada sobre si hay o no Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso”, dijo en una entrevista a Exitosa.

Aníbal Torres dijo que si Pedro Castillo decide pedir una Asamblea Constituyente, la decisión se tomará en el Congreso. (Exitosa)

Pedro Castillo, luego de la segunda vuelta y mientras esperaba ser proclamado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, aseguró que el 28 de julio pediría al Parlamento que agende la realización de una Asamblea Constituyente.

“Iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la asamblea nacional constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo”, dijo el 2 de julio.

Aníbal Torres defendió la posibilidad de que se presente una iniciativa para modificar la Carta Magna y así habilitar la realización de una asamblea, tras insistir que la decisión final estará en manos del Congreso.

“Nada impide que, para facilitar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, se presente un proyecto de ley para modificar la Constitución a fin de establecer un mecanismo con esa finalidad. El Congreso podrá aceptar ese mecanismo, como no lo podrá aceptar”, indicó.

Aníbal Torres sobre Vladimir Cerrón

En otro momento, el ministro de Justicia reiteró que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no está influyendo actualmente en la toma de decisiones por parte de Pedro Castillo. Sin embargo, dijo que previa su juramentación no tiene conocimiento sobre eso.

“Sobre la designación de ministros antes que yo jure, eso no lo conozco. Que (Vladimir Cerrón) influya ahora en la toma de decisiones del presidente no es verdad porque no veo su presencia para nada en el Gobierno. Él no ha ganado las elecciones, sino Pedro Castillo. Cerrón es secretario general del partido y ese será el nivel en el cual tenga que actuar”, manifestó para luego reincidir en una opinión: “En este momento hablar de marxismo-leninismo, eso no rige en el mundo civilizado”.

