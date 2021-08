Conforme a los criterios de Saber más

Durante su primer (y hasta ahora único) mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo afirmó que la eventual instalación de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna, se haría “respetando escrupulosamente” el artículo 206 de la actual Constitución. Sin embargo, el primer ministro Guido Bellido ha referido que “el cambio no va por ahí”.

“No he escuchado lo de la modificación del artículo 206, con toda sinceridad. El cambio no va por ahí. El país requiere una nueva constitución y más del 50% de la población ha apostado por ello. No le vas a dar la espalda. Aquí lo único que se quiere es hacer un trabajo adecuado y sin corrupción”, manifestó en una entrevista a revista Ideele.

Bellido también subrayó que “para poder concretar las diferentes iniciativas que tiene la población se tiene que desmontar todo el aparato que no lo permite”.

El artículo 206 de la Constitución establece que solamente el Congreso puede modificar parcial o totalmente la Carta Magna.

El jefe del Gabinete Ministerial minimizó las cifras de la última encuesta de El Comercio-Ipsos, en el sentido, de que solo el 32% respalda un cambio total de la Constitución a través de su asamblea constituyente. “¿Las encuestadoras que en la campaña han demostrado que no sirven para nada? En las elecciones las últimas encuestas solo nos daban 5%. Se han equivocado terriblemente, una barbaridad”, expresó.

La tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos (Avanza País), criticó la posición de Bellido, que dista a la expresada hace una semana y media por Castillo Terrones. Agregó que no solo “crispa” los ánimos en el Congreso, sino da una “pésima” señal ante la ciudadanía, porque crea “una innecesaria inestabilidad”.

“No saben ni lo que van a hacer, cada uno habla lo que se le da la gana, por eso es que la gente no tiene confianza en nada”, manifestó.

El portavoz alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, dijo, a título personal, que las declaraciones del primer ministro solo “incrementan las agudas contradicciones” en el discurso de la administración de Perú Libre. “Por un lado dicen que no van a cerrar el Congreso, y por el otro, Bermejo dice que sería lo mejor que puede pasar. El señor Castillo dice que el cambio de Constitución pasará por el Congreso, ahora el señor Bellido, dice que no”, remarcó.

Muñante consideró que esta situación crea “inestabilidad”, porque Bellido, al asumir la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), pasó a ser el vocero del gobierno, “pero parece que no está enterado si quiera de lo que declara el presidente”.

La congresista Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, indicó que el primer ministro debe explicar mejor a qué se ha referido con sus palabras. “Para mí, lo central es lo que ha dicho el presidente en su mensaje a la Nación. Ahí, él ha dicho que la nueva Constitución la tiene que definir la población dentro del marco de reglas constitucionales vigentes”, acotó.

Una sola ruta

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi recordó que el mismo presidente Castillo reconoció, cuando juró al cargo, que el único camino para modificar la Constitución es a través del Congreso.

“El proyecto [para la instalación de una asamblea constituyente] requiere como mínimo 66 votos [en el pleno] después va a un referéndum, ese es el camino, no hay otro. El señor Bellido no es abogado. Perú Libre no tiene los votos [para impulsar una nueva Carta Magna], y así lo demostró la elección de la Mesa Directiva, el tiempo los hará darse cuenta de su realidad”, complementó.

Bellido, de otro lado, señaló que ahora no recuerda haber hecho la publicación, en su cuenta de Facebook, en la que le rinde homenaje a la fallecida terrorista de Sendero Luminoso Edith Lagos. “Ahora es tan fácil inventar cuentas falsas, hacer montajes de fotos”, dijo a pesar de que en una entrevista en Inka Visión había ratificado sus comentarios sobre la subversiva.