Antes de jurar como congresistas, los generales EP (r) Roberto Chiabra y Jose Williams Zapata y los almirantes (r) Jorge Montoya y José Cueto firmaron una polémica carta, junto al expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez, en la que cuestionaron a los órganos del sistema electoral, en medio de la resolución de los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, tras la segunda vuelta del 6 de junio entre el hoy presidente Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En la misiva, expresaron su preocupación por las denuncias hechas por Luis Arce Córdova, quien “declinó” de sus funciones como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exhortaron al tribunal electoral a “velar” por la verdad de la voluntad popular, y sugirieron que el nuevo presidente no tendría la legitimidad, si no se administraba justicia ante las denuncias de “fraude en mesa” del fujimorismo.

Incluso, Montoya, portavoz de Renovación Popular, afirmó que la legitimidad del futuro gobernante, que terminó siendo Castillo Terrones, sería “nula ante las decenas de irregularidades en este proceso”. “Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”, tuiteó.

La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 15, 2021

Los cuatro ex altos mandos de las Fuerzas Armadas no solo levantaron la bandera del supuesto “fraude en mesa”, sino también ya desde sus escaños votaron a favor de formar una comisión que investigue las presuntas irregularidades en las últimas elecciones generales.

(Foto: El Comercio)

¿Fue un exceso la carta junto a Morales Bermúdez?

Chiabra, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), justificó su posición, al argumentar que hubo un “sentimiento de preocupación” de parte de militares en situación de retiro, en el sentido, de que los resultados debían reflejar la realidad y que el JNE tenía “cumplir con sus funciones”.

“El jurado debió tener más transparencia, el presidente del JNE [Jorge Luis Salas Arenas] tuvo que haber dado un mensaje de tranquilidad, lo que se expresó fue una preocupación”, manifestó, al negar que se hubiera pretendido desconocer los resultados.

Al ser consultado sobre si Castillo es o no un presidente legítimo, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) no respondió directamente. “Ya lo eligieron, ya lo estableció el jurado y en democracia se tiene que aceptar. Ya no es tiempo de cuestionamientos [a su proclamación], lo que se crítica ahora es el Gabinete Ministerial que está presentando”, remarcó.

En la más reciente elección, Chiabra fue elegido como congresista por Lima con el partido Alianza para el Progreso (APP). Obtuvo 19.222 votos. (Foto: GEC)

Williams Zapata -portavoz de Avanza País y presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento- dijo que en la referida carta hubo “opiniones duras”, pero estas estuvieron dentro del marco de la democracia. Agrega que, hasta el día de hoy, el presidente Castillo no ha tenido posiciones claras sobre el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y la crisis en Venezuela.

“Todos los militares en retiro hemos estudiado lo que es el marxismo, el leninismo, hemos combatido a Sendero Luminoso y al MRTA, era obvio que iba a haber una reacción […] Pero después de la proclamación [de Castillo como mandatario], ya no se dieron manifestaciones ni marchas de este sector, han continuado las protestas, pero de los civiles”, subrayó.

Cueto Aservi -quien junto a Montoya afronta una investigación del Ministerio Público por el presunto delito de sedición- refirió que él solo expresó su inquietud por cómo se había realizado el proceso electoral y la cantidad de denuncias presentadas por Fuerza Popular. “La Constitución obliga al jurado a buscar la verdad electoral. Tenía que usar todas las herramientas que la ONPE y el Reniec le brindaban […] Yo no estoy contento con lo que se ha hecho y no, no ha sido un exceso [la carta], porque no le hemos dicho a nadie que no reconozcan, que se levanten, la gente sola sigue en las calles”, complementó el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Williams Zapata fue declarado “héroe de la democracia” en abril de 2018 por el Congreso dominado por Fuerza Popular. (Foto: El Comercio)

La desconfianza hacia la figura de Bellido

A 10 días de la presentación del Gabinete Ministerial, que lidera Guido Bellido, ninguno de los militares en retiro en el Parlamento tiene la intención de brindarle el voto de confianza. El también congresista de Perú Libre afronta tres investigaciones por los presuntos delitos de pertenencia al terrorismo, apología al terrorismo y lavado de activos.

“De lo que estamos viendo hasta ahora, creo que no sería conveniente darle [el voto de confianza], desde Renovación Popular hemos hecho el requerimiento de que se cambien algunos ministros. Y el gobierno ha nombrado como directores a gente de segundo y tercer nivel, con cuestionamientos, eso no ayuda a la gobernabilidad”, aseguró Cueto.

El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso dijo que espera que el jefe de Estado cumpla con su palabra, al recordar que en la campaña de segunda vuelta prometió incorporar profesionales probos y de “todas las sangres” a su administración.

En el 2014, la Primera Fiscalía Anticorrupción que dispuso que se archive la denuncia contra el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante (r) José Cueto Aservi, por la indebida protección policial a Óscar López Meneses. (Foto: El Comercio)

Y si bien Williams Zapata consideró que ni Bellido ni otros cinco ministros debieron haber sido nombrados, indicó que aún está evaluado su voto para el 26 de agosto. “Estoy esperando las decisiones que toma el presidente Castillo respecto al Gabinete Ministerial”, respondió a este Diario.

Para Chiabra, el Parlamento no puede dar la confianza al Consejo de Ministros “así como está”.

“El primer ministro tiene que dejar el cargo, dar un paso al costado. Para mí, hay tres ministros que no deben estar: Bellido, el canciller Béjar y el ministro de Defensa [Walter Ayala]”, remarcó.

El exministro de Defensa, incluso, fue más allá, al sostener que ante “la prepotencia” de un sector de Perú Libre, y si se “cierra” el Congreso, tras el eventual rechazo a dos Gabinetes, también se debe producir la vacancia de Castillo “para empezar de cero”.

“Hay una intención [desde el Ejecutivo] de que no se le dé la confianza a dos Consejos de Ministros. Entonces, si así quieren jugar con la democracia, no hay ningún problema, pero nos vamos todos y empezamos de cero”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con Montoya, pero no respondió a nuestros mensajes y llamadas.

El portavoz de Renovación Popular advirtió, en Canal N, que si el Gabinete Ministerial liderado por Bellido se mantiene como está, “no va a haber [voto de] confianza”. “Es tan sencillo el cambiarlos [a los ministros], solo falta la decisión. No lo hacemos por molestar ni fastidiar, pero es que realmente no son personas adecuadas para esos puestos”, subrayó al almirante en retiro.

Montoya ha sido denunciado por la congresista Norma Yarrow, ahora en Avanza País, de “hostigamiento político”. (Foto: El Comercio)

¿Por qué ingresar a la política?

Cueto, Chiabra y Williams Zapata coinciden en referir que la dinámica del Parlamento es “muy distinta” a la de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Inteligencia señala que en el hemiciclo el valor de la palabra empeñada “no vale nada”, al contar que muchos congresistas le aseguraron a Montoya su respaldo para la Mesa Directiva, pero a la hora de la definición optaron por otra opción.

“En la Marina apuntamos a un solo norte, y nosotros estamos acostumbrados al valor de la palabra empeñada. Y si uno no puede algo, lo dice. Acá [en el Congreso] no, muchas veces te dicen ‘sí, vamos a votar por este’, pero llega el momento y no lo hacen. La palabra empeñada no vale nada. Parece que eso es algo un poco normal en los políticos tradicionales. Nosotros no queremos ser ese tipo de políticos”, manifestó.

Cueto refiere que decidió ingresar a la política, porque durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 advirtió una serie de errores del gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra, como la compra de pruebas rápidas, pero nadie lo escuchó. “Tomé la decisión de entrar a la política, porque es ahí donde se toman las decisiones, estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort, a ser opinólogos, a criticar, pero hay que ponerse del otro lado. Si quieres ayudar al país, tienes que dar un paso adelante”, contó.

En el 2006, Chiabra postuló, por primera vez al Congreso. El exministro de Defensa no tuvo éxito y solo obtuvo 5,965 votos preferenciales.

El general EP en retiro indicó que volvió a tentar una curul porque desea colaborar con su experiencia a la solución de problemas. Y también reveló que intentó formar un partido político propio para postular a la Presidencia, pero la pandemia le impidió su inscripción.

“Yo estaba formando un partido político para postular a la Presidencia, pero el COVID-19 lo impidió. Es un partido independiente, integrado por oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, por médicos y también abogados”, manifestó, antes de señalar que aún no ha descartado por completo este proyecto, al resaltar que solo es un invitado en APP.

Williams Zapata dijo que él decidió entrar a la política, porque quería continuar trabajando en favor de la comunidad, como lo hizo desde el Ejército. Y remarcó que la dinámica en las Fuerzas Armadas es “más fácil”, porque sus organizaciones son “disciplinadas”. “En la política hay otro tipo de relación, se debe tener mayor flexibilidad con las personas con las que se trata, y se tiene que buscar concertar”.

El congresista de Avanza País adelantó que, desde la Comisión de Defensa y Orden Interno, que él preside, analizarán el rol de las rondas campesinas y de los comités de autodefensa, ante ciertas voces del oficialismo que buscan que estas organizaciones funcionen en las ciudades. Aunque precisó que él no está de acuerdo con una eventual salida de parte de estas de las zonas rurales.

“Eso sería quitarle autoridad a la Policía y podrían colisionar con los serenos. Y, además, como militar tengo que pensar que puede haber un riesgo a la seguridad nacional. Podría ser un caballo de troya para crear milicias o grupos de presión. Esto no es conveniente y aprecio que la ciudadanía se oponga a esto”, acotó.

Los cuatro ex altos mandos de las Fuerzas Armadas que hoy están en el Congreso son parte de la oposición al gobierno de Castillo, son integrantes de partidos de derecha, y son conservadores en lo social. Solo Cueto dijo estar a favor de un eventual proyecto de unión civil, aunque subrayó que rechaza el matrimonio igualitario.





Montoya ha sido denunciado por la congresista Norma Yarrow, ahora en Avanza País, de “hostigamiento político”, luego de que la calificara de “traidora” por no votar por él en la elección de la Mesa Directiva.

Recientemente, junto a otros integrantes de Renovación Popular, se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno.

En el 2014, la Primera Fiscalía Anticorrupción que dispuso que se archive la denuncia contra el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante (r) José Cueto Aservi, por la indebida protección policial a Óscar López Meneses.

Williams Zapata fue declarado “héroe de la democracia” en abril de 2018 por el Congreso dominado por Fuerza Popular, al conmemorarse el 21 aniversario de la operación Chavín de Huántar.

El hoy congresista de Avanza País lideró el rescate en la residencia del embajador japonés, que había sido tomada por el grupo terrorista MRTA.

Entre el 1 de enero y 16 de diciembre del 2003, ya con el grado de general EP, Roberto Chiabra asumió la Comandancia General del Ejército del Perú.

Chiabra dejó este cargo para asumir como ministro de Defensa del gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Fue titular de esta cartera un año 8 meses, hasta el 20 de agosto del 2005.

