En la interna de Renovación Popular esperaban hace unos días que la congresista Norma Yarrow renuncie a la bancada. Y es que la exregidora de la Municipalidad de Lima había dejado rastro de su disconformidad respecto a cómo estaba siendo conducida la agrupación celeste en el Congreso a través de su cuenta de Twitter.

“Los trapitos sucios se pueden lavar en casa, el señor [Jorge Montoya] mencionó que soy una traidora en televisión nacional y eso no puedo permitirlo. Espero que recapacite, porque opino igual que muchos, la unión en estos momentos es fundamental”, refirió Yarrow Lumbreras la madrugada del domingo.

Minutos antes, el portavoz de Renovación Popular la había calificado de “traidora” en el programa “Vida y Milagros”, por no haber votado a favor de él en la elección de la Mesa Directiva, donde solo obtuvo 10 votos.

Fuentes de Renovación Popular indicaron a El Comercio que esta fue la “gota que derramó el vaso” y que hizo que Yarrow se plantee en serio su salida.

La congresista, quien hoy está en Avanza País, ha recibido fuertes críticas, principalmente de trolls, en sus redes sociales, desde que decidió no votar por Montoya, porque ella había asumido un compromiso con las bancadas de la oposición para respaldar a María del Carmen Alva, de Acción Popular, para la Presidencia del Congreso.

Por ejemplo, la acusaron de darle la espalda al almirante, de no tener autoridad moral y de ser tibia frente a Perú Libre.

Yarrow- en una conferencia de prensa ofrecida en el Parlamento- denunció que ella fue “hostigada políticamente” por Montoya desde el episodio de la Mesa Directiva. Agregó que prácticamente había sido retirada, junto a los parlamentarios Diego Bazán y Jessica Córdova (quienes también renunciaron), de la bancada “por no haber puesto mi voto a favor del señor”. “Estaba la gobernabilidad del país [por delante], la palabra de todos nosotros ante la concertación política de los grupos democráticos”, añadió.

El otro factor definitivo para dejar Renovación Popular, según contó, se produjo el lunes, cuando la agrupación decidió no incluir a Bazán, Córdova y a ella, en ninguna de las comisiones del Parlamento en “castigo”.

“No nos iban a colocar en ninguna de las comisiones del Congreso, a los tres, en castigo porque los tres no habíamos votado por la mesa del almirante Montoya. Y acá las cosas claras de una vez, porque también están haciendo escarnio de nosotros en las redes, y la gente no sabe la verdad, no están tratando de destruir políticamente. Nosotros no tenemos trolls”, subrayó.

Desde Renovación Popular, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo justificó el uso de la palabra “traidora” de Montoya hacia Yarrow. “Él no dijo el nombre de Norma […] Traidor no es una mala palabra, está en el diccionario y está en el lenguaje, se quiere crear una imagen del almirante que es totalmente falsa, el almirante jamás ha acosado a la congresista Norma Yarrow”, expresó.

La “dama de hierro” de López Aliaga

Durante la última semana de la campaña de primera vuelta, Yarrow fue presentada por Rafael López Aliaga, quien entonces aún tenía opciones de pasar al balotaje, como la “primera dama” de un eventual gobierno del partido celeste. El anuncio fue en el programa de Andrés Hurtado y luego en “Beto a saber” el empresario contó que la conocía desde la adolescencia, porque ambos crecieron en Chiclayo.





“A la fiesta de promoción [del colegio], ella fue con un amigo mío, [le decíamos] la negra o la dama de hierro”, refirió López Aliaga.

El entonces candidato de Renovación Popular a la Presidencia explicó por qué la elegía como su eventual primera dama, si es que entre ambos solo existe una amistad y no son familia.

“Para nosotros es un tema político, el Perú necesita una mujer que trabaje en el cerro, que suba escaleras, que las baje, que tenga una pasión por servir en los comedores populares, en el vaso de leche, hemos estado todo el día en San Juan de Lurigancho y ella conoce todos los comedores populares […] Ella va a cualquier comedor popular y todos la reconocen y a San Juan de Lurigancho no entra cualquiera”, manifestó.

Yarrow dijo que ella decide postular al Parlamento (por segunda vez), porque López Aliaga es quien se lo propuso.

“Tenemos una amistad como hermanos, Rafael me llamó para ir a la candidatura como congresista, una palabra linda que yo recuerdo mucho es que me dijo ‘hermana, vamos juntos’, les comenté a mis hijos, que su tío Rafael me ha propuesto esto […] Rafael es un tío de verdad, es una persona a la que quieren y aprecian [mis hijos]”, subrayó.

Tras abandonar la bancada de Renovación Popular, Yarrow ha precisado que continuará apoyando las políticas que propuso López Aliaga en la campaña, como el proyecto de hambre cero. Incluso, agregó que apoyaría al partido celeste, en el cual no milita, desde que renunció en el 2014, cuando se llamaba Solidaridad Nacional.

López Aliaga le había dado RT en Twitter a las publicaciones de la parlamentaria, en las que afirma que no dejará su partido.

El excandidato de Renovación Popular ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la salida de Yarrow. En una entrevista a “Un pata libre”, dijo que “por temas políticos no voy a perder una amistad de toda la vida”.

Agregó que la congresista sí conversó con él sobre su renuncia y que él solamente le pidió que no se vaya con Perú Libre, porque eso “sí sería una traición total”. “Se va con Avanza País, yo conozco a toda esa bancada, hay gente muy respetable, conozco a los integrantes son gente de primera. [Yarrow me ha dicho que] se va por un año, no ha renunciado a Renovación Popular”, dijo este martes.

Ya como congresista electa, en el balotaje entre el hoy presidente Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Yarrow se sumó al equipo técnico del fujimorismo.

“Hay que dejar los colores políticos a un costado y ponernos el color de nuestra patria, tenemos que defender la democracia, la seguridad de nuestras familias, las instituciones de nuestro Estado […] No podemos volver a ese miedo, a ese miedo que, por muchos años, el Perú estuvo sumido. Si tengo que dar mi vida por mi democracia la daré y es un orgullo trabajar por mi país y haremos todo para sacarla adelante y que todos estemos unidos sin odios”, manifestó.

Yarrow ha sido tres veces regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entre el 2002 y 2009 fue parte del oficialismo en el concejo de las dos primeras administraciones de Luis Castañeda Lossio al frente de la capital. Precisamente, desde el 2006 coincide con López Aliaga.

Y en el 2018 postuló al cargo de teniente alcaldesa de Lima por Perú Patria Segura (PPS), cuyo candidato a la alcaldía era el excongresista Renzo Reggiardo.

En declaraciones a “América Noticias”, Yarrow marcó distancia de Solidaridad Nacional, al referirse que ella se opuso a la influencia de José Luna Gálvez, hoy congresista y también investigado por los casos Lava Jato y Los Gansteres de la Política. “Pepe Luna y lo digo con nombre y apellido, compró conciencias y la mía no pudo […] Castañeda me dio la espalda a pesar de ser secretaria nacional de organización”, sostuvo.

Reggiardo no logró acceder al sillón municipal (tras decidir no participar en el debate organizado por el JNE), pero Yarrow sí logró ingresar por tercera vez al concejo metropolitano.

Tras siete años alejada de Solidaridad Nacional, la congresista retornó a la agrupación que cambió de nombre y logo, por invitación de su amigo de infancia Rafael López Aliaga. Hoy se aleja de la bancada celeste. Y en menos de cinco meses, pasó de ser la eventual “primera dama” de Porky a ser una de las primeras disidentes de la agrupación, que ya ha perdido a cuatro parlamentarios en las últimas tres semanas.

