El congresista Jaime Quito- quien dejó de ser portavoz alterno de Perú Libre hace unos días- niega que exista un riesgo de división en su bancada, tras la elección de Waldemar Cerrón como nuevo vocero. Aunque sí admite que hay “opiniones diferentes” dentro de la agrupación del lápiz. También defiende la designación de Guido Bellido al frente de la Presidencia de Consejo de Ministros.

— ¿No ha sido la elección de Cerrón una imposición de Vladimir Cerrón, secretario general de su partido? ¿Hasta dónde llega la influencia de exgobernador regional en su bancada?

Mira, yo creo que ahí hay una especulación por el hecho de que Waldemar tenga el apellido Cerrón y sea el hermano [del secretario general], pero son personas totalmente distintas. Y Waldemar es congresista y él ha sido elegido con la mayor votación en Junín, por lo tanto, tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier parlamentario [de la bancada]. Y no se puede de ninguna manera, más aún en un espacio democrático como el que se da en Perú Libre, mellar el derecho que tiene.

— Según informe IDL-Reporteros, 13 congresistas de Perú Libre, principalmente integrantes del sector de los maestros, evalúa su renuncia. ¿Usted ha podido comunicarse con ellos? ¿Qué impacto tendría estas dimisiones?

No conozco bien ese tema, lo que yo sé es que en la bancada existen opiniones diferentes, pero eso no significa que este grupo vaya a salirse . En Perú Libre hay profesores, abogados y profesionales de distintos rubros. Y evidentemente hay determinados sectores, como el de los maestros que vienen de una lucha desde el 2017, ellos naturalmente se han agrupado, y esas opciones se dan dentro de la práctica democrática de Perú Libre.

— ¿Entonces, no existe un riesgo de división?

Bueno, no lo hay, porque estamos en estos momentos viendo el tema [de la distribución] de las comisiones [en el Congreso] y estamos priorizando que este gobierno tenga todo el respaldo para que pueda hacer los cambios que requiere urgentemente en el país.

— ¿Perder la Mesa Directiva le costó la vocería a usted y a Paredes? ¿Por qué?

[…] La mayoría de los congresistas lo decidió, y también se señaló que sería importante que otros congresistas están en similitud de condiciones puedan asumir [las vocerías], y más aún en la situación del profesor Paredes, quien tiene cierto interés de presidir una comisión como es la de Educación.

— Bellido ha tenido expresiones a favor de la terrorista Edith Lagos, es investigado por el presunto delito de apología al terrorismo, y en redes sociales ha tenido pronunciamientos misóginos y homofóbicos. ¿Reúne el perfil necesario para dirigir el Gabinete?

Mira, no sé si tú eras periodista en el tiempo de Yehude Simon, él sí ha sido condenado por terrorismo, ha estado en un penal por ello, y ha sido primer ministro. Nunca vi que se hayan escandalizado tanto. Pero en el caso de Guido Bellido, simplemente es una investigación que se está dando. Dejemos trabajar al Gabinete Ministerial, que nos demuestren resultados frente a las grandes necesidades de la población.

— La Comisión Lanssiers revisó la situación de Simon y determinó que fue apresado sin pruebas, el Estado peruano le hizo un desagravio…

Yo no estoy señalando que el señor Simon haya sido o no, eso a mí no me compete. Sin embargo, ha estado involucrado en esos temas. Sin embargo, no se señaló nada. Lo que estoy tratando de decir es que aquí lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por el país, más allá de una u otra especulación que pueda darse. Demos a este Gabinete el voto de confianza no solo del Congreso, sino de todos los sectores y no estemos en esta lógica de impedir los cambios que requiere urgentemente nuestro país.

— Dentro del Gabinete hay otros ministros que han sido cuestionados. Por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, fue denunciado por violencia física y psicológica, y tiene papeletas por hechos graves; el titular de Defensa, Walter Ayala, no tiene experiencia en el sector y fue dado de baja en la Policía tras una serie de faltas, y así puedo seguir. ¿Es urgente que el mandatario ajuste su equipo?

Lo urgente en estos momentos es que dejemos trabajar a este Gabinete, y juzguémoslo por lo que hace o no hace. A mí, lo que me preocupa es cómo vamos a resolver el problema de la salud que no tiene que ver con el tema de las vacunas contra el COVID-19, sino con todo el sistema de salud, porque ya nos hemos olvidado de las otras enfermedades, que también dejan muertos en el país. Me preocupa el tema de la educación, de los niños que han dejado de ir a clases [presenciales] hace casi dos años.

— La congresista Betssy Chávez ha referido que su bancada “no está para firmar un cheque en blanco” a Gabinete Bellido, así sea el oficialismo. ¿Usted comparte esta postura? ¿Hay compromisos que debe asumir el Ejecutivo para obtener el voto de confianza?

Somos parte del mismo partido, porque hemos entrado al Legislativo conjuntamente con el Ejecutivo, hay un conjunto de planteamientos que se han venido realizando en la campaña. Y ya hay líneas directrices por parte del presidente de la República. Y es el Ejecutivo el que tiene concretarlas, plantear una política de gobierno. Hemos visto todo un cargamontón para querer defenestrar a un Gabinete que no ha comenzado ni siquiera a trabajar. Por lo tanto, lo que consideramos es que hay que dejar trabajar al este Gabinete. Y después, como congresistas que tenemos la facultad para fiscalizar, fiscalizaremos.

— El presidente Castillo dijo que una eventual instalación de una asamblea constituyente iba a pasar por el Congreso, en respeto del artículo 206 de la Constitución, pero el Bellido ha referido que “el cambio no va por ahí”. ¿No existe una contradicción en el Ejecutivo? ¿Existe un camino alterno al Parlamento para cambiar de manera total la Carta Magna?

Yo voy a referirme a lo que ha señalado en este caso el ministro de Justicia, que es el abogado Aníbal Torres, él ha referido que el poder constitucional es el poder supremo y que en este caso se puede convocar en el momento que se desee y en la forma en que se desee. Ahora los mecanismos que se estén planteando, eso es, yo diría un tema secundario. ¿Es o no necesario cambiar la Constitución frente a la gravedad de los hechos económicos que han perjudicado a las grandes mayorías? Esa es la esencia que se debe plantear para ir señalando el camino.

— ¿No existe un doble discurso en el gobierno? El presidente Castillo fue claro al decir que se iba a respetar el camino del Congreso, una semana y media después sale el primer ministro a decir “no, por ahí no es” …

No hay ningún doble discurso, ambos han señalado que se tiene que cambiar el marco jurídico, y los mecanismos se irán precisando en estos meses, porque aquí también hay prioridades que el gobierno está resolviendo.

— ¿La inclusión de Bellido y de otros personajes polémicos en el Gabinete no son un acto de provocación al Congreso? ¿No busca el Ejecutivo la negativa del voto de confianza?

Para nada, imagínate, el esfuerzo, el trabajo que viene desarrollando el Gabinete para conversar con las distintas bancadas es la mejor forma de expresar [que se quiere la confianza] y llegar a determinados consensos. Pero hay algunos sectores que continúan estando en campaña y otros que quieren que el estatus quo continúe como está, si que se modifique y sin que se cambie nada. Pero la población ha señalado que se tienen que dar cambios y modificaciones de fondo. Y a mí, más me preocupa que algunas bancadas y congresistas hayan salido a decir a los dos o tres días de la juramentación del presidente Castillo el término “vacancia”, y eso no ha sido condenado por ninguno de los sectores. Y también hemos visto que hay bancadas que ni siquiera aceptan algún tipo de diálogo.

— Bellido consideró que el “gobierno tiene que tener sentimiento humano”, al no descartar un eventual indulto a Antauro Humala, sentenciado a 19 años de prisión por el “andahuaylazo”. ¿Su bancada está de acuerdo con una gracia presidencial a favor de esta persona?

La bancada no ha conversado sobre ese tema, porque estos momentos estamos viendo [la distribución] de las comisiones [en el Parlamento], también el voto de confianza a Bellido. Lo que sí te podría decir, a título personal, porque yo no rehuyó a ninguno de los temas que se me toca, es que el señor Antauro está ya cerca de 16 años de los 19 años que se le han impuesto, no es que él no haya estado [en la cárcel], está desde el 2005, por lo tanto, hay beneficios dentro de las normas y leyes. Oiga si le corresponde al señor acogerse a determinados beneficios, por qué negárselos, si están dentro de la ley.

[Nota de redacción: Tres abogados consultados por este Diario refirieron que no es viable un indulto para Humala Tasso.]

— La investigación sobre “Los Dinámicos del Centro” pasará a una fiscalía en Lima. Cerrón es uno de los investigados. ¿No debería dar un paso al costado de la dirigencia de Perú Libre? ¿El gobierno no debería marcar distancia con él, a fin de evitar cualquier tipo de presión hacia el Ministerio Público?

Bueno, yo creo que son especulaciones tuyas y como estamos en un país democrático, son opiniones que se pueden aceptar y se puede señalar, pero que distan mucho de la realidad. Lo que sí señalo del tema que me estás indicando es que está en proceso de investigación, nadie se está negando a las investigaciones, que se desarrollen. Y Cerrón no tiene ningún cargo dentro del gobierno.

— Y mientras se desarrollen las investigaciones, ¿Cerrón no debería pedir licencia al cargo de secretario general de Perú Libre, que es el partido de gobierno?

Sí, es el partido de gobierno, pero veamos, cuántos militantes del partido están en el gobierno, investiguen eso. Mi opinión es que no hay por qué dar pasos al costado frente a una investigación donde se irá demostrando que [Cerrón] no está involucrado . Las investigaciones que se están planteando que se vean con toda la independencia que tiene hoy los poderes del Estado en el país.

— Bellido negó, la semana pasada, que vaya a realizar un viaja al Valle del Tambo, Arequipa. Usted había anunciado esa vista. ¿Qué sucedió?

Bueno, lo que ocurrió es que el miércoles hubo Consejo de Ministros y esa era la prioridad. [Y el primer ministro también tenía] reuniones con las bancadas y debía desarrollar un conjunto de conversaciones.

