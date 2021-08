El Congreso de la República publicó el cronograma de instalación de las 24 comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2021-2022, que se iniciará el próximo martes 17 de agosto.

Según dicha relación, ese día se instalará en primer lugar la Comisión de Constitución, a las 9:00 am. Posteriormente lo harán las comisiones de Inteligencia (10:00 am.); Educación (11:00 am.); y Justicia y Derechos Humanos (12:00 pm.).

También se tiene prevista la instalación de los grupos de trabajo de Cultura (1:00 pm.), Relaciones Exteriores (2:00 pm.); Salud y Población (3:00 pm.); e Inclusión Social y Personas con Discapacidad (4:00 pm).

El miércoles 17 se instalarán las comisiones de Economía (9:00 am.); Presupuesto y Cuenta General de la República (10:00 am.); Ciencia, Innovación y Tecnología (11:00 am.); y Defensa Nacional, Orden Interno (12:00 pm).

Del mismo modo, sesionarán los grupos de trabajo de Fiscalización y Contraloría (1:00 pm.); Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas (2:00 pm.); Trabajo y Seguridad Social (3:00 pm.); y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (4:00 pm).

Finalmente, el jueves 24 se instalará el resto de comisiones ordinarias: Transportes y Comunicaciones (9:00 am.); Mujer y Familia (10:00 am.); Energía y Minas (11:00 am.); y Agraria (12:00 pm).

Además, Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (1:00 pm.); Vivienda y Construcción (2:00 pm.); Comercio Exterior y Turismo (3:00 pm.); y Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales (4:00 pm).

Cronograma de instalación de las 24 comisiones ordinarias. (Foto: Congreso)

El último jueves el Pleno del Congreso de la República aprobó la conformación de la Comisión Permanente, junto con el cuadro normativo de las comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2021-2022.

El cuadro nominativo se aprobó con 81 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones. Perú Libre solicitó una reconsideración al cuadro de comisiones, pero esta fue rechazada con 77 votos en contra, 35 a favor y 1 abstención.

