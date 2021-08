Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del jueves, el presidente de la República, Pedro Castrillo, llegó a la sede del Parlamento para reunirse con los miembros de la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por María del Carmen Alva. El mandatario pidió que reconsideren la presidencia de la Comisión de Educación, que recae en Renovación Popular y no en el partido de gobierno, Perú Libre.

No obstante a horas de la noche, la solicitud fue rechazada y se mantendrá la misma distribución en la Comisión de Educación y en los demás grupos de trabajo.

LEE TAMBIÉN: Oficialismo sufre otro revés en el Parlamento

“Junto a los vicepresidentes, he tenido una reunión con el presidente Castillo sobre los temas más importantes que preocupan al país, como economía, salud, educación y lucha contra la corrupción. Nos ha trasladado el pedido de su bancada para evaluar el pedido de reconsideración de la presidencia de la comisión de Educación dado la cantidad de profesores que integran la bancada de Perú Libre. Le dijimos que trasladaríamos el pedido a los voceros”, aseveró Alva al inicio de la sesión plenaria del jueves.

LEE TAMBIÉN: Sentencias y otros secretos de los presidentes de comisiones

Pleno del Congreso

¿Fue una interferencia el pedido del presidente Pedro Castillo ante el Congreso?

En diálogo con El Comercio, la politóloga Kathy Zegarra, asegura que comprende la solicitud del presidente Castillo por la presencia de maestros en la bancada de Perú Libre. Sin embargo, aclara que “el pedido o esa inquietud tiene que ir con la bancada. Es decir, el vocero de Perú Libre tendría que ser quien busque la negociación dentro del mismo Parlamento para que Perú Libre pueda alcanzar la presidencia de la Comisión de Educación”.

Agrega que el mandatario debe respetar lo acordado por la Junta de Portavoces sobre las presidencias de las comisiones porque “es un proceso interno del Congreso, y bajo este punto, el Ejecutivo no tendría que tener ningún tipo de interferencia, es una cuestión netamente parlamentaria”.

“Si se está enfocando en el caso de Perú Libre, porque hay docentes dentro de la bancada, me parece que es un interés legítimo que el oficialismo busque la presidencia de esta comisión en particular. Sin embargo, el presidente no tendría que buscar que Perú Libre presida la comisión de Educación a través de una conversación con la presidenta del Congreso. Eso tendría que ir a través de los voceros de la misma bancada, porque es un proceso interno. Me parece que la relación de contingencia entre el Ejecutivo y Legislativo no tiene que ir por ese camino”, añade Zegarra.

Enrique Castillo, analista político, coincide en lo mencionado por Zegarra, debido a que el presidente “está tratando de que se quiebre un acuerdo político del Congreso, con una participación directa del Poder Ejecutivo, con razones de interés para el gobierno”.

Añade que fue un gesto audaz del mandatario porque el Congreso estaría en el ojo crítico de la opinión pública si “reafirma su independencia y su autonomía”, pero “estaría sometiéndose políticamente al Poder Ejecutivo y que estaría adecuando sus actos a la conveniencia del partido de Gobierno”.

“Creo que hay un intento abierto de una interferencia que pone en problemas al Congreso y que marca el interés del presidente de tratar de que el Congreso haga lo que le conviene al partido de Gobierno . Durante todos los períodos congresales siempre ha habido partidos que han perdido las comisiones y partidos que han quedado descontentos, pero ese es el juego político dentro del Congreso. Ningún presidente de la República ha intervenido para intercambiar los acuerdos políticos al interior del Congreso”, añade Castillo.

Ambos consideran que la forma en cómo el presidente de la República realizó el traslado fue inconveniente e inadecuado porque no se respetan los poderes del Estado, que son considerados autónomos y mencionan que se debe respetar las decisiones del Legislativo.

Sobre si el gesto es una posible presión del Gobierno de turno al Congreso, Zegarra y Castillo añaden que se deben respetar los fueros y tener en observación los limites dentro de la relación entre el Ejecutivo-Legislativo, como en el caso de las comisiones ordinarias.

“¿Usted se imagina si cada acuerdo que pierde la bancada oficialista va a terminar en una visita del presidente para que se modifique la decisión? Entonces cuál es el trabajo político que hace la bancada, numerosa, para poder hacer un trabajo político y puedan lograr los objetivos. Si no pueden y tiene que estar tutelada por el presidente, que va al Congreso a pedir que se cambie una decisión que no pudo lograr su bancada, no tiene mucho sentido ”, sentencia Enrique Castillo.

Por su parte, el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, observa que la reunión entre Pedro Castillo y María del Carmen Alva es positiva para el equilibrio de poderes.

“Lo que ha hecho el presidente es trasladar la preocupación de su bancada en relación a un tema. El presidente [Pedro Castillo] no puede condicionar nada y ni puede exigir nada, pero si puede señalar que a su bancada le hubiese gustado presidir una determinada comisión ”, expresa el también analista político.

Considera además que no existe ninguna presión del Ejecutivo al Legislativo por que “esto ha sido en medio de un diálogo”. Sustenta el argumento mediante el comunicado oficial que realizó la presidenta del Congreso en el que precisa que la preocupación de la comisión de Educación fue solo un traslado.

“Queda claro que el presidente [Pedro Castillo] asume que es una decisión que se toma en el Congreso y en la Junta de portavoces”, aseguró.

Si bien sostiene que la separación de poderes es un factor clave, indica que el accionar del mandatario no interfiere en ello porque lo importante es dialogar para llegar a consensos entre Ejecutivo y Legislativo.

“La separación de poderes supone que se garantice el equilibrio entre poderes y el respeto a las competencias de cada poder, pero el conversar entre los poderes e intercambiar pedidos y preocupaciones es no solo normal, sino deseable ”, sentencia Medina.

La protesta de Perú Libre

El martes último, durante la reunión de la Junta de Portavoces, la bancada de Perú Libre se quedó sin las comisiones claves para la relación con el Ejecutivo: como son Educación, Fiscalización y Constitución. Al final, dirigirán los grupos que son considerados de menor peso en la gestión parlamentaria: Pueblos Andinos, Producción, Comercio Exterior, Cultura, Mujer, Ciencia y Tecnología e Inclusión Social.

Perú Libre, en especial la facción magisterial, protestó por no presidir la Comisión de Educación.

“Qué falta de coherencia, qué falta de legitimidad. A la vereda de al frente, al Poder Ejecutivo le dicen meritocracia, idoneidad y pertinencia. Ese doble discurso, esa doble moral es la que realmente indigna”, expresó en conferencia de prensa, el exvocero y docente Alex Paredes, junto a otro congresistas.

No solo eso, el jueves por la mañana, el vocero titular del partido del lápiz, Waldemar Cerrón [hermano del investigado Vladimir Cerrón], afirmó que hubo una “repartija” en la distribución de comisiones por parte de ciertos grupos políticos.

Congresistas de Perú Libre reclaman distribución de comisiones argumentando un "golpe parlamentario" (Foto: GEC)

“El Congreso tiene que empezar la limpieza por casa, por eso pedimos reconsideración para la designación de comisiones. Antes de portavoces algunos diarios ya publicaban la repartija de las comisiones. Ya tenían una decisión, ya tenían espacios en blanco. Vamos a pedir al pleno, con toda la tranquilidad, que se reconsidere. Estamos viendo los informes, de acuerdo al reglamento. Hubo golpe, cuando al margen de una junta, se toman decisiones que perjudican al país”, exclamó.

Hora después de estos reclamos, se conoció que el presidente Pedro Castillo trasladó la molestia sobre la comisión de Educación a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, que será discutido en una Junta de Portavoces. Sin embargo, este pedido ha sido rechazado y el referido grupo de trabajo permanecerá a cargo de Renovación Popular.

VIDEO RECOMENDADO

El Contralor de la República, Nelson Shack, comentó en la conferencia de presentación de control gubernamental que el Estado Peruano ha perdido más de 22 millones de soles por corrupción en 2020. (Fuente: TV Perú)