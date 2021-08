Conforme a los criterios de Saber más

En tan solo 15 días, la bancada de Perú Libre sufrió dos derrotas: la elección de la Mesa Directiva (es decir, la presidencia del Congreso) y no logró consensos para que la repartición de las presidencias de comisiones sea favorable a los intereses del oficialismo.

La bancada del partido del lápiz llegó con la cancha inclinada al debate del martes en la Junta de Portavoces, instancia en la que se definió el reparto numérico de las presidencias. En la víspera, el bloque opositor –Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Podemos– ya había definido el cuadro y tenía 79 votos para imponerse. Incluso sostuvieron conversaciones con los aliados oficialistas, Juntos por el Perú y Somos Perú-Partido Morado (SP-PM), para ofrecerles presidencias de comisiones.

Las movidas entre bancadas (Renovación Popular perdió tres miembros que pasaron a Avanza País) no hicieron más que ayudar a consolidar el bloque, puesto que Avanza País superó a SP-PM en número de escaños. “Esto es un tema numérico. Y sobre los votos se logran las aprobaciones. Ellos [la oposición] tienen 79 votos y [para] cualquier acuerdo que mantengan, no necesitan nuestra opinión”, reconoció una fuente de SP.

La única disyuntiva fue que Renovación Popular (RP) y SP-PM tenían el mismo número de miembros. Esto afectaba el resultado final, porque hay 24 comisiones y el redondeo arrojaba 25. Hubo una salida armoniosa: ambos bloques se turnarán la presidencia de una comisión. RP tendrá la titularidad de Inteligencia y Educación, pero en el próximo período legislativo deberá ceder una a SP-PM.

La oposición se impuso en la Junta de Portavoces (Foto: Congreso)

Desazón magisterial

Con solo 37 votos y unos aliados que obtuvieron de la oposición las comisiones que anhelaban, Perú Libre quedó fuera de juego. Los oficialistas propusieron sin éxito a Álex Paredes como titular de Educación y a Betssy Chávez para Constitución.

La facción formada por docentes fue la más afectada, puesto que perdió Educación. Renovación Popular, que presidirá ese grupo de trabajo, no tiene profesores en sus filas.

“Conocemos el sector, estuvimos en la huelga del 2017 luchando en contra de las leyes que afectan al magisterio. Ahora la comisión la tendrá Renovación Popular, donde ninguno es maestro. Ese es el motivo del fracaso en la educación, porque nunca ha estado administrada por maestros, sino por abogados o administradores”, afirmó la legisladora Katy Ugarte, de la facción más cerca al magisterio.

El también oficialista Edgar Tello reclamó que la oposición haya “impuesto sus acuerdos”. “Nos dejaron sin ninguna comisión importante. Deja mucho que pensar con miras a la investidura del Gabinete Ministerial”, dijo.

(Infografía: El Comercio)

Mensaje

En la oposición consideran que este resultado es un mensaje para el Ejecutivo. “Esta es una respuesta a la mala conformación del Gabinete Bellido y un anticipo de lo que se podría venir si no rectifican antes de la investidura”, refirió una fuente.

Los fujimoristas Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez estarán al frente de Fiscalización y Constitución, respectivamente. En el primer grupo podrían investigar al Gobierno. En el otro, encarpetar o demorar la propuesta del oficialismo respecto a una asamblea constituyente.

Estas designaciones se dieron el martes en una reunión de la bancada de Fuerza Popular en la que participó Keiko Fujimori. Cuatro legisladores se tuvieron que ausentar porque están impedidos de tener contacto con su lideresa por estar involucrados en las pesquisas fiscales en su contra.

Por otro lado, APP volverá a presidir Presupuesto y nuevamente con un Acuña a la cabeza.

Para el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera, el oficialismo demostró falta de experiencia y de capacidad para generar espacios de consenso. “Esta acción, que podría ser entendida como un desproporcional acuerdo de las mayorías, pone cuesta arriba la viabilidad de las propuestas planteadas por el presidente en su discurso del 28 de julio”, advirtió.

En el oficialismo, por el momento, no se esperan renuncias. La facción magisterial no tomó en cuenta que las comisiones no rotan cada año, como tenían pensado, sino que su conformación depende de los votos, ahora favorables al bloque opositor.

