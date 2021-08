Conforme a los criterios de Saber más

Congresistas de distintas bancadas de la oposición presentaron este jueves una moción para interpelar al canciller Héctor Béjar para que aclare su posición sobre la política exterior, en especial sobre Venezuela y el Grupo de Lima. Firman el pedido representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, entre otros.

#AlertaLegislativa: Bloque opositor presenta moción de interpelación en contra del canciller Héctor Bejar. pic.twitter.com/6OMIIHVKQK — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 12, 2021





La semana pasada la bancada de Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, había anunciado que interpelarán “ministro por ministro”. Esto tras cuestionar a Héctor Béjar (Relaciones Exteriores), Walter Ayala Gonzáles (Defensa), Juan Carrasco Millones (Interior), Iber Maraví Olarte (Trabajo y Promoción del Empleo) y Anahí Durand (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).

¿Cuáles son los pasos para interpelar a un ministro?

Según el artículo 83 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios deben presentar una moción de interpelación firmada por no menos del 15% del número total de legisladores (20 firmas) .

Una vez que el documento es ingresado a la mesa de partes y se dé cuenta del mismo, el Consejo Directivo –o la Junta de Portavoces– debe incluir la moción en la agenda del pleno.

Ya en el pleno, se necesita por lo menos de un tercio de congresistas hábiles para admitir la moción de interpelación, como indica el artículo 83, inciso B del Reglamento del Congreso. La votación se realiza indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.

Según el artículo 86 del Reglamento Interno, de prosperar la interpelación, los congresistas pueden plantear una moción de censura en caso de se encuentren conformes con las respuestas.

En diálogo con este Diario, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi precisó que “la interpelación [a un ministro] es el paso uno, y el siguiente es la censura. A cualquier ministro primero tú lo debes interpelar con un cuestionario de preguntas, y si no te satisface, presentas una segunda moción para censurarlo”.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, explica a El Comercio, que la interpelación tiene estar formulada mediante un pliego interrogatorio en donde el ministro debe responder sí o no, y luego desarrollar el cuestionario.

“Las observaciones pueden ser políticas, técnicas o éticas. Una vez que ha resuelto el pliego interrogatorio, es invitado por el pleno del Congreso a absolver las preguntas de manera oral”, agrega el constitucionalista.

“[Las razones de la interpelación] se dan porque primero se puede cuestionar que el ministro sea una persona incapaz o carezca de idoneidad para manejar un sector. Lo segundo, es que hubiese cometido algunos graves errores en el diseño de planes, programas o acciones. Lo tercero, es que su conducta -como tal o en el ejercicio de la función- no sea compatible con la dignidad del cargo”, declaró García Toma a este Diario.

García Toma menciona que pueden ocurrir tres escenarios. “El primero, que el Parlamento se de por satisfecho; segundo, que el ministro o premier al sentirse desprestigiado solicite una cuestión de confianza; y por último, que al no estar satisfecho el Congreso, se pase a la fase de moción de censura en donde se da no antes del tercer día ni más de diez días derivada a cabo la interpelación para enfriar las cosas y ver si será una decisión meditada, ahí no se discute, se vota”. Esto va de acuerdo a lo escrito en el artículo 86 del reglamento del Congreso.

La moción de censura puede ser presentada por no menos del 25% del total de congresistas, es decir 33 parlamentarios. Se pasa a debate en el pleno y la votación se realiza entre el cuarto y el decimo día después de su presentación. Para su aprobación, se necesitan el voto de más de la mitad de los congresistas totales, es decir 66 de 130 votos.

Bancadas en el Congreso Número de congresistas Perú Libre 37 Fuerza Popular 24 Acción Popular 16 Alianza para el Progreso 15 Renovación Popular 12 Somos Perú - Partido Morado 9 Avanza País 7 Juntos por el Perú 5 Podemos Perú 5

La invitación el premier

Según el exministro de Justicia García Toma, los congresistas también pueden invitar al premier al Congreso para que brinde explicaciones sobre los cuestionamientos contra él y su Gabinete.

“Sin embargo, en el acto de informar si dice una palabra impropia o se acredita un hecho grave, se daría el caso de que el Congreso no vaya a interpelarlo, sino se va de frente a la censura, porque ya lo escucharon ”, declaró a El Comercio.

El legislador Jorge Montoya, portavoz de dicha bancada, pidió la salida de los ministros Héctor Béjar, Juan Carrasco, Walter Ayala, Iber Maraví, y Anahí Durand. (Foto: El Comercio)

¿Es viable en la coyuntura actual?

Alejandro Rospigliosi consideró que las interpelaciones “son parte de la gimnasia parlamentaria”. Añadió que el Congreso podría interpelar al canciller Héctor Béjar, por su posición frente su posición sobre Cuba y Venezuela y la planificación para reimpulsar la Unasur.

“Nada prohíbe que sean interpelados o censurados antes del voto de confianza, el tema es la prudencia. Esperemos al 23. Van a exponer la política general del gobierno, el premier y sus ministros. Que expongan, luego los congresistas harán preguntas e interrupciones y las responderán”, exclamó Rospigliosi.

Además, opinó que las bancadas necesitan llegar a consensos si deciden presentar una interpelación para no “darle pretextos al Ejecutivo de decir que el Congreso es obstruccionista”.

“[Renovación Popular] puede venir con mucho entusiasmo, pero tienen 12 votos, y con eso no pueden presentar una moción de interpelación, ni siquiera puede debatirse. Las demás bancadas han dicho que van a escuchar [al gabinete Bellido]. Hay que escucharlos y ahí recién empieza la gimnasia parlamentaria” , agregó.

Por su parte, García Toma mencionó que Renovación Popular debería evaluar su estrategia política en la interpelación de ciertos ministros cuestionados, más no en el premier Bellido. “Podría hacerse la interpelación antes y no sería inviable, pero sin tocar al premier porque cae el gabinete y le aceleran la estrategia a un sector de Perú Libre. El Perú y el Congreso quedan en una encrucijada”, añadió.

Añadió que el Legislativo debe jugar bien sus cartas frente a lo que declare el gabinete a finales de agosto. “El voto de confianza se da por dos razones: porque comparte, acepto o tolero el plan de gobierno y segundo es la rectificación de la confirmación del nombramiento del presidente Pedro Castillo a sus ministros, en donde se podría negarle el voto de investidura por las personas que ha nombrado”, sentenció el constitucionalista.

El premier y su Gabinete Ministerial deben concurrir ante el Congreso para exponer y debatir la política general del Gobierno para luego solicitar el voto de confianza o la investidura que le permitirá seguir con su labor. Caso contrario, deberá presentar su renuncia.

En diálogo con TV Perú, el premier Bellido estimó que acudiría al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza el lunes 23 de agosto. Incluso indicó que se podría “tomar una decisión más o menos faltando cinco días” para cumplirse el plazo de 30 días naturales de haber asumido sus funciones, que establece el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.





Para ser aprobada la cuestión de confianza al gabinete, debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas, que son 66 votos.

