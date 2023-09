El abogado de profesión, quien solo fue jefe de Gabinete de Asesores del Poder Judicial (PJ) por 20 días, y trabajó como asesor del Congreso de la República para las comisiones de Justicia y Educación, bajo la presidencia de la legisladora Gladys Echaíz, mantuvo su primera actividad oficial durante un taller realizado en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus), la mañana de este jueves.

“Estamos aquí para servir, este es el ministerio de todos los peruanos. Todas las autoridades, funcionarios y la ciudadanía tienen las puertas abiertas y estableceremos un programa para conversar con ustedes todos los días”, dijo en su discurso.

Arana es uno de los cuatro nuevos ministros de Boluarte, quien no ha publicado aún su Declaración Jurada conforme a la Ley 31457- Ley de Idoneidad, obligatoria para asumir cargos de ministros y viceministros. Miriam Ponce de Educación, ya lo hizo al cierre de este informe.

Sentenciado y con impedimento de salida

Sin embargo, años atrás, el diálogo al que invocó este jueves en su primera actividad como ministro, no habría funcionado cuando su entonces pareja le solicitó una pensión para la hija de ambos.

Por ello, fue denunciado en un proceso por alimentos en enero del 2010 ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima Este-Sede San Juan de Lurigancho, según el registro electrónico que obra en el Poder Judicial al que accedió El Comercio.

Según el mismo, Arana Ysa fue sentenciado en doble instancia al pago de una pensión alimentaria luego de ser denunciado en ese momento por Cecilia Consuelo Picoy Monteagudo.





A través de la Resolución 9 del 14 de julio del 2010, el referido juzgado lo sentenció.

Declarar fundada en parte la demanda, fija pensión alimenticia en 400 nuevos soles.”

Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima Este-Sede San Juan de Lurigancho

Según se indica en el registro, dicha decisión fue apelada el 2 de agosto del 2010, sin embargo el 5 de enero del 2011 se confirmó la sentencia en su contra.

En el proceso judicial se dispuso, entre otras cosas, el embargo de su sueldo y que se trabe embargo de sus beneficios sociales. Y, debido a la sentencia, se tuvo que oficiar a una universidad que entonces era su empleadora.

Para mediados del 2010, el Poder Judicial había dictado impedimento de salida del país contra el hoy ministro de Justicia, por no “encontrarse garantizado el pago de pensiones futuras”.

Arana Ysa apeló la medida de impedimento de salida del país, pero el 14 de octubre del 2010, el juzgado resolvió “declarar improcedente el levantamiento de impedimento de salida”. Por ello, la medida duró hasta el 30 de setiembre del 2011, cuando se dispuso el levantamiento de la misma.





La sentencia fue consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando postuló por Alianza Para el Progreso (APP) al cargo de regidor por San Isidro, en el 2018.

Denuncia por violencia

La demanda por alimentos que concluyó en la sentencia contra Arana Ysa no es la única denuncia en su contra. El 2 de mayo del 2011, su entonces pareja también presentó una denuncia por abandono de hogar y violencia familiar ante la Séptima Dirección Territorial Policial Oeste-Pueblo Libre.

Según el parte policial, presentado por el programa ‘Al Estilo Juliana’, la denunciante narró que su esposo Eduardo Melchor Arana Ysa, abandonó el hogar y le hizo problemas, amenazándola incluso de muerte.

“Amenazándola de atentar contra su vida, manifestando que podría quedarse muerta en cualquier sitio”, se relata en la denuncia.





Eduardo Arana Ysa postuló en el 2018 como regidor a la Municipalidad de San Isidro por el partido Alianza Por el Progreso (APP), que lidera César Acuña. No fue electo.





Además, se puso de énfasis, que quince días antes de la denuncia, la esposa sufrió la fractura de varios huesos en la cara, teniendo traumatismo, por lo que fue operada. Alegó que su entonces esposo, minimizó el hecho atribuyéndolo a un robo de su cartera.

En el documento policial, además, la denunciante precisó que al abandonar la vivienda, el hoy ministro de Justicia se llevó consigo ropa, libros, expedientes, muebles, escritorios, tres computadoras, una laptop, y 50 cajas aproximadamente de whiskies de diferentes marcas y calidades.

Asegura que todo fue resuelto

Este Diario se comunicó con el Ministerio de Justicia a fin de recoger la versión de Arana Ysa, quien a través de un escrito, afirmó que ambos casos habían sido resueltos.

Respecto a la sentencia por pensión alimentaria, expresó que fue un proceso donde se evidencian las desavenencias; y que, en estas demandas, como en muchos casos la carga emocional a veces prima sobre otras razones.

“Se recurrió a esta figura para, precisamente, zanjar cualquier desacuerdo o falta de entendimiento, con la participación de una autoridad judicial. Esta demanda responde a diferencias de ese momento, por lo que dejamos que un juez determinara todo lo relacionado a la pensión de alimentos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que los montos de la pensión decidida por el juez se abonaron escrupulosamente; y que incluso, fueron incrementados de común acuerdo luego del proceso.

“Lo importante es que he cumplido desde mi rol de padre con todas las necesidades de mis hijos y mantengo una relación cordial y respetuosa con ellos. La denuncia en referencia no me convierte en un mal padre o en un padre irresponsable, porque siempre he cumplido no solo con la manutención de mis hijos sino también el soporte afectivo, por lo que hoy, reitero, nuestra relación familiar es totalmente cordial y respetuosa”, aseguró.

Respecto a la denuncia policial del 2011, el ministro de Justicia aseguró que dicha versión es “falsa” por lo que su exesposa ha procedido a emitir una aclaración al respecto.

No obstante, a línea seguida, Arana afirmó que su expareja manifestó “que lo señalado en la referida denuncia policial es parte de un pasado y que las diferencias que existieron en su momento en nuestro matrimonio, quedaron resueltas”.

Es por ello, indicó, que no se inició ningún tipo de proceso, ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial, y que mantenía una cordial y armoniosa relación por el bienestar de sus hijos. Por ello, indicó que su exesposa remitió una carta aclaratoria a los medios que difundieron dicha información (que se adjunta líneas abajo), exhortando a que su vida personal no sea expuesta.

“Como pueden ver, la respuesta de mi ex esposa es contundente, por lo que yo también pido un absoluto respeto a la vida privada de ella y de mis hijos. Finalmente quiero expresar que siempre he tenido el mayor respeto por las mujeres y la familia, en ese sentido rechazo tajantemente todo acto de violencia hacia las mujeres”, aseguró.