Según el portal de visitas de la presidencia del Consejo de Ministros, Arana Ysa ingresó el 21 de abril de este año a dicha institución para reunirse con el primer ministro Alberto Otárola.

La fecha de la reunión coincide con el primer cambio que realizó Boluarte en dicha cartera ministerial, que al final fue ocupada por Daniel Maurate, en reemplazo de José Tello en el Minjus.

Arana Ysa es abogado por la Universidad Nacional Federico Villareal y tiene una Maestría de Primer Nivel en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bologna, en Italia. Además, ocupa el cargo de Gran Canciller e integrante de la Gran Logia Masona del Perú.





En marzo del 2022, durante una charla sobre el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania aseguró al programa digital uruguayo “Política con Ciencia” que le preocupaba que, en política interna, se tomen posiciones al respecto.

“Acá por ejemplo, hay unos comentaristas que han interpetrado que, si estás a favor de Rusia, estás a favor del comunismo. No entienden que Putin no es un comunista. Putin es un nacionalista facista; y ahí me preocupa, porque esto puede dar pie o puede dar espacio al nacimiento de unos nacionalismos que aún están dormidos en el país , que ya otrora se han desarrollado y no han tenido, incluso, la conduccion adecuada. Pero un movimiento de esta naturaleza puede generar en los jóvenes de ahora la idea de que sí, de que el nacionalismo es el mejor mecanismo de ingresar a la política ¿no? O el chauvismo que es la expresión mucho más grave que esta”, aseguró.





El 20 diciembre del 2017, durante una entrevista al programa Noticias en Digital TV Perú, Arana Ysa afirmó que al entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, le faltaba manejo político, dejando en manos de sus primeros ministros Fernando Zavala y Mercedes Araoz, el manejo del país.

Además, afirmaba que Fuerza Popular y su lideresa Keiko tenían graves vinculaciones con presuntos aportes ilícitos que, por entonces, recién eran investigados por el Ministerio Público.

“Los próximos que siguen en la cola de los posibles detenidos, una de ella puede ser Keiko Fujimori. Entonces, lo que está haciendo Keiko Fujimori es leyendo su futuro. No solamente por el hecho de que tiene la intervención del fiscal en la ONPE o por lo que esta haciendo el examen a lo que corresponde al aporte de campaña, sino que tiene una grave vinculación con el aporte de su principal aportante que fue Joaquín Ramírez”, aseguraba entonces.

En esa misma entrevista, avisoraba un posible escenario político que pasaba por el “indulto” de PPK al expresidente Alberto Fujimori. Como se sabe, el 24 de diciembre, Kuczynski le otorgó ficho beneficio al exmandatario.

Asesor congresal

El paso del actual ministro de Justicia como asesor en el Legislativo se remonta a los años 2016 al 2018. Luego, según el registro electrónico del Parlamento, Arana Ysa llegó nuevamente al Congreso como asesor del excongresista accesitario de Unión Por el Perú (UPP) Benigno Leonel Cabrera Pino, entre mayo del 2021 hasta julio de ese mismo año.









Luego, en setiembre del 2021 fue contratado como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a cargo de la congresista de Alianza por el Progreso (APP) Gladys Echaíz, hasta julio del 2022.

Eduardo Arana Ysa, es integrante de la Logia Masona del Perú.

Posteriormente, nuevamente fue contratado como asesor, entre setiembre del 2022 a julio del 2023, por la Comisión De Educación Juventud y Deporte Congreso presidida también por Echaíz Ramos.





Según registros de visitas, además de la visita a la PCM en los primeros meses de este año, también acudió como representante de la Comisión de Educación del Congreso al Ministerio de Educación (Dirección General de Desarrollo Docente).

En 2022, como asesor de la Comisión de Justicia se reunió con representantes de los Parceleros del Fundo Pajonal Alto.

Durante el gobierno de Pedro Castillo también acudió como “particular” al Ministerio de Cultura, el 30 de setiembre del 2021; para una reunión con el asesor Luis Meza Farfán.





Denunciado por Alimentos

Según los archivos del Poder Judicial, Eduardo Arana Ysa, fue sentenciado en doble instancia al pago de una pensión alimentaria luego de ser denunciado en ese momento por Cecilia Consuleo Picoy Monteagudo .

El Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima Este-Sede San Juan de Lurigancho, a través de la Resolución 9 del 14 de julio del 2010, sentenció: “Declarar fundado en parte la demanda, fija pensión alimenticia en 400 nuevos soles”.

Según se indica en el registro dicha decisión fue apelada el 2 de agosto del 2010, sin embargo el 5 de enero del 2011 se confirmó la sentencia en contra.

Para el 10 de junio del 2011, el Poder Judicial había dictado impedimento de salida del país contra el demandado, el hoy ministro de Justicia, por no “encontrarse garantizado el pago de pensiones futuras”. Esta duró hasta el 30 de setiembre del 2011, que se dispuso el levantamiento de la medida.

La sentencia fue consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando postuló por Alianza Para el Progreso (APP) a la alcaldía de Miraflores, en 2018.





Jefe de gabinete por 20 días

En 2002, Eduardo Arana Iza fue Secretario Técnico de Selección y Nombramiento, como Coordinador Alterno del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.





Según información de la época, en el 2004, el entonces presidente del CNM Teófilo Idrogo, lo retiró del cargo luego de conocerse denuncias que vinculaban al abogado con una presunta parcialización a favor de algunos postulantes.









El 6 de enero del 2009, el entonces electo presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein lo designó jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del PJ, a través de la Resolución Nro 009-2009-P/PJ. Sin embargo, Arana Ysa solo duró 20 días en el cargo, ya que el 26 de enero del 2009, el PJ aceptó su renuncia a través de la Resolución Nro. 035-2009-P-PJ.





En junio del 2010, fue designado árbitro por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Resolución N° 306-2010 - OSCE/PRE), en un conflicto arbitral entre la Municipalidad Distrital de El Tigre y la empresa APJ Contratistas y Consultores S.R.L, en la ejecución de la obra “Sistema Rural de Abastecimiento de Agua Potable em la Comunidad de Santa Elena-Distrito de El Tigre”.

Según el registro de proveedores, también prestó servicios para el Ministerio del Ambiente (2015) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2011 y 2009).