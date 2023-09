Gamarra Masco- de acuerdo al portal de Transparencia del Congreso- fue contratado desde el 1 de agosto de 2021 como técnico en la oficina de Soto con un salario de S/3.178.

Ese mismo día, el trabajador parlamentario condujo, desde Lima, el programa “Ronda Política” y “entrevistó” a Soto, quien ya era su jefe.

“Estamos presentando este programa para llevarles al detalle lo más importante de la semana, la designación [de Guido Bellido] como primer ministro ha sido la sorpresa. Por fin, se ha completado el Consejo de Ministros. Dicen que habrá una cuarta ola política [en los próximos días]”, expresó Gamarra, al inicio del dominical cusqueño.

(Foto: Congreso)

Luego, presentó al “doctor Soto” como su invitado y dejó que este dé comienzo a su monólogo.

“Edgar, muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos que ya están conectados a Ronda Política, el programa más polémico, picante y espectacular en la televisión del sur del país”, refirió el parlamentario de APP, para después contar que aún no había recibido su oficina y que “oficialmente” no se encontraba en funciones.

Soto dijo que el primer mensaje a la Nación del entonces presidente Pedro Castillo fue uno de “tranquilidad”, porque el docente rechazó que su gobierno vaya a implementar una política de expropiaciones. No obstante, calificó de “indignante” que haya anunciado que el ministerio de las culturas (iniciativa que no se concretó) vaya a tener como sede Palacio de Gobierno y no el Cusco.





Tres presentaciones más

Gamarra, ya como trabajador de Soto, presentó otras tres ediciones de “Ronda Política” ese mes. El 8 de agosto, desde la urbanización Golf los Incas, en Surco, dio la bienvenida a su público.

“Ubicado en uno de los distritos más exclusivos de la capital de la República, estamos en el Golf los Incas, podemos darles a conocer todo el panorama del ámbito nacional, lo que ha sido noticia en las agencias a nivel internacional, le doy la bienvenida al doctor Alejandro Soto Reyes”, manifestó.

(Foto: Difusión)





El parlamentario de APP criticó que Castillo Terrones no haya cumplido su promesa de expulsar del país “dentro de las 72 horas” después de su mensaje a los extranjeros que sean detenidos delinquiendo.

“Ya pasó más de una semana y los extranjeros siguen haciendo fechorías en Lima y en el Perú, es hora de pedirle al presidente que cumpla su palabra”, subrayó.

El 22 de agosto, Gamarra afirmó que el entonces primer ministro Bellido había visitado Cusco durante esa semana en busca de “un baño de popularidad” y con la intención de reforzar el respaldo del sur del país a la administración castillista. Tras ese breve comentario, le dio la palabra a Soto.

“Como siempre le damos la bienvenida al doctor Alejandro Soto Reyes, nuestro invitado principal. Él ha hecho una promesa, la de no alejarse de su tierra”, dijo.

El congresista de APP anunció que gracias a una comunicación suya, la contraloría enviaría a su región a 100 auditores, a fin de que estos evalúen las presuntas irregularidades denunciadas en el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales cusqueñas.

Una semana después, el 29 de agosto, Gamarra haría su última aparición en “Ronda Política”. En aquella oportunidad solo participó en un pequeño bloque sobre inseguridad ciudadana.

Soto volvió a ser el invitado principal del programa, que se emite los domingos en la Ciudad Imperial y que tiene una duración de tres horas.

En aquella oportunidad, el parlamentario criticó que Bellido solo le haya dedicado dos líneas y medias a Cusco dentro del discurso de 45 páginas con el que se presentó ante el Congreso, donde esa semana obtuvo el voto de confianza. A pesar de esto, el apepista destacó su voto “en verde”.

Cabe resaltar que ni Soto ni Gamarra hicieron público en alguno de los cuatro programas que el segundo había sido contratado por el primero en su oficina congresal.

Fuentes cercanas a CTC, el canal de TV del Cusco donde el congresista de APP fue conductor por 20 años, indicaron que Gamarra se retiró la empresa para trabajar en la campaña del abogado. Agregaron que no saben cómo volvió para conducir por un mes el programa “Ronda Política”.

Las mismas fuentes indicaron que la producción de Ronda Política tuvo que crear nuevas cuentas en Facebook y YouTube. Esto debido a que las anteriores, a las que tenían acceso el personal de Soto, no les fueron devueltas cuando se rompió el vínculo con el parlamentario. La primera página tenía más de 80 mil seguidores.

Piden que se investigue su participación

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que se debe investigar si Gamarra recibió un salario del Congreso no solo para cumplir labores en el despacho de Soto, sino para conducir y trabajar en la producción del referido dominical cusqueño.

“No es usual [que un trabajador del Congreso conduzca un programa], y hay que tener en cuenta que un dominical tiene una producción detrás, durante la semana se elaboran la pauta, los reportajes, un plan de trabajo. ¿Gamarra participaba en esto también? ¿En qué momento lo hacía? Se debe investigar si hubo o no peculado de uso”, acotó.

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco indicó que éticamente no es correcto que un trabajador del Parlamento entrevisté al congresista que lo contrató.

“Es como entrevistarse a sí mismo, solo que como ya no podía, lo hace su empleado. Eso es engañar a la audiencia”, manifestó a este Diario.

Agregó que, si Gamarra cumplió esta tarea fuera de su horario laboral, es poco lo que el Legislativo puede hacer.

Fuentes del Parlamento indicaron a este Diario que Gamarra dejó el último viernes la Oficina de Comunicaciones del Congreso, a donde había sido trasladado después de la elección de Soto como presidente del Parlamento. Agregaron que no se le renovó la orden de servicio que tenía hasta fines de agosto.

“Gracias por su amistad, nos veremos pronto”, escribió en el chat de ese equipo antes de salir de este.

No obstante, no se conoce si dejó definitivamente el Parlamento o si retorno a la oficina de Soto o fue reubicado en otra instancia.

El Comercio intentó comunicarse con Gamarra, pero su teléfono fue respondido por “otra persona” que refirió que este se encontraba en una reunión. Luego ya no atendió a nuestras llamadas.

Más información

Soto, cuando presidía la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, contrató como su asesor a Miguel Alencastre Pérez, ex gerente general de CTC. Dentro de su labor, el congresista promovió que se aprueba una ley de publicidad estatal. Esto a pesar de que la familia de Alencastre podía beneficiarse eventualmente de esta iniciativa.

El programa “Cuarto Poder” reveló que con la contratación de Alencastre Pérez, Soto habría asegurado tener carta libre en CTC como para tener un acceso a las redes de “Ronda Política” para eliminar los comentarios en su contra y crear con trolls tendencias a su favor.