Soto, durante un año y medio como legislador, utilizó el programa, que se emite los domingos de 5 p.m. a 8 p.m. en la Ciudad Imperial, para cuestionar al ex gobernador regional Jean Paul Benavente, pedir que azoten a los alcaldes provinciales y distritales cusqueños y criticar y permitir ataques en contra de los otros congresistas de la referida región.

Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2021, el parlamentario de APP realizó un balance de sus primeros 100 días como padre de la patria. En aquella oportunidad dijo que Benavente, entonces gobernador regional del Cusco, “habla tonterías” y lo acusó de pagar mensualmente a un “aparatejo” para lo insulten en redes sociales.

“El gobernador habla tonterías y junto con él todo su aparatejo que paga mensualmente, que se dedican a denostar, a insultar al único congresista que tiene el Cusco, porque parece que los demás no existen, ¿no? Al único congresista que trajo concentradores de oxígeno, que visita el pabellón de quemados del hospital, ahora pretenden llamarle traidor”, manifestó.

El hoy presidente del Congreso afirmó que era víctima de trolls, porque es el “único congresista que trabaja” por su región.

“Parece que Alejandro Soto es el único congresista, no hay más, no se ocupan de nadie, soy el único que los fiscaliza, soy el único que les dice a esos que roban al pueblo ladrones, son ladrones y sin vergüenzas aquellos que usan páginas falsas para hacerme ver como un traidor, yo en 100 días [como legislador] he hecho más que Benavente”, subrayó.

“Habría que fuetearlos a diario”

En el mismo programa, además, sugirió a su público “comenzar a azotar” al entonces gobernador regional y otras autoridades locales.

Al momento de presentar un informe sobre los latigazos que recibió el alcalde de la provincia de Canas por no haber participado de las actividades por la conmemoración del inicio de la gesta de la independencia de Túpac Amaru II, Soto se mostró satisfecho con que el pueblo haya sancionado a la autoridad.





“El pueblo lo ha sancionado y le ha metido tres latigazos, acá cuántas autoridades no merecerían no solo tres latigazos, habría que fuetearlos (viene de fuete, un látigo más grande, usado para los animales) a diario por los incompetentes, ineptos que son” Congresista Alejandro Soto en el programa Ronda Política Noviembre de 2021





“Acá en el Cusco deberíamos comenzar a azotar a Benavente y a los alcaldes provinciales y distritales, entre ellos a Mario Loayza, y lo digo con nombre propio, al alcalde de San Sebastián” Alejandro Soto, en el programa Ronda Política Noviembre de 2021

Soto consideró que Loayza merecía esta sanción, porque no ha cumplió con sus promesas electorales.

(Foto: Difusión)

¿Solo era el co-conductor?

Soto participó en la mayoría de los programas de Ronda Política, entre agosto de 2021 y diciembre de 2022. Si estaba en Lima, se conectaba por Zoom y cada vez que iba al Cusco por la semana de representación asistía al set, donde presentaba los reportajes, daba sus opiniones sobre estos y mandaba a la pausa publicitaria.

El congresista apepista comentaba sobre una diversidad de temas: desde cuestionamientos a la comisión especial que la OEA envió al país para que analice in situ la crisis política (“se dedicaron a la ingesta de alcohol y comilonas” en las elecciones) hasta accidentes de tránsito y los desbordes en las celebraciones de Halloween.

En 22 de mayo deñ 2022, Julio Montejo, entonces conductor “oficial” de “Ronda Política”, presentó, quizás en un rapto de sinceramiento, a Soto no como un invitado, sino como “nuestro compañero de labores”, quien “cada domingo colabora con nuestro programa” para dar el punto de vista político.

Montejo también calificó de “penoso” el trabajo que realizan “los demás congresistas del Cusco”. “Yo no sé dónde camina Katy Ugarte, Bellido, Aragón y Luque, los cusqueños les exigimos trabajo, fiscalización, que nos pongan al corriente, no se sabe absolutamente nada, hoy termina la semana de representación, y aquí en la región es poco o nada lo que se sabe”, expresó.

El conductor continuó con sus críticas al referir que estos congresistas, con excepción de Soto, “no trabajan por los cusqueños”. “Al final se alimeñan y se quedan en Lima, presentan una candidatura por Lima, tenemos muchos casos de congresistas que se fueron y nunca más volvieron a rendirle cuentas al Cusco”, acotó.

Después de estos comentarios, Soto dijo que él sí muestra sus labores de fiscalización y que él cuando culmine su período en el Parlamento volverá la Ciudad Imperial.

“En mi caso, estoy [en este espacio] cada domingo, desde Lima, desde el Cusco, yo amo a mi tierra y si culmino mi gestión a los cinco años, tres años o un año me vas a tener acá, tengo a mi familia y a mi madre en el Cusco, del cual no pienso moverme”, subrayó.

La relación Soto con “Ronda Política” era tan cercana que en la página de Facebook del programa se replicaban los posts de las redes sociales del congresista y se subían los videos donde se resumían sus actividades que cumplía en su semana de representación. Y, además, en noviembre de 2021 se transmitió en vivo la misa por el primer año de fallecido de su hijo mayor.

El presidente del Congreso había negado cualquier conocimiento e injerencia en el ataque que realizaron los trabajadores de su oficina parlamentaria contra los otros legisladores del Cusco. Y, por medio de un comunicado, expresó su absoluto respeto a todos mis colegas”. No obstante, él mismo participó en estos cuestionamientos en la televisión de señal abierta de su ciudad.

Y de acuerdo a un nuevo chat, difundido por “Cuarto Poder”, Soto era el filtro para cualquier tipo de acción y actividad en redes sociales.

Sandra Rodríguez Vargas, asesora principal de Soto, les advirtió a todos los trabajadores que “no saldrá del despacho ninguna acción ni actividad, incluidos videos, que no tengan la autorización del congresista”. Remarcó que la persona que no cumpla esta orden estaba sujeta a ser retirada de su puesto laboral.

El referido dominical reveló que, en el 2021, el hoy presidente del Congreso contrató a Miguel Alencastre Pérez, gerente general de CTC, como asesor en su oficina parlamentaria. Así habría asegurado tener carta libre en el canal cusqueño como para tener un acceso a las redes de “Ronda Política” para eliminar los comentarios en su contra y crear con trolls tendencias a su favor.

En comunicación con El Comercio, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) remarcó que él, junto a otros parlamentarios cusqueños, ha exigido que Soto evalúe la continuidad del personal implicado en la coordinación de ataques en contra de ellos, por medio de cuentas falsas en redes sociales.

Bellido refirió que él no responderá a los comentarios hechos por el hoy presidente del Parlamento en “Ronda Política”, porque estos “no se ajustan a la verdad”.

¿Qué dice el Código de Ética?

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, afirmó que se debe distinguir entre la libertad de pensamiento y de crítica a un funcionario público, como puede ser un gobernador regional o un alcalde, con el hecho de azuzar a la violencia física, como lo hizo Soto en la televisión cusqueña.

Rospigliosi, en diálogo con El Comercio, indicó que Soto habría vulnerado el inciso A del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria que establece que los congresistas le deben respeto a su investidura, “ la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres”.

El letrado refirió que el intentó del hoy presidente del Congreso por minimizar el trabajo de sus colegas revela que existe “un patrón” entre su comportamiento y el accionar de sus empleados, que atacaron con cuentas trolls a sus oponentes políticos.