A inicios de diciembre de 2022, los coroneles PNP (en retiro) Manuel Mar Pérez y Ángel Merino Céspedes fueron citados al Ministerio Público para declarar en calidad de testigos sobre los ascensos irregulares en la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo. Ahí se enteraron que ambos, por sus puntajes, debían haber sido promovidos.

“¿Y usted por qué no ascendió?”, fue la pregunta que le hizo un integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder a Mar Pérez y a Merino, por separado. El primero ocupó el puesto N°16, mientras el segundo el N°23 durante la evaluación que concedía 23 plazas para el grado de general.

No obstante, en la propuesta remitida, el 15 de noviembre de 2021, al entonces presidente Pedro Castillo, sus nombres no figuraban.

“En el documento que llegó al señor Castillo se hizo un arreglo, se puso los nombres por orden alfabético y oh casualidad, nosotros y un corone7l más ya no estábamos. En nuestro lugar, pusieron a otros coroneles, los estaba en los puestos 32 (Fidel Pisfil Múñoz), 36 (Max García Esquivel) y el 67 (Luis Legua Egocheaga). No excluyeron sin ningún motivo para que ellos salten con garrocha y asciendan”, manifestó Mar Pérez a El Comercio.

García Esquivel permanece en prisión preventiva, pero por otro caso en el que se imputa el presunto delito de cohecho pasivo impropio.

A raíz de estos hechos, los dos coroneles en retiro presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Castillo, el exministro del Interior Avelino Guillén y el ex comandante general de la Policía Javier Gallardo, entre otros ex altos mandos de la institucional por el presunto delito de abuso de autoridad.

Una primera negativa

Adicionalmente, solicitaron a la Policía Nacional que les reconozca el ascenso administrativo como generales PNP. No obstante, la Dirección de Recursos Humanos rechazó su pedido, en primera instancia, argumentando que este fue presentado fuera de plazo.

“Ellos no han argumentado el por qué, solo han rechazado por un tema de forma y no de fondo, nosotros hemos presentado un recurso de apelación y tendrá que ser la Secretaría General de la Policía la que resuelva de manera definitiva. Nosotros esperamos que se nos reconozca nuestro derecho al ascenso”, refirió Merino Céspedes.

Los dos coroneles PNP (r) indicaron que no recibieron ninguna propuesta para entregar dinero a Gallardo o a un allegado a Castillo Terrones para ser promovidos. Pero suponen que no haber sido parte de ese negociado en la interna de la PNP es lo que llevó a que sean retirados del cuadro, a pesar de haber obtenido el puntaje y los puestos necesarios.

“Muchos de los involucrados en la investigación han pasado por la comandancia general, por la oficina de Gallardo, yo he sido testigo ocular de esas visitas, porque trabajé en esa instancia. No puedo aseverar si dentro, en las conversaciones que se dieron, se haya plasmado [la entrega de un soborno]”, remarcó Mar Pérez.

A su turno, Merino Céspedes refirió que durante la administración castillista, la Policía Nacional “encontró su punto máximo de oscuridad”.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza- abogado de Mar Pérez y Merino Céspedes- afirmó que, desde su punto de vista, el ascenso administrativo de sus clientes “es perfectamente factible”, porque la norma explica que la promoción en la Policía es un procedimiento que tiene tres etapas: la postulación, la evaluación y el final del proceso.

“Ellos postularon, fueron evaluados y ganado una vacante, pero no fueron ascendidos, este es un proceso que en su caso no concluyo. La ley no prevé este escenario, pero se debe interpretar la norma a su favor, esto fue una exclusión ilegal. Ellos deben ser reparados, la Policía Nacional tiene la obligación legal y ética de hacerlo”, subrayó.

Pedraza adelantó que buscará reunirse con el actual ministro del Interior, Vicente Romero, para exponer la situación de sus patrocinados.

“Sería importante que tanto el ministro como el comandante general de la Policía de oficio, ni siquiera a petición nuestra reivindique a las víctimas de esta corrupción y les brinde los ascensos. Sería inédito y una toma de distancia sobre los actos de corrupción del expresidente Castillo”, acotó.

Los descargos de Castillo

Eduardo Pachas, abogado de Castillo Terrones, indicó que el encarcelado expresidente “no vio los ascensos” en la Policía Nacional, ni “ha modificado ningún cuadro” de mérito. Agregó que si bien las promociones son promulgadas por él, quien definió el orden fue el ex comandante general de la PNP Gallardo.

“El expresidente no ha ascendido a nadie, nos quieren meter en procesos de forma indiscriminada, es parte del ataque, no se favorecido a un coronel ni se ha afectado a otros”, concluyó.

Por su parte, el exministro del Interior Avelino Guillén refirió que él no tuvo “ninguna injerencia” en los detalles del proceso de ascensos en la PNP. Recordó que en medio de este, exigió que se realice la promoción de coroneles a generales en un marco de “transparencia” y de “rigurosidad”. Añadió que es Gallardo el que debe responder por la denuncia de Mar Pérez y Merino Céspedes.

“Si ellos estaban en el cuadro de ascensos, les tocaba ascender, [su salida de la nómina] ha sido una injerencia indebida. Por los manejos irregulares en este proceso debe responder quien era comandante general [Gallardo], y todos los que integraron su comisión”, remarcó.

Carla Carbajal, abogada de Gallardo, dijo que le sorprende la denuncia, porque aún no han recibido una notificación.

“Siempre habrá personas desconformes con lo que se ha evaluado, el proceso de ascensos conducido por Gallardo se ha dado bajo los criterios que establece la Policía. Responderemos cuando seamos notificados”, acotó.