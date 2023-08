Se trata de Enrique Goicochea Chunga, Nicasio Zapata Suclupe, Manuel Rivera López, Edward Espinoza López, Fredy Del Carpio León, Pedro Villanueva Nole y Eginardo Pérez Chávez , quienes tienen el cargo de asesores de la comisión consultiva de la Comandancia General de la PNP.

Además de Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas , directores de la regiones policiales de Lima y Callao, respectivamente, según un documento de la PNP entregado a El Comercio tras un pedido de acceso a la información por la Ley de Transparencia.

En tanto, el general PNP Max García Esquivel, también involucrado en el caso de ascensos irregulares, permanece en prisión preventiva por otro caso en el que se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo impropio.

ESTA ES LA RELACIÓN Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS GENERALES PNP MENCIONADOS:

En investigación

Según la Fiscalía de la Nación, los nueve oficiales PNP “habrían sido beneficiados ilegalmente en el proceso de ascensos 2021 [promoción 2022] de la Policía Nacional del Perú”, a cambio de presuntos “donativos económicos” para el entonces presidente Pedro Castillo.

Así lo consignó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la denuncia constitucional que presentó contra Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala ante el Congreso de la República el pasado 14 de agosto.

En la denuncia, Benavides señaló que cada oficial que buscó ascender al grado de general de la PNP habría pagado entre US$ 20 mil y US$ 40 mil a Castillo mediante Walter Ayala o el suboficial Jorge Tarrillo, quien fue miembro de la escolta presidencial.

ESTA ES PARTE DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL QUE PRESENTÓ LA FISCAL DE LA NACIÓN:

La Fiscalía de la Nación señaló en la denuncia que Pedro Castillo habría ordenado a Bruno Pacheco, entonces secretario general del despacho presidencial, que reciba una lista de manos del suboficial Jorge Tarrillo, en la que figuraban los oficiales Goycochea, Del Carpio, Espinoza, Pérez, García y Villanueva. Todos ellos coroneles que postulaban al grado de general.

La lista, según la hipótesis fiscal, debía ser entregada por Pacheco al entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, para que los mencionados oficiales sean ascendidos.

El Ministerio Público señaló además que los oficiales Goycochea, Pérez, Zapata, Rivera y Castillo visitaron Palacio de Gobierno entre agosto y octubre del 2021, cuando se desarrollaba el proceso de ascenso .

“Las visitas a Palacio de Gobierno [...] en ninguno de los casos habría obedecido a asuntos propios de sus funciones como oficiales de la Policía Nacional del Perú”, señaló la fiscalía.

En tanto, el colaborador eficaz 03-2022-EFICCOP narró un episodio - ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder - que refuerza la hipótesis fiscal sobre los motivos de las visitas a Palacio.

“[...] Posterior a ello, dos días después ingresa Walter Ayala a Palacio cuando aún era ministro y estando Bruno Pacheco en secretaría, a las siete de la noche aproximadamente, le indica que quería hablar con el presidente Castillo, indicándole que deje ingresar también a Nicasio Zapata Súclupe y Jorge Rivera [entiéndase Jesús Rivera], porque iban a buscar al ministro. Luego, Pacheco se retira de su despacho y después de 20 minutos el ministro Ayala le indica que el presidente le ha dicho que considere a dos amigos para los ascensos, ingresando en ese momento los coroneles Nicasio Zapata Súclupe y Jorge Rivera [entiéndase Jesús Rivera]”, señaló el 24 de julio del 2022.

"Están congelados"

El general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía, explicó a El Comercio que a los oficiales señalados por la Fiscalía de la Nación no se les puede pasar a retiro porque cuentan con el derecho a la presunción de inocencia. No obstante, en la práctica, los siete que permanecen en la Comisión Consultiva de la Comandancia General ya no tienen responsabilidades ni manejan personal o presupuesto.

“ Están en cargos que no tienen ningún tipo de responsabilidad porque están en investigación. [...] Si la Dirección General tiene algo por lo que desee recibir una opinión, se les remite, pero esta comisión no es gravitante para dictar una orden de comando. Es un equipo que da algunas sugerencias.[...] Normalmente le dicen ‘la congeladora’. Ellos están en la congeladora sin hacer nada”, dijo.

Pérez Rocha precisó que, de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, esa institución no se encarga de las investigaciones contra generales.

“El organismo que investiga es [la Oficina de] Asuntos Internos, que depende de un tribunal disciplinario designado por el ministro del Interior y está compuesto por civiles. Esa es la única instancia que puede imponer sanciones administrativas disciplinarias, no la Policía. Eso es importante que se conozca”, dijo.

Descargos

El abogado Juan José Santiváñez, defensor legal de los generales Fredy Del Carpio y Edward Espinoza, aseguró a El Comercio que la fiscalía no tiene elementos que los vinculen con negociaciones para los ascensos, salvo la declaración de un colaborador eficaz que los menciona.

“[Del Carpio y Espinoza] están incluidos en la investigación [...] pero los vincula supuestamente la declaración de un colaborador que da determinados nombres, pero que en realidad no da mayores aportes ni pruebas de nada”, dijo.

“En un grupo de 10 generales, han metido en un saco a todos. Hay generales a los que se les sindica haber visitado Palacio, que han hablado con Bruno Pacheco. En el caso de mis patrocinados, no tienen ningún elemento que los vincule con ninguna negociación, solicitud o transacción de pago”, añadió

Santiváñez confirmó que ambos generales también son investigados por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, aunque aseveró que en el 2022, la misma oficina abrió una investigación por el caso, pero la archivó por falta de fundados elementos.

En tanto, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, la fiscal superior Marita Barreto, respondió mediante un oficio al general Roger Pérez para asegurarle que “a la fecha” no se encuentra comprendido en las investigaciones de su despacho. El documento data del pasado 18 de agosto.

No obstante, fuentes de El Comercio precisaron que ello no implica que Pérez pueda ser incluido. Además, recordaron que la investigación es reservada.