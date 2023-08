Walter Ayala, exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, trató de desvirtuar la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra y el mencionado expresidente por el Caso ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Son los mismos documentos con los cuales se tuvieron de sustento para hacer un allanamiento en mi inmueble y oficinas, y no hay nada. Nunca vas a ver ahí un chat, una grabación”, afirmó el exfuncionario en canal N.

Además, Ayala remarcó que solo preguntó al general EP (r) José Vizcarra, entonces comandante general del Ejército, por los ascensos de militares que formaban parte de su escolta y del personal que trabajaba con él, pero que, según su versión, no ejerció ninguna presión para promover el ascenso de un grupo de oficiales.

“Yo lo que hecho es preguntar, yo he preguntado porque era el ministro (de Defensa), yo no recuerdo los nombres, habré mandado WhatsApp pero preguntando, no solamente de eso, sino también de mi escolta, del personal que trabajaba conmigo”, manifestó.

LEE AQUÍ: Comisión de Ética: Pleno del Congreso rechazó su conformación por presencia de Heidy Juárez

En la entrevista, Ayala señaló que, de acuerdo a información a la que tuvo acceso, el general EP José Vizcarra tenía “más confianza” con el entonces presidente Pedro Castillo que con él, y que esa relación venía desde antes que él fuera designado ministro de Defensa.

Cuestionó que se le impute los delitos de cohecho y organización criminal, por lo que aseguró que no es ningún delincuente. “A mí se me está imputando cohecho, yo no soy ningún delincuente, si yo hubiese querido ser ladrón, yo meto las manos en las arcas del Estado y yo voy a estar pidiéndole a un colega militar, a un colega policial un sol”, expresó.

Ayala no descartó que hayan ocurrido actos de corrupción en el accionar de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, quien también está involucrado en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. “Lo que hizo Bruno Pacheco...Yo no niego que posiblemente haya habido actos de corrupción, eso no me alcanza a mí”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Soto: Denuncian que ocultó una deuda por reparación civil para postular al Congreso

Aseguró que el Ministerio Público aún no le ha notificado sobre la denuncia constitucional en su contra y que se ha enterado del tema a través de las redes sociales.

El caso

En noviembre del 2021 el excomandante general del Ejército José Vizcarra denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, que serían cercanos al mandatario.

Del mismo modo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Chaparro dio cuenta de injerencias desde el Ejecutivo para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca.

REVISA AQUÍ: Digna Calle marcó su asistencia luego de rechazarse su ampliación de licencia por 60 días más

También, de acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el excomandante general de la Policía Javier Gallardo habría sido quien encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos.