Tres colaboradores eficaces de la fiscalía involucraron al congresista Américo Gonza, de Perú Libre, en el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo.

Así lo consignó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una denuncia constitucional que presentó ante el Congreso contra Castillo por presunto abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

La denuncia también alcanza al exministro de Defensa Walter Ayala por los supuestos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Se trata de los colaboradores identificados con los códigos 03, 04 y 05 -2022 EFICCOP. Ellos cooperan con las investigaciones a cargo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder.

La denuncia constitucional también señala que la presunta red criminal que habría liderado Castillo buscó tomar el control de las Fuerzas Armadas.

Testimonios

El colaborador eficaz 05-2022-EFICCOP dijo a la fiscalía que un “camino” para obtener ascensos militares pasaba por Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, quien se mantenía en contacto con Gonza.

“[...] para los ascensos, el otro camino era a través del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, quien coordinaba de forma permanente con el congresista de Perú Libre Américo Gonza”. Colaborador eficaz 05-2022-EFICCOP

El rol de Gonza y los testimonios del colaborador 03-2022 y 05-2022 habían sido adelantados por El Comercio en informes publicados a fines de diciembre del 2022.

La fiscalía imputa a Pacheco el rol de coordinador de la presunta red criminal que lideró Castillo. En tanto, a Gonza lo incluyó dentro del “brazo congresal” de la misma organización delictiva.

Según el Ministerio Público, el “brazo congresal” formó parte del primer nivel de la red criminal y sus integrantes tenían capacidad de decisión, coordinación y gestión al interior de la misma.

Los miembros de ese brazo serían los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza, Ilich López Ureña y otros denominados “Los Niños”.

De acuerdo con la fiscalía, ellos habrían captado funcionarios que se ajustaban a los intereses de la supuesta organización criminal.

En tanto, el colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP señaló a la fiscalía que la primera semana de agosto del 2021 observó que el general PNP Javier Gallardo Mendoza ingresó al despacho presidencial acompañado de Gonza.

"Que la primera semana de agosto observo que el general Javier Santos Gallardo Mendoza, acompañado de la abogada Patricia [...] [Sovero] Niño, se encontraban en el estacionamiento del Palacio de Gobierno y luego ingresan acompañados del congresista Américo Gonza al despacho presidencial de Castillo [...]" Colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP

Según la fiscalía, en esa visita al despacho de Castillo, realizada el 6 de agosto del 2021, se habría gestado la designación de Gallardo como comandante general de la PNP. Esta se materializó el 2 de setiembre de ese mismo año mediante una resolución suprema suscrita por Castillo.

En la denuncia presentada ante el Congreso, la titular del Ministerio Público remarcó: “La organización criminal habría logrado captar, a través del congresista de la República Américo Gonza Castillo [...] al general de la Policía Nacional del Perú Javier Santos Gallardo Mendoza”.

Esa hipótesis se sustenta también en la declaración del colaborador eficaz 03-2022-EFICCOP, quien añadió que Gonza “se reunía constantemente con el presidente Castillo previo a las designaciones de, por ejemplo, el comandante general Gallardo”.

"[...] tengo conocimiento que el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, se reunía constantemente con el presidente Castillo, previo a las designaciones de,por ejemplo, el comandante general Gallardo [...]". Colaborador eficaz 03-2022-EFICCOP.

Sustentó ley que limita la colaboración eficaz

En junio pasado, Gonza sustentó ante el pleno del Congreso un proyecto de ley que limita la figura de colaboración eficaz. Lo hizo como presidente de la Comisión de Justicia en el periodo legislativo 2022-2023.

La iniciativa había sido archivada en octubre del 2022, pero Gonza solicitó al pleno aprobar una reconsideración. Y luego del debate parlamentario, el proyecto recibió 84 adhesiones, 27 votos en contra y tres abstenciones.

La propuesta limita el plazo para aprobar una colaboración eficaz en solo 8 meses. Añade que, “por causas justificadas”, la fiscalía podría prorrogar el plazo hasta por cuatro meses más. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.

No obstante, el Ejecutivo observó la norma el mes pasado.

Gonza negó, en diálogo con El Comercio, haber caído en conflicto de intereses. “El tema de las colaboraciones eficaces en organización criminal tiene su propia normativa, que es especial”, señaló.

Hasta la semana pasada, el legislador era uno de los candidatos para presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero Perú Libre se inclinó por Wilson Quispe.

Los siete brazos de la presunta red criminal

La denuncia constitucional contra Castillo y Ayala señala que la presunta red criminal que integraron estaría conformada por siete “brazos”. Estos son el buró político o gabinete en la sombra, el congresal, el familiar, el lobista, el de la secretaría general, el ministerial y altos funcionarios y el obstruccionista.

Según la hipótesis fiscal, Castillo fue el líder de la organización criminal. Esta buscó interferir en los procesos de ascensos del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para “tomar el control del poder de dichas instituciones militares”.

Además, señaló que la red “habría logrado copar las jefaturas policiales en todas las zonas de frontera del país” para que sus integrantes puedan escapar del país si se dictaban medidas en su contra.

Hasta la fecha, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Fray Vásquez, sobrino de Castillo, continúan prófugos de la justicia.

Los tentáculos de la red Presuntos integrantes 1 Brazo buró político o gabinete en la sombra Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea. Abel Cabrera Fernández, empresario chotano. José Nenil Medina Guerrero, ex alcalde del distrito de Anguía. Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz. 2 Brazo familiar Lilia Paredes Navarro, ex primera dama. Yenifer, David y Walter Paredes Navarro, cuñados de Castillo. Rubdel Oblitas Paredes, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos de Castillo. 3 Brazo congresal Raúl Doroteo, de Acción Popular. Elvis Vergara, de Acción Popular. Juan Carlos Mori, de Acción Popular. Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular. Jhaec Darwin Espinoza, de Acción Popular. Ilich López, de Acción Popular.

Y otros congresistas de diversas bancadas. 4 Brazo lobista Marco Antonio Zamir Villaverde, empresario. Karelim López Arredondo, lobista. 5 Brazo de la secretaría general Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial 6 Brazo obstruccionista Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro. Beder Camacho Gadea, ex subsecretario del despacho presidencial. Eder Viton Burga, ex asesor del gabinete técnico de la Presidencia de la República. Félix Chero Medina, ex ministro de Justicia. 7 Brazo ministerial y altos funcionarios Juan Silva, ex titular de Transportes y Comunicaciones. Geiner Alvarado, ex titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Walter Ayala, ex titular de Defensa. Hugo Chávez Arévalo, ex director de Petroperú. Javier Gallardo Mendoza, ex comandante general de la PNP.

Niega participación

El congresista Gonza dijo a El Comercio que es “falso” que haya coordinado ascensos policiales y militares con Bruno Pacheco. “Yo era enemigo declarado de Bruno Pacheco. Nunca tuve una relación cordial con ese señor. Yo le propuse al presidente Castillo que lo sacara de su entorno”, dijo.

Gonza también negó haber influido en la designación del general PNP Gallardo. Según el congresista, nunca sostuvo una reunión en Palacio con Castillo y Gallardo.

“Me he reunido con Pedro Castillo en mi condición de congresista. En un reportaje se señala que el general entró antes o después que yo. Es una coincidencia. [...] Nadie dice: ‘Yo estuve con el presidente ese día y vi que los tres acordaron’. El presidente atiende a uno por uno. Las veces que he asistido me he cruzado con ministros y otros funcionarios”, señaló.

Por último, resaltó que en el caso de los ascensos no se encuentra en condición de investigado: “No estoy incluido porque no hay elementos [de convicción]. En la otra carpeta, de los llamados Niños, sí estoy incluido, en honor a la verdad”.