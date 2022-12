La bancada de Perú Libre votará en bloque en contra de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que se debate y vota este miércoles en el Congreso, según informó su vocero, Flavio Cruz.

“El voto está decidido como acuerdo de bancada de votar en contra de la vacancia, así debe ser si se respeta el acuerdo deberían 15 votos en contra de la vacancia”, manifestó a Canal N.

Además, restó importancia a las denuncias hechas por José Fernández, extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sobre la supuesta complicidad de ex altos mandos del Gobierno en la fuga de investigados como Juan Silva o los sobrinos del presidente Castillo.

“Pude ver y oír las grabaciones, es algo corroborativo de lo que se conoce, no hay nada nuevo. Es inoportuno por la moción de vacancia, no tiene credibilidad, no es tan fuerte para que en nuestro caso nos genere otra convicción”, manifestó.

El Congreso debate y vota hoy la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Para que el mandatario sea destituido se necesita de 87 votos a favor, se trata del tercer intento planteado por el Parlamentario.