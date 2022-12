Unidad de Investigación

Al menos nueve generales en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) pagaron en el 2021 hasta US$40 mil por ascender a ese grado a una presunta organización criminal dentro del gobierno de Pedro Castillo, según la investigación fiscal del caso de los ascensos en la institución.

De acuerdo con las indagaciones, el general en retiro Javier Gallardo Mendoza, cuando era comandante general de la PNP, encabezó los irregulares cobros para ascender a oficiales.

La madrugada de ayer, un año después de que se produjeran los irregulares ascensos en la policía, miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), con el apoyo de efectivos policiales de la Diviac y la Digimin, allanaron 27 inmuebles en diferentes ciudades del país que pertenecen a empresarios y policías.

A través de una orden judicial, también se dictó la detención preliminar por 10 días para ocho efectivos. Entre ellos están Gallardo, quien se encuentra no habido; cuatro generales que presuntamente pagaron para ascender, dos mayores en retiro y el suboficial Jorge Tarrillo, quien fue parte del equipo de seguridad de Pedro Castillo. Entre los delitos por los que los investigan figura el tráfico de influencias.

Ocho miembros de la PNP cuentan con orden de detención.

En el documento judicial que activó el operativo Aquiles 2022, al que El Comercio accedió, se detectaron tres grupos compuestos por policías en actividad y en retiro que captaron a los coroneles que ascendieron, todo con la aprobación del general Gallardo.

El primer grupo estuvo conformado por Luis Tuesta Ramón y Óscar Monge Macarlupu, dos oficiales PNP en retiro detenidos ayer que aprovecharon su conexión con el entonces máximo jefe policial para ofrecerle a coroneles su ascenso al grado de general previo pago de US$40 mil.

Luis Tuesta es un mayor de la policía que, tras ser invitado al retiro en el 2017, se convirtió en empresario proveedor de la institución.

Óscar Monge, también mayor PNP en retiro, usó su conexión con Gallardo no solo para ofrecerles su ascenso a coroneles, sino para asegurar futuros negocios una vez que estos, ya como generales, estuvieran dirigiendo alguna unidad policial.

“Una vez ascendidos ilegalmente, estos serían asignados a unidades policiales con presupuesto y, por ende, licitaría con dichas unidades a través de sus empresas o la de sus familiares”, dice el documento que aprobó su detención preliminar.

Entre el 2019 y 2022, según el documento judicial, Servicios Integrados y Comercio S.A.C., la empresa de los hermanos de Monge, ganó contratos con la PNP.

Tanto Monge como Luis Tuesta captaron a tres oficiales entre agosto y octubre del 2021: los coroneles Max García Esquivel, Pedro Villanueva Nole y Luis Legua Egocheaga, quienes pagaron por ascender, según la fiscalía.

Max García ascendió a general el año pasado y fue promovido a la jefatura de la II Macrorregión Policial de Lambayeque. En agosto de este año fue denunciado y detenido por cobrar cupos a dueños de discotecas en Chiclayo para no realizar operativos cerca de sus locales. El Poder Judicial dictó 15 meses de detención preventiva contra él.

El general PNP Luis Legua Egocheaga fue ascendido a general y luego fue nombrado jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin). El 27 de mayo pasado, Legua recibió la orden de la fiscalía para proceder con la videovigilancia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien poco después pasó a la clandestinidad (actualmente sigue prófugo). Esta inoperancia obligó al gobierno de Castillo a sacar a Legua de la Dirin y colocarlo al mando de la jefatura policial del Vraem.

Pedro Villanueva Nole, actual jefe de la VII Macrorregión Policial del Cusco, es otro oficial que habría ascendido previo pago efectuado a los empresarios cercanos a Gallardo. Contra él se pidió detención preliminar, pero hasta el cierre de esta edición estaba como no habido.

Las autoridades han encontrados mensajes de WhatsApp y registros de llamadas de Monge y Tuesta con los generales ascendidos. También hay fotografías de estos oficiales en un centro deportivo.

—Un segundo grupo—

El otro grupo controlado por Gallardo estaba liderado por dos de los principales jefes de seguridad del ahora expresidente Castillo y su familia: los suboficiales PNP Aladino Irigoin Chávez y Jorge Tarrillo Gálvez.

El suboficial PNP Jorge Tarrillo fue parte del equipo de seguridad de Pedro Castillo.

Este ultimo, además de laborar como resguardo de Castillo entre agosto y diciembre del 2021, estuvo a cargo de recibir el dinero de los oficiales que querían ascender a generales.

En enero de este año, tras la denuncia que el subjefe de la PNP, general Javier Bueno, hizo sobre los ascensos irregulares en la institución durante el 2021, Tarrillo fue reasignado como seguridad de Pasión Dávila Atanacio, entonces legislador de Perú Libre (ahora es parte del Bloque Magisterial).

Según colaboradores eficaces de la fiscalía, Tarrillo hizo una lista de los coroneles beneficiados a solicitud de Castillo.

Los oficiales que figuran en esa relación, y que ascendieron, son los generales Enrique Goicochea Chunga, Fredy del Carpio León, Eginardo Pérez Chávez y Edward Espinoza López, todos investigados y en cuyos inmuebles ayer se realizaron diligencias de allanamiento.

En agosto pasado, el general Edward Espinoza fue removido de su puesto como jefe de la I Macrorregión Policial de Piura. Temporalmente fue designado a la Comisión Consultiva de Lima luego de que fuera comprendido en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Piura por el delito de colusión agravada por la presunta contratación irregular de una empresa .

El PJ determinó el allanamiento y registro de las viviendas del jefe del Frente Policial de Ucayali, general Enrique Goicochea; del director de Seguridad Integral, general Eginardo Pérez; y del jefe de la XII Macrorregión Policial de Áncash, general Fredy del Carpio León.

—Un tercer grupo—

Las autoridades identificaron una tercera red de captadores para los ascensos de la PNP, la cual se habría hecho a través del exministro de Defensa Walter Ayala, quien es un policía en retiro. En su caso, ayer se realizó una diligencia de allanamiento e incautación de bienes en su vivienda y oficina.

Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos.

En octubre del 2021, Ayala visitó al entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, en la sede de gobierno. Lo hizo junto con Nicasio Zapata Súclupe, su promoción de la policía, cuando este aún era coronel y jefe de la Dirección de Lavado de Activos PNP. En esta visita estuvo el entonces coronel PNP Manuel Rivera López. El encuentro se realizó durante el procesos de ascensos. Un mes después de la visita, ambos coroneles ascendieron.

General PNP Nicasio Zapata

Agentes de la Diviac llegaron a Tacna para detener al general y jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna-Moquegua, Manuel Rivera López

Rivera, detenido ayer, fue nombrado jefe de la XIV Macrorregión Policial de Tacna-Moquegua, y Zapata jefe de la Región Policial de Tumbes. Hace unos días, Zapata fue internado en el Hospital de la Policía, pero fue detenido ayer en su vivienda luego de que personal médico del nosocomio le diera de alta.

Ante el operativo desplegado contra altos oficiales PNP, el actual comando de la institución emitió un comunicado en el que señala que Inspectoría General determinará las responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan.

Castillo quiso promover a tres policías, según colaborador eficaz

Hay otros tres oficiales PNP que el Ministerio Público investiga por el caso de los ascensos irregulares, ya que el expresidente Pedro Castillo intentó promoverlos, según la declaración del colaborador eficaz 03-2022.

Es el caso del coronel PNP Wilberto Bernal Rabanal, de Chota (Cajamarca), quien era jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Lambayeque. En agosto del 2021 fue convocado por el comando policial para ser “asesor” del entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Cuando se dio el proceso de ascensos PNP del 2021, Bernal quiso que lo promovieran a general, pese a no contar con el curso superior, el cual era un requisito. Sin embargo, tenía el apoyo de Castillo. “Por eso quería que lo pusieran dentro del cuadro para ascender”, indicó el colaborador 03-2022.

Bernal habló del tema con Castillo, según el colaborador. “Es así que Pedro Castillo lo llamó al general Gallardo [...] para ordenarle que lo ascienda”.

Otro oficial que fue convocado a Palacio en agosto del 2021 fue el coronel PNP Jaime Huatuco Santos, nombrado jefe de la seguridad presidencial pese a tener 116 denuncias fiscales.

Huatuco esperaba ser ascendido por su cercanía con Castillo, como señaló el colaborador 03-2022. Pero sus planes se arruinaron luego de que el general EP en retiro José Vizcarra denunciara las presiones para ascender a oficiales del Ejército, que recibió de Castillo, cuando era jefe de esa institución.

A Huatuco se le comunicó que no estaría en la lista de ascensos de la PNP. “Él [Huatuco] se molestó, gritó, reclamó, hizo problemas porque él no movía nada si no había plata de por medio”, contó el colaborador 03-2022.

El general PNP Juan Olivera García, a cargo de la dirección de tránsito PNP, también es mencionado como un oficial al que el expresidente quiso ayudar valiéndose de su cargo.

Olivera visitó Palacio el 7 de octubre del 2021. Fue recibido por el coronel chotano Wilberto Rabanal. El colaborador 03-2022 indica que Castillo pidió al general Javier Gallardo que cambie al general Olivera de Tránsito a la escuela de la PNP.

Más información

Hasta el cierre de esta edición, el ex comandante general PNP Javier Gallardo aún no había sido ubicado. Tampoco se sabía el paradero del general Pedro Villanueva.

La operación contra los generales comprometidos en los ascensos irregulares fue denominada Aquiles 2022 por el mayor PNP David Medina Guillén, quien estuvo a cargo de las investigaciones y que fue pasa