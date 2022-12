Este nuevo arrepentido asegura que sabe muy bien lo que dice: dice que su rol precisamente era el de ser el enlace entre el gobierno y los parlamentarios apodados como “Los Niños”.

Este Diario tuvo acceso al testimonio del CE-11-2022. Él dijo que fue el mismo Castillo, poco antes de asumir la presidencia, quien le encargó a Auner Vásquez que captase a congresistas electos de Acción Popular aprovechando su cercanía con el parlamentario Carlos Zeballos (electo por el partido de la lampa) y que se concretara una reunión en la casa del jirón Sarratea.

Según el colaborador, Auner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico del entonces presidente, se comunicó con el congresista Zeballos entre el 23 y 24 de julio para darle cuenta la intención de Castillo de reunirse con los de Acción Popular. Zeballos le brindó, de acuerdo con el colaborador, el teléfono de su colega Darwin Espinoza, quien cita a Vásquez al hotel Melía de San Isidro. En el encuentro, Vásquez le informa que requerían su apoyo para conseguir la mesa directiva del Congreso y así poder manejar ese poder del Estado junto con el Ejecutivo.

Congresistas de Acción Popular señalados por Karelim López como 'Los Niños'. (Composición: El Comercio)

“El poder se comparte” indicó el colaborador eficaz que esas fueron las palabras de Espinoza a Vásquez. Después de aquella reunión, el 24 de julio, a las once de la noche, los congresistas de Acción Popular Darwin Espinoza, Elvis Vergara Mendoza, Ilich Lopez Ureña, Wilson Palacio, Edwin Martinez Talavera llegaron a la casa de Sarratea en Breña y se reunión en el segundo piso con Castillo y Auner Vásquez. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. No obstante, el colaborador dice que el encuentro sirvió para realizar las primeras concertaciones a futuro.

La siguiente reunión se realizó el 25 de agosto en Palacio. Según el registro de visitas, participaron ese día Flores Ancachi, Espinoza Vargas, López Ureña, Vergara Mendoza, Doroteo Carbajo y Portero López. La tercera reunión fue el 7 de septiembre también en el mismo recinto. Previamente, Castillo le había dicho a Vásquez, dice el colaborador, para que ofrezca ministerios y direcciones a los congresistas de la lampa y que “accedan a todos” sus pedidos. Darwin Espinoza fue designado como el representante de ese grupo de congresistas, dijo el colaborador.

El 9 de septiembre, Vásquez y Espinoza se reúnen otra vez en Palacio. Este último le dijo, según el colaborador: “hazle recordar al presidente los compromisos que acordamos ese día, porque tiene que cumplir. Yo puedo conseguir hasta doce congresistas, pero tiene que apoyar”.

El 14 de septiembre, se llevó a cabo la reunión más importante. Ese día, Espinoza llamó a Vásquez para informarle que iría a Palacio “con toda su gente”. Este grupo de parlamentarios llegaron acompañados de sus recomendados para que consigan cargos públicos.

En total, se entregaron ocho currículums, cuenta el colaborador, y que las direcciones donde pedían estar estaba el Progama Nacional de Saneamiento Rural, el Porgrama Nacional de Saneamiento Urbano, Provias Nacional, Provias Descentralizado, etc. Luego de ello, Vásquez le hizo entrega a Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio, una lista de siete obras públicas que formaban parte del trato que tenían con los congresistas (estas obras ganadas por empresas chinas coinciden las que en su momento entregó la colaboradora eficaz Karelim López).

De acuerdo con el colaborador CE-11-2022, los recomendados por los congresistas fueron: Erick Palomino Aguirre (Ilich Lopez Ureña), Isay Soto Enciso (Wilson Soto Palacios), Oswaldo Vargas Cuellar (José Arriola Tueros), Javier Pérez Reyes (Darwin Espinoza Vargas), Jorge Palomino Cordero (Jorge Flores Ancachi), Edwaldo Villanueva Pedraza (Juan Carlos Mori Celis), Elder Agüero Rospigliosi (Raúl Dorote Carbajo) y Javier Villaroel Pérez (Hilda Portero López).

Sin embargo, pasaban los días y no se concretaba lo solicitado, lo que provocó la molestia y amenazas del parlamentario Espinoza, dijo el colaborador. Castillo le había dicho a Vásquez que no le podían dar muchas direcciones dispersas “porque es muy notorio, además, ya esas direcciones tienen a su gente”. De manera que como solución, le “dieron” el Ministerio de la Producción a dichos parlamentarios para que allí pudieran colocar a sus recomendados.

El colaborador también manifiesta que Castillo nombró a José Incio Sánchez a pedido del congresista Zeballos como parte del pacto con esa bancada. Sin embargo, Espinoza llamó luego a Vásquez a reclamarle que esa designación no había sido consultada con ellos. Así que, a manera de protesta, se volvió un duro crítico del gobierno en el Congreso, dijo el colaborador.

Frente a ello, Vásquez y Castillo acordaron que la próxima designación del ministro de la Producción sería con la conformidad de Espinoza. Y así sucedió a mediados de noviembre, según cuenta el colaborador, con el nombramiento de Jorge Luis Prado Palomino. Además, se procedió con las designaciones que habían sido solicitadas por “Los Niños”.

Consultado al respecto, el congresista Espinoza niega algún trato bajo la mesa con la gestión de Castillo y afirmó que si este nuevo colaborador esta declarando ello, tiene que probarlo. Asimismo, negó haber estado detrás del nombramiento de Prado Palomino como ministro.