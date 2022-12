El nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel del Ejército Peruano en retiro Juan Carlos Liendo O’ Connor, asume dicho cargo tras su paso como asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.

El presidente de este último grupo parlamentario, José Cueto, confirmó a El Comercio que Liendo desempeñó dicho cargo en el Legislativo desde julio del 2021. “Él ha renunciado a la comisión ayer [sábado]. Me llamó, dijo que lo habían llamado y que pensaba aceptar. Le dije que presente su carta de renuncia, porque no puede ser asesor de la comisión y jefe de la DINI”, refirió.

Cueto manifestó también que Liendo asume la jefatura de la DINI como parte de una “decisión personal”. En ese sentido, negó haber recomendado al coronel en retiro al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“Es un buen elemento. Me parece muy bien la designación. Lo conozco y es un muy buen analista de inteligencia”, agregó el parlamentario. Respecto al mensaje político en el hecho de que el exasesor de una comisión presidida por una bancada de oposición al gobierno del vacado Pedro Castillo pase a ser parte de la gestión de Dina Boluarte, aseveró que ello lo tiene sin cuidado.

“Tengo en la comisión cinco asesores de inteligencia. Son gente curtida en inteligencia. Si les ofrecen dar un paso al costado, es una decisión personal. No son parte de la bancada, son gente técnica. No son de ningún partido ni de la bancada. Si fuera de la bancada que es de oposición y va, eso es otra cosa. Pero en este caso es un técnico de la comisión”, añadió.

Boluarte lo entrevistó

En “Punto Final”, la presidenta Dina Boluarte comentó que entrevistó a Liendo y lo calificó como una persona proba.

“No lo conocía antes, me lo han recomendado. Lo entrevisté, ayer [sábado] hemos conversado. Me parece una persona muy idónea, he visto su hoja de vida”, subrayó.

El coronel en retiro asume el cargo en reemplazo del general del Ejército en retiro Wilson Barrantes, designado por el vacado presidente Pedro Castillo y la entonces primera ministra Betssy Chávez tres días antes del golpe de Estado del último 7 de diciembre.

Barrantes era cuestionado por participar en foros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Liendo fue jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, trabajó en el Comando Sur de EE.UU. como oficial de enlace y se desempeñaba como docente universitario y consultor.

En una entrevista con DirecTV News Chile el último viernes y en un mensaje en LinkedIn, Liendo aseguró que las recientes protestas responden a un “ataque planeado” por el Movadef.

De acuerdo a Infogob, el nuevo jefe de la DINI postuló sin éxito en el 2014 al cargo de regidor provincial de Lima por el desaparecido partido Vamos Perú.

Más información

El nuevo titular de la DINI aseguró en agosto del año pasado que el Perú tenía en el poder a “la proyección de Sendero Luminoso”.

Liendo añadió que, con el gobierno de Castillo, se buscaba “terminar de destruir las estructuras del poder”.

Dina Boluarte formó parte de ese gobierno como vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.