En menos de dos semanas en el poder, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una severa crisis, luego de que un sector de la ciudadanía saliera a las calles a protestar, algunos de manera violenta, solicitando su salida y el adelanto de las elecciones generales. El 62% está a favor de ir a nuevos comicios, pero antes se tiene que realizar una reforma política y electoral [ver infografía].

Solo el 23% opina que las nuevas elecciones generales tienen que darse con “las condiciones políticas actuales”, mientras que el 9% no quieren un adelanto, según una encuesta de Ipsos Perú, difundida por el programa “Cuarto Poder”, de América Televisión.

Al respecto, el analista político Enrique Castillo indicó que la mayoría del país no solo quiere un reseteo, sino que “no vuelvan a elegirse a personajes como los que hemos tenido en los últimos años” tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, y que le han hecho “daño al Perú”. Agregó que este deseo es más “una esperanza” que una realidad.

Lee también: Dina Boluarte descarta renunciar y anuncia cambios en el Gabinete

En comunicación con El Comercio, Castillo refirió que las cifras no se contraponen con las protestas.

“La demanda es elecciones lo más pronto posible, lo que ocurre es que hay una esperanza de que se haga una reforma para que no ocurra lo mismo. Pero aún no se ha hablado de reformas en específico. ¿Cuáles son? Los congresistas quieren bicameralidad y reelección; y otros sectores quieren renovación por tercios y elección del Congreso en la segunda vuelta”, subrayó.

Lee también: El Congreso rechazó y archivó hasta 77 proyectos en materia electoral y de partidos en seis años

La politóloga Kathy Zegarra señaló que, si bien el 62% está a favor del adelanto de elecciones con una reforma política como condición, se debe saber cuánto tiempo “están dispuestos a esperar” para ello. “¿Estarán dispuestos a esperar hasta el 2024? Ahora, se habla de reformas, pero no se señal de qué tipo”, manifestó a este Diario.

Zegarra sostuvo que dentro del paquete de reformas políticas hay “una heterogeneidad de medidas que se pueden tomar”. Por ejemplo, recordó que el Parlamento está a favor de la bicameralidad, pero no necesariamente la ciudadanía.

“¿Cuáles son los cambios más populares dentro de la ciudadanía? ¿Este Parlamento es capaz de generar esas reformas, o contrarreformas? Eso son datos que nos faltan”, acotó.

Sin condicionamientos

El politólogo José Luis Incio explicó que la encuesta revela que con la vacancia del expresidente Pedro Castillo no “implicaba” que Boluarte debía quedarse hasta el 2026. “De haber entendido ella ese contexto nos hubiéramos evitado todo lo que estamos viviendo ahora, es una irresponsabilidad de la presidenta y del Congreso”, expresó.

Incio afirmó que el ni la derecha ni la izquierda en el Parlamento deben condicionar el adelanto de elecciones, porque “eso es indolente”, sobre todo porque 24 personas-según información del Ministerio de Salud- han fallecido en medio de las protestas.

“Esa postura es irresponsable, demuestra que la clase político quiere pescar en el río revuelto, ver qué puede sacar, en año y medio no han podido mover [la asamblea constituyente ni el retorno del Senado], políticamente. Y ahora buscan aprovecharse del contexto, eso no está bien, y no ayuda a superar la crisis”, cuestionó en diálogo con El Comercio.

El 53%, de acuerdo al estudio de opinión, cree que las protestas- en las que se han registrado bloqueo de carreteras y ataques a aeropuertos, empresas y comisarías- son organizadas por agrupaciones radicales, mientras que el 37% piensa que las marchas son espontáneas. El 10% no precisa una postura.

La encuesta, realizada el 15 y 16 de diciembre, también indica que el 63% está en desacuerdo con el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo, a través del cual ordenó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucionales.

El 35% opinó que Castillo Terrones rompió el orden democrático porque temía que el Congreso lo vacase, el 29% porque quería desaparecer las carpetas fiscales que existe en su contra y el 25% porque quería convocar a una asamblea constituyente, entre otros.