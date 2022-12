La mandataria Dina Boluarte afirmó que no se considera una “traidora”, en respuesta a las personas que votaron por la fórmula presidencial de Perú Libre y que la cuestionan por no renunciar.

“Yo no me considero ninguna traidora porque si estoy sentada como presidenta de la República es en cumplimiento estricto de la Constitución”, indicó la jefa de Estado en el programa “Cuarto Poder”.

Dina Boluarte detalló que se alejó del expresidente Pedro Castillo desde agosto de este año ante las denuncias e investigaciones fiscales que se abrían en su contra. Incluso, aseguró que le preguntó en varias oportunidades si estaba involucrado en dichos actos y que él le respondió que no.

“Yo acompañé al presidente Pedro Castillo como vicepresidenta dándole consejos, recomendaciones, sugerencias para el buen gobierno. Lamentablemente, no (me escuchaba), por eso es que desde agosto de este año yo tomo una distancia, ya no voy a conversar con el expresidente a Palacio”, enfatizó Dina Boluarte.

“Uno, no había un mínimo de cambio en hacer un buen gobierno. Estaba cometiendo siempre los errores de poner cada ministro que no calzaba para el gabinete. Segundo, la información que salía una semana, un día, siempre había algo más de una investigación, más indicios de corrupción. Varias veces le pregunté si él estaba comprometido en ello y él dijo que no”, agregó.

“Por eso es que yo, en el último tramo, de agosto para acá, ya no salgo a la prensa porque no tenía nada que decir en defensa del expresidente Pedro Castillo”, finalizó.