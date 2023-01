El vacado expresidente Pedro Castillo intervino este martes en la audiencia en la que el Poder Judicial evaluó un nuevo recurso de su defensa para anular el proceso por presunta rebelión en su contra a raíz del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre. Pese a las públicas evidencias y testimonios, preguntó: ¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde está la prueba?.

Ese mismo 7 de diciembre, El Comercio reveló que Pedro Castillo tenía planificado ir a la embajada de México poco después de dar su mensaje a la Nación y antes de que el pleno del Congreso declarara su vacancia. Pasada la 1pm, salió por la parte trasera de Palacio de Gobierno junto a Anibal Torres y con su comitiva de resguardo de Seguridad del Estado de la PNP. Sin embargo, fue arrestado en el trayecto por su escolta.

El 8 de diciembre, el canciller mexicanos, Marcelo Ebrard, confirmó que Castillo insistió con su pedido de asilo y que lo hizo a través del embajador Pablo Monroy, quien luego fue declarado persona non grata y se le dio plazo de 72 horas para abandonar el país.

El 9 de diciembre, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que Pedro Castillo llamó su oficina (el día del golpe de Estado) para avisar que iba camino a la embajada mexicana Lima para solicitar asilo y que él ordenó al embajador abrirle la puerta. Antes de llegar fue detenido por la policía.

Durante la audiencia de este martes, Castillo nuevamente intentó victimizarse y cuestionó la legalidad de la decisión del Congreso en su contra.

“No he tenido antejuicio político y no he renunciado a este derecho constitucional. Mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso de la República”, dijo Pedro Castillo, quien se presentó acompañado, nuevamente, de Eduardo Pachas como su defensa.

“Debo concluir diciéndole señor juez: ¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde está la prueba de que quiero salir? Yo no he matado, no he robado y no he violado a nadie” agregó Pedro Castillo.

La audiencia de cuestión previa solicitada por la defensa del expresidente Castillo fue presidida por el juez Juan Carlos Checkley Soria, quien el pasado 15 de diciembre dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

“Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir del país porque he estado asumiendo el mandato más importante y sagrado que me he dado este pueblo como presidente de la República”, finalizó Castillo en su intervención.

Castillo Terrones cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en el Cuartel Policial de la Diroes, tras perpetrar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.