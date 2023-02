El pasado martes 7 de febrero arribó a nuestro país la autodenominada “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos” integrada por representantes de organizaciones sociales argentinas de izquierda y políticos kirchneristas quienes aseguran que buscan registrar las diversas protestas en el país. Uno de ellos fue denunciado como uno de los que participó en un complot para desatar una ola de protestas en Colombia con la finalidad de desestabilizar a la gestión del expresidente Iván Duque, que dejó cerca de 60 muertos.

La delegación, de casi veinte personas, se encuentra liderada por el kirchnerista y fundador del grupo de izquierda socialista Bloque Frente de Todos, Juan Grabois y por los diputados argentinos Federico Fagioli y Juan Marino, también del Bloque Frente de Todos.

Medios como Clarín de Argentina reportan que junto a ellos también llegaron dirigentes sociales como Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha- FOL), María José Cano (Directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional), Ramiro Gueber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarena (representante de la ONG de Derechos Humanos “Xumek”), Fernando Almejún (Liberpueblo).

El mismo medio reportó que el viaje de dicha comitiva estuvo respaldado por funcionarios del gobierno argentino, como la subsecretaria de Relaciones Institucionales de Cancillería, Marina Cardelli (Movimiento Evita) que había coordinado con la Embajada de Argentina en el Perú la llegada de la comitiva. Sin embargo, luego fue desautorizada por el vicecanciller Pablo Tettamanti.

Conocido de Cerrón y Mendoza

Antes de pisar suelo peruano, Juan Grabois encabezó una conferencia de prensa en la que aseguraba que se estaba cometiendo “crímenes de lesa humanidad” que no eran recogidos por los representantes de las Naciones Unidas (ONU).

Por ello, anunció que recabarán testimonios en cinco localidades del país, en dos universidades y realizarán un informe que será presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Cancillería.

Además, el socialista aseguró al medio Telam que también informarán a la Santa Sede a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (una suerte de ministerio social y ambiental) del Vaticano, en el que Grabois fue designado miembro en 2021.





A través de sus redes sociales, Grabois aseguró que los participantes de las protestas en el Perú son “víctimas de la represión”.

“Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos estos días”, aseguró este jueves en su cuenta de Facebook.

El abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades es un conocido dirigente en países como Venezuela, Brasil, Bolivia donde participa activamente como representante de la “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos” y veedor del Dicasterio, cuando se producen protestas sociales.

En 2021 fue deportado de Colombia cuando protagonizó un incidente en el aeropuerto de dicho país cuando llegaba para un misión durante un Paro Nacional en el mes de abril.

En ese momento, el gobierno colombiano de Iván Duque, emitió un comunicado indicando que Grabois había agredido verbalmente a un funcionario de Migraciones y su documentación tenía irregularidades.

“En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora, quien aparece en un video grabado por la delegación, y en donde se ve que el extranjero le dice que acaso quién es ella para decirle que no puede entrar a Colombia”, indicaba el comunicado.

En el 2019, Bolivia también cuestionó a la comisión liderada por Grabois y los acusó de tratar de incendiar el país.

“Extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a tener que ver con la policía. La policía está atenta y tiene orden para no permitir que se dañe nuestro país”, denunció el entonces ministro del Interior boliviano Arturo Murillo. El dirigente socialista calificó de “amenazas” estas expresiones.





En el 2018, el también representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) acompañó a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner durante su presentación ante el juez federal Claudio Bonadio que la investigaba por el denominado caso “Los cuadernos de las coimas”.

Grabois no es un visitante nuevo en nuestro país, en junio del 2021, en plena campaña electoral de segunda vuelta de Pedro Castillo, el izquierdista se reunió con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y con la excandidata presidencial Verónika Mendoza.





“Es importante además para la Patria Grande que la región se pronuncie por más unidad latinoamericana, menos dependencia, más justicia social y menos neoliberalismo”, escribió en ese momento en su cuenta de Facebook.

Grabois es un ferviente creyente de que en Venezuela no existe dictadura y que su situación social bajo el mandato de Nicolás Maduro no calificaría como tal. Así lo aseguró en una entrevista con el medio llanero Cronista.

“No, yo no creo que sea una dictadura. Creo que es un Estado en crisis. No lo calificaría como dictadura, no creo que la situación de, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil, con la proscripción de Lula sea menos grave que lo que sucedió en Venezuela, con las elecciones medio raras que se hicieron al final”, dijo al ser consultado.





Diputado denunciado de urdir complot

La denominada Misión de Solidaridad Internacional y DDHH también arribó a nuestro país con el diputado kirchnerista, Federico Fagioli, presidente del Partido Izquierda Popular en Argentina.

Fagioli estuvo implicado en una denuncia del Gobierno Colombiano por presuntamente haber sido parte de un complot para desestabilizar la gestión del expresidente Iván Duque, en abril del 2021, según reportó Clarín.

Según la denuncia, que fue confirmada por fuentes oficiales y de la que se publicaron audios, Fagioli se reunió con un grupo de personas que habrían estado detrás de las movilizaciones que dejaron cerca de 60 personas fallecidas.

“Lo que se escucha en los audios va en la línea con lo que pueden ver publicado en mis redes sociales. El concepto de recuperar la Patria Grande lejos está de constituir un mensaje desestabilizador, todo lo contrario tiene que ver con un llamado a la unidad latinoamericana”, justificó Fagioli en otra publicación.

Otro es el diputado Juan Marino, líder del Partido Piquetero y que abraza también los ideales de la izquierda kirchnerista. No obstante, él mismo se define como “trotskista”.

“Los militantes trotskistas del Partido Piquetero acompañamos la movilización en homenaje a Evita”, escribió en su cuenta de Twitter en julio del 2022.

En el 2009 fundó la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) y según medios argentinos como Ámbito, cuando Mauricio Macri llegó al poder, Marino impulsó el brazo partidario de esa organización social, el izquierdista Partido Piquetero, y desde allí iniciaron sus vínculos con dirigentes del kirchnerismo.

MARCHA DE ANTORCHAS



Los militantes trotskistas del Partido Piquetero acompañamos la movilización en homenaje a Evita



