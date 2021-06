Conforme a los criterios de Saber más

Un tuit del expresidente Martín Vizcarra anunciando que se le aplicó una dosis de la vacuna Pfizer ha vuelto a revivir el Caso ‘Vacunagate’ donde se reveló que más de 450 personas recibieron dosis de Sinopharm, de manera irregular, a finales del 2020. Pero el expresidente no fue el único que ha vuelto a recibir nuevas dosis después del escándalo, debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) olvidó retirarlos del padrón de beneficiados para el proceso oficial de inoculación contra el COVID-19 que se inició en marzo pasado.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio cruzó la lista del ‘Vacunagate’ con el padrón Pongo el Hombro, actualizado al 27 de junio, y encontró que 58 personas de la lista volvieron a inocularse – 48 con dos dosis y 10 con una – en el proceso regular que se está llevando a cabo en el país. Además de las dosis recibidas de forma irregular, estas personas se inocularon con las dosis que les asignaron en el proceso regular del Minsa: el personal de salud recibió nuevamente la vacuna Sinopharm, mientras que los adultos fueron vacunados con Pfizer.

Entre ellos figuran César Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente; Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú; José Carlos Ramírez Prada, hermano de la exdirectora del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC) Gladys Ramírez Prada, y el exfuncionario del Minsa, Víctor Cuba, quien ha recibido 5 dosis (3 del ‘Vacunagate’ y 2 del proceso regular).

El exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio confirmó a El Comercio que recibió una dosis extra. Aseguró que la Universidad Peruana Cayetano Heredia no les entregó una constancia de vacunación y que no desarrolló anticuerpos con la vacunación de Sinopharm, no debido a la vacuna, sino por su estado de salud.

“Yo consulté con mi médico porque tengo las pruebas de que no he generado anticuerpos después de que me colocaron la vacuna de Sinopharm. La indicación de mi médico es que debería recibir la vacuna de Pfizer, como deberían recibirla todas las personas que no desarrollaron anticuerpos”, afirmó.

Según Suárez, “no se ha definido que [el ‘Vacunagate’] fue una vacunación irregular. Eso está en evaluación de la fiscalía. Fue un escándalo mediático al cual fuimos arrastrados los del equipo profesional que estaba a cargo de la respuesta frente a la pandemia. El objetivo de esa vacunación fue de protección al equipo que lideraba la respuesta frente a la pandemia, que estaba en muy alto riesgo”, declaró.

Este Diario también intentó comunicarse con las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, pero no respondieron las llamadas.

Sacados del padrón

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, dispuso el lunes que los involucrados en el Caso ‘Vacunagate’ fueran retirados del padrón oficial actual, lo cual se realizó de inmediato. Pero esto ocasionó que se sacara la información que había sobre las personas que ya habían adquirido dosis extras.

En el padrón ahora aparece que el DNI de los hermanos Martín y César Vizcarra “aún no se encuentra registrado en el padrón”, pese a que recibieron 1 y 2 dosis adicionales, respectivamente, según constaba en los mismos registros revisados el domingo.

El Minsa también emitió un comunicado donde indicó que el Congreso o la fiscalía deberán evaluar alguna investigación contra los que recibieron dosis adicionales.

En el Congreso

La Comisión Especial COVID-19 del Congreso presentó ayer una moción con el fin de invitar al pleno a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para explicar la inoculación extra de los implicados en el Caso ‘Vacunagate’.

Adicionalmente, el legislador Jim Ali Mamani (Nueva Constitución) viene recolectando firmas para interpelar a la primera ministra Violeta Bermúdez por el mismo caso.

Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, sostuvo que es necesario determinar responsabilidades y sanciones.

En abril, el Congreso inhabilitó a Martín Vizcarra por el Caso ‘Vacunagate’.

No existe evidencia sobre necesidad de dosis adicionales

Sobre la necesidad de una tercera dosis, el investigador y editor científico Percy Mayta-Tristán explicó que aún es muy temprano para llegar a un consenso de si se tiene que poner esta dosis y en qué momento se debería hacer. “Todavía no tenemos evidencia de que haya caído la protección de las personas ya vacunadas. Se requiere de una evaluación y una planificación”, afirmó. A través de los primeros vacunados oficiales recién se tendrá evidencia para pensar en otras dosis.

Para Mayta-Tristán, antes de pensar en una tercera dosis, la prioridad debe ser vacunar a todas las personas para que todos estemos protegidos. El especialista afirma que, en todo caso, si hay una tercera dosis, esta tiene que ser determinada e implementada por el Minsa y no bajo la lógica de un grupo de personas. “Se han vuelto a saltar la cola. No han podido esperar a que termine el proceso de vacunación. No hubo un arrepentimiento ni un mea culpa tras el escándalo”, dijo.

En RPP Noticias, el doctor Elmer Huerta recordó que Vizcarra informó en abril que se había enfermado del COVID-19 pese a que recibió las dos dosis de Sinopharm a finales del 2020, pero advirtió que no existe estudio que demuestre que sea necesaria una “revacunación”. “Esto de la revacunación está surgiendo en algunos países de América Latina que están recibiendo vacunas rusas y chinas; desconfían, por lo que entonces muchos viajan a Estados Unidos o Europa y sin ningún estudio científico que lo respalde se están revacunando por su cuenta”, refirió.

