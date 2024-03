Yaziré Pinedo, quien se ha visto involucrada en una trama de contrataciones ilegales tras la difusión de un audio suyo con Alberto Otárola, se rectificó este martes y descartó haber conversado con Jorge Chávez Cresta, a pesar que un día antes había dicho que había sido contratada por influencia del exministro.

“Yo no he tenido contacto con el ministro, nunca lo he visitado y mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue directamente el señor (César) Figueroa y el señor (Martín) Vizcarra”, aseguró este martes en Canal N.

Un día antes, también a Canal N, Yaziré Pinedo dijo que había sido contratada en el 2023 por influencia del entonces ministro Chávez Cresta y no por Alberto Otárola, luego de asegurar que la grabación con este último había sido editada y sacada de contexto como parte de una trama para favorecer al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

“(Llego al Ministerio de Defensa) por una recomendación del señor Chávez, exministro de Defensa”, respondió este lunes, y luego continuó precisando que logró esto “por influencia del señor César Roberto Figueroa Muñoz”.

Cabe precisar que la noche del lunes, luego que Pinedo hiciera estas acusaciones, el exministro Chávez Cresta se pronunció en redes sociales para exigir que se rectifique, negando estos cargos.

“Niego tajantemente que haya intervenido en la contratación de Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa. Recién supe sobre la existencia de esta persona cuando su nombre apareció en un reportaje de setiembre de 2023. Le doy 24 horas a la señorita para rectificarse o procederé a demandarla”, dijo Jorge Chávez Cresta en X.

Este martes, Yaziré Pinedo también mostró conversaciones por WhatsApp supuestamente sostenidas con César Figueroa, en donde se ve que este último le pregunta qué iba a declarar ante la fiscalía y ella le responde advirtiendo que su “amigo el ministro” podía hablar.

“Me refería al ministro de Defensa (Jorge Chávez Cresta)”, precisó, al comentar que Figueroa presuntamente quería presionar al entonces ministro para que sea designado como jefe de Sunarp.