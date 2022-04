El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió disculpas por haber afirmado que la Policía no era eficiente y destacó el trabajo de las fuerzas del orden durante las protestas que se desarrollaron en los últimos días en diferentes zonas del país.

“Pido disculpas a todo el Perú por frases y palabras que, en el calor de la presión se pueden decir, que en el estrés que vivimos estos días, habíamos señalados que pudieran ofender a las personas”, refirió.

“En mi caso, cuando no se pueden paralizar los saqueos, cuando se baja a los pasajeros de los buses, ver que 6 o 7 policías no pueden detener a un vándalo, desesperado por esa presión, por ese estrés, dije que la policía no era eficiente, pido disculpas por eso. La policía está trabajando, esta haciendo esfuerzos”, agregó.

Su pronunciamiento se dio durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se dio este jueves en Huancayo, ciudad a la que llegaron los ministros para conseguir consensos que garanticen la paz social.

¿Qué fue lo que dijo Aníbal Torres sobre la Policía?

Torres señaló ayer que la policía no tiene ni la preparación ni el número suficiente de agentes para controlar protestas como la que se registraron el martes 5 de abril y que concluyeron con desmanes en sedes del Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Superior de Justicia de Lima, entre otros.

En declaraciones a Blu Radio de Colombia, el primer ministro comentó la falta de capacidad de los agentes del orden para contener a los manifestantes y a los delincuentes que causaron daños en propiedad pública y privada.

“Nuestra Policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”, señaló.

“Solo pongo un ejemplo, también han visto los medios aquí en el extranjero que siete policías no pueden detener a una persona”, agregó.

