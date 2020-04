Ina Andrade, esposa de Antauro Humala, recluido en el Penal de Piedras Gordas II (Ancón) por el ‘Andahuaylazo’ del 2005, dijo a El Comercio que este martes recibió el documento del Ministerio de Salud (Minsa) que confirma que el recluso contrajo el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Acabo de recoger el documento del Ministerio de Salud donde efectivamente mi esposo es positivo para COVID-19. Ayer, Claudio Ramírez Atencio, del Minsa, fue y le dijo a la directora del INPE que mi esposo había dado positivo”, mencionó Andrade en comunicación con este Diario.

Ella detalló que Humala presenta síntomas como fiebre, resfrío y cansancio. “Ayer sabían ellos y no han hecho nada. Antauro está mal”, añadió Andrade. Mencionó que pese a que mejoró, tuvo una recaída. “Sigue recluido, estamos exigiendo que lo lleven a un tratamiento digno al igual que muchos de los que están dentro del penal”, declaró.

La prueba molecular fue practicada a Antauro Humala la noche del jueves 23, y los resultados se obtuvieron al mediodía del sábado 26. “Desde ese momento (jueves) ya estaba mal, por eso le hicieron esa prueba. Hemos exigido que le hagan la prueba hace semanas, pero nunca nos hicieron caso. Hay gente del INPE que lamentablemente están enfermos. El contagio más que seguro se dio por ahí”, comentó Andrade.

El documento que confirma que Antauro Humala contrajo COVID-19.

Por otro lado, deslindó que el contagio pueda haberse dado por la visita de congresistas de la bancada de Unión Por el Perú (UPP) al interno semanas atrás. De esta bancada, el parlamentario que contrajo COVID-19 es Posemoscrowte Chagua. “Decir que por los parlamentarios que han ido se han contagiado es algo absurdo. Es un penal donde él está en un cuarto con 8 personas”, dijo Andrade.

Antauro Humala

Respuesta del INPE

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario dijo esta mañana a El Comercio que ellos aún no tienen los resultados que confirman que Humala contrajo COVID-19. Añadieron que las acciones que tomen al respecto, que tienen que ver con el aislamiento del interno y su tratamiento, se harán en base al resultado.

Asimismo, señaló que no contemplan ningún traslado de Humala. “Estamos solicitando oficialmente el resultado. No podemos actuar sin el documento de por medio. No nos han participado ningún resultado positivo”, añadieron.

El lunes, el congresista José Vega, vocero de UPP, dijo que ayer lo iban a trasladar al área de enfermería del penal para ponerlo en una camilla. El congresista volvió a referirse al documento que enviaron el 22 de abril al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para solicitar la reubicación de internos militares en situación de retiro encarcelados en el penal Ancón II al penal de Villa Mercedes, en Chorrillos.

“Sabíamos que había altas probabilidades de que se transmita y contagie el COVID-19 en el penal Ancón II a causa del hacinamiento que se ha venido denunciado. Esto es fruto de una negligencia del Gobierno”, mencionó.

