Los integrantes de Fuerza Popular Alejandra Aramayo y Mario Mantilla consideraron que el partido debe participar en las elecciones congresales de enero del 2020, que serán convocadas debido a la disolución del Congreso de la República.

Pero Aramayo precisó que las decisiones en Fuerza Popular “no están en manos sensatas”.

“En mi opinión sería un error no participar, pero usted sabe que las decisiones no están en manos sensatas últimamente”, dijo en diálogo con El Comercio.

Aramayo detalló que no es militante de Fuerza Popular, sino invitada. Pero contó que antes de la disolución del Congreso, el partido le encargó proponer a los coordinadores del proceso de elección interna de cara al 2021, y ella cumplió con esa tarea.

En tanto, Mario Mantilla dijo que hasta el momento el partido no ha tomado una decisión, pero “estimo que sí debemos participar”.

“Pienso que, no obstante las acciones legales que se tenga que tomar [por la disolución del Congreso], de darse el caso se tiene que participar”,aseguró.

-Cuestionamientos en la interna-

Al ser consultada por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien dijo que “Rosa Bartra no merece que se le responda nada”, Aramayo aseguró que “la política necesita apelar a la capacidad de consenso, a pensar en el país articulando, dialogando. Virtudes escasas en la última legislatura”.

“Hace tiempo, en una reunión de bancada dije lo siguiente: ‘Están arrastrando no a Fuerza Popular, no al Congreso a una crisis de institucionalidad que pone en serio riesgo a la democracia’. Me refería a que el daño trascendía al país. Lo consideraron un agravio y no lo que era: una crítica en la interna. Ha pasado el tiempo [y] lamentablemente una vez más tenía la razón”, contó.