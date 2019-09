Nuevos audios: Walter Ríos y los favores para los amigos de su esposa

El ex juez superior Walter Ríos, usaba sus influencias como presidente de la Corte Superior del Callao, no solo para granjearse favores personales o para sus familiares. También lo hizo para que los amigos de su esposa, Maritza Sánchez Liza, puedan obtener un puesto laborar en esta judicatura.

Según diversos audios a los que accedió El Comercio, Walter Ríos y su cónyuge Maritza Sánchez, coordinan vía telefónica el apoyo para un “un amigo”. Incluso, el exmagistrado cuestiona a su esposa por los impases que han tenido sobre este tema.

“Por qué eres así, estoy haciendo cosas por ti. ¿Tú crees que es fácil? Tengo que llamar a una, a otro. No es fácil. Ya mándame por favor, no quiero pelear contigo otra vez ¿Ya?”, le reclama Ríos.

Ríos Montalvo es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y crimen organizado junto a otros exfuncionarios del sistema de Justicia implicados en la Organización Criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". Estos, habrían aprovechado sus cargos para realizar favores a empresarios, abogados, magistrados y fiscales a cambio de dinero u otros.

Fecha: 16 de mayo del 2018 a las 20:41

Maritza Sánchez: ¿Aló?

Walter Ríos: Mari, escúchame. Espérate… Mira, más vale ser claro. Yo sé que soy incisivo, jodido, todo. Perspicaz, fastidioso, pero ¿tú por qué me contestas así? No entiendo

MS: Es que ya, la otra vez, me diste ese modelo igualito, le he dicho que no…

WR: No, pero por qué eres así, tan tosca conmigo ¿ah? ¿Por qué, dime? ¿Por qué, no entiendo, no te entiendo?

MS: Es que tú ya me dijiste que no, que después se vea la entrevista

MS: Ya, ya.

WR: Chau.

En otro de los audios, Ríos y Sánchez coordinan la manera en que conversarán con la persona que los apoyará con la calificación de la hoja de vida de su amigo.

Los diálogos se dieron desde el número 991696548 de Ríos Montalvo al número 991827704 de Maritza Sánchez.

El expresidente de la Corte Superior del Callao le dice a su esposa que ella mandará un mensaje de WhatsApp al funcionario de su institución con los datos de su amigo. Previamente, él lo llamaría para decirle que, una persona cercana le mandará un mensaje vía WhatsApp desde un número celular que terminaba en “7704” con la información del “chico” para que lo apoye.

“Yo le voy a decir, ‘de un número tal te va a enviar. Apóyalo por favor, él es amigo. Ya tú lo conoces’ ¿Ya?”, comenta Ríos Montalvo.

Walter Ríos y su esposa Maritza Sánchez

Fecha: 16 de mayo del 2018 a las 20:49

Maritza Sánchez: Walter

Walter Ríos: Mira, yo lo voy a llamar ahorita

MS: Ya.

WR: Él es el hombre. Le voy a decir que ‘de tal teléfono te van a mandar un WhatsApp con el dato de unos amigos… de un amigo pa’ que lo apoyes’. Él está calificando los papeles. ¿Ya?

MS: Ya.

WR: Qué es lo que pasa, te explico. Hoy día han calificado el currículum. Mañana sale la relación de los que han cumplido los requisitos mínimos. ¿Ya? Mañana

MS: Ya

WR: Entonces, si este chico ha cumplido los requisitos mínimos mañana va a salir en la relación, pero mañana mismo sale la relación de los que han aprobado el curricular; y allí viene el apoyo ¿Ta bien?

MS: Ah, ya, ya

WR: Por eso, mándale, pero tipéalo ¿ya?

MS: Ya, yo le voy a tipear

WR: Yo le voy a decir, ‘de un número tal te va a enviar. Apóyalo por favor, él es amigo. Ya tú lo conoces’ ¿Ya?

MS: Ya, ya, ya, yo lo voy a…

WR: ¿Ya?

MS: Le mando

WR: Ya. Tipéalo, tipéalo, no se nota nada.

MS: Ah, ya , ya.

WR: Pa’ un ciego como yo, no, no ¿Ya? Ya

MS: Ya, ya

WR: Ya, chau, chau

La llamada al funcionario se concreta. Minutos después de conversar con su esposa, el exjuez llama a Cristhian Marino Leon Alva, que se desempeñaba como fedatario titular de la Corte Superior de la Corte del Callao.

Como fedatario, León Alva tenía la tarea de recibir la documentación que ingresaba a la Corte de Justicia del Callao, comprobar y autenticar, entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido. En este caso, para los postulantes a diversas plazas convocadas por esta Corte Superior.

Los términos de la conversación, como se lo había anunciado a su esposa, se realizaron con el pedido de apoyo para el amigo de Sánchez Liza.

“Te van a mandar unos datos para lo que tú estás viendo”, le dice Ríos a León Alva. Este, le dice no había “ningún problema” en hacer lo que le pedía el entonces presidente de la Corte del Callao.

Walter Ríos designó a Cristhian Marino Leon Alva como fedatario titular de la Corte del Callao en julio del 2017. archivo el comercio

León Alva fue designado por Ríos Montalvo como Fedatario Titular de la Corte Superior del Callao el 4 de julio del 2018, según resolución administrativa de presidencia 391-2017-P-CSJCL/PJ.

Este Diario ha tratado de comunicarse con Maritza Sánchez y Cristhian León, pero no han respondido. En el caso de la primera, su teléfono ha sido desconectado.

Cristhian Marino Leon Alva y Walter Ríos

Fecha: 16 de mayo del 2018 a las 20: 51

Cristhian León: Aló doctor, buenas noches

Walter Río: Hola hermano, cómo estás Cristhian. Qué gusto saludarte

C: Dígame…

WR: Hermano de mi corazón, mira; de un teléfono que termina en 7704

C: …ya

WR: que es una persona muy cercana a mí

C: … ya.

WR: Te van a mandar unos datos para lo que tú estás viendo

C: Ya.

WR: Ya, hazme un favor hermanito, que apruebe esa vaina. ¿Ya?

C: Ya.

WR: Los papeles

C: Ya doctor. Nos se preocupe

WR: Ya cholito. Te agradezco hermano.

C: Ya.

WR: En cinco o diez minutos ¿Ya? 7704

C: Listo…

WR: ¿Ya?

C: Listo doctor, no hay ningún problema

WR: Ya, gracias hermano

C: Ya, hasta luego