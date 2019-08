Beatriz Merino recibirá reconocimiento de red global de mujeres políticas

La ex primera ministra Beatriz Merino será galardonada por la red global Women Political Leaders (WPL) con el premio WPL Trailblazer 2019 por su trayectoria como presidenta del Consejo de Ministros y su labor al frente de la Defensoría del Pueblo.

La organización precisa que el premio, otorgado a Merino, "está dirigido a mujeres titulares u otrora jefas de Estado o primeras ministras por romper los límites políticos y alcanzar los más altos cargos de liderazgo".

Señala que la ceremonia de premiación se realizará en el Women Leader Global Forum 2019, evento coorganizado por el Parlamento y el Gobierno de Islandia, del 18 al 20 de noviembre.

La audiencia de este foro estará conformada por cientos de mujeres líderes en la política, los negocios y la academia de todo el mundo.

Entre las anteriores mujeres galardonadas con este reconocimiento están la ex primer ministra canadiense Kim Campbell; la ex presidenta de Malta Marie-Lourise Coleiro; la ex presidenta de Kosovo Atifete Jahjaga; y la actual presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović.

Según consigna en su página web, el Woman Political Leaders (WPL) es una red global de políticas mujeres. Su misión es aumentar tanto el número como la influencia de las mujeres en posiciones de liderazgo político.

Añade que WPL es la única organización que reúne a líderes políticas mujeres a nivel global y las ayuda a enfrentar sus desafíos, aprovechando la influencia y poder colectivo que tienen.

Beatriz Merino fue la primera mujer en el Perú en ocupar la presidencia del Consejo de Ministros el 2003 durante el Gobierno de Alejandro Toledo y la defensoría del Pueblo el 2005.