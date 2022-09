El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, minimizó el impacto que tendría la permanencia o no del coronel Harvey Colchado en el equipo especial que colabora con los fiscales anticorrupción, o en la División de Búsqueda de Personas de la PNP.

En declaraciones ante la prensa desde las afueras de Palacio de Gobierno, a donde llegó para reunirse con el jefe de Estado, Espinoza consideró que lo que habría ocurrido este lunes con la situación de Colchado fue una “recomposición” que finalmente fue dejada sin efecto.

“Finalmente, si es que llegara a pasar, si hubiera algún cambio, eso no afecta a la investigación. No son los policías los que investigan, la fiscalía puede investigar sin necesidad de la policía o la fiscalía puede encargar actos de investigación a la policía”, destacó.

Este lunes en la noche, se conoció que Harvey Colchado recibió un memorándum que le notificaba que dejaba la jefatura de la División de Búsqueda (Divbus) para que se dedique de forma exclusiva a encabezar el equipo especial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder de Marita Barreto.

Declaraciones de Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo

Sin embargo, en la madrugada, el Ministerio del Interior rechazó esta información y advirtió que Willy Huerta no dispuso la salida de Colchado, por lo que no se podía concretar porque requería una resolución ministerial que no se elaboró. Asimismo, se estableció que se investigará y determinará responsables detrás del memorándum.

“No hay que ser tan altisonantes con lo que ha pasado. Si ponemos las cosas en su justo contexto y orden, la ley encarga a la fiscalía y no a la policía la dirección de la investigación”, destacó Benji Espinoza.

El abogado del presidente recordó que ni Marita Barreto ni ningún fiscal de su equipo han sido removidos de sus cargos.

“Estamos muy sensibles, entonces cualquier cosa que pase lo toman como un atentado a la investigación, como un grave impacto a las investigaciones y no es así”, insistió.