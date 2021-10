Conforme a los criterios de Saber más

A casi cuatro semanas desde su designación en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez empieza a recibir sus primeras críticas desde la oposición. El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, ha considerado que la también parlamentaria de Perú Libre “habría faltado a la verdad” sobre su relación con el encarcelado abogado Rodolfo Orellana.

Chávez, inicialmente, había referido que visitó a Orellana en el penal de Challapalca por fines académicos, porque se encontraba realizando una tesis de postgrado respecto al régimen especial cerrado. No obstante, El Comercio reveló que el cabecilla de la red criminal que, de acuerdo a la fiscalía infiltró diferentes organizaciones del Estado, la designó como su defensora legal en el 2016.

“Sí, me preocupa esta situación, la ministra habría faltado a la verdad y eso no es bueno. No sé qué grado de asesoramiento [le dio] o hasta cuándo fue su abogada. Quiero escuchar sus descargos”, manifestó Williams Zapata en comunicación con este Diario.

El presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso adelantó que Avanza País le preguntará a Chávez, durante la sesión de pleno de hoy, donde la primera ministra, Mirtha Vásquez, solicitará el voto de confianza, respecto a su relación con Orellana. “Yo creo que estos problemas, sumado a la situación de los ministros de Educación y de Interior, enturbian la presentación [del Gabinete]”, subrayó.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, exhortó a la titular de Trabajo a explicar públicamente sus aparentes nexos con el abogado, hoy preso.

“Estas denuncias generan desconfianza. Después, de ser necesario, tendrá que ir al Congreso”, expresó.

Demandan explicaciones a Boluarte

La congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, dijo que le genera preocupación no solo la situación de Chávez, sino también que la primera vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, haya sido incluida en una investigación por presunto lavado de activos. Esto a raíz de los aportes que se les exigieron a trabajadores del Gobierno Regional de Junín para pagar reparación de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

“Mañana [lunes] es una buena oportunidad para pedir explicaciones, ahí seguramente ambas ministras nos tendrán que aclarar, tenemos mucha preocupación por la idoneidad de las personas que están al frente de determinados ministerios”, manifestó.

La fiscalía incluyó a Dina Boluarte en una investigación por presunto lavado de activos por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre, del cual ella es militante. (Foto: Archivo GEC)

Boluarte, en comunicación con El Comercio, dijo que la investigación en su contra “no tiene ni pies ni cabeza” “Jurídicamente, hablando no tiene sentido. No tiene razón de ser”, añadió.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social afirmó que existen “intereses políticos” detrás de las pesquisas iniciadas en contra suya.

“Yo confío en la fiscalía, en el Poder Judicial, en la justicia peruana, pero también, déjeme pensar, de que detrás puedan estar los poderes económicos queriendo deslegitimar este gobierno y claro, ¿cómo pueden deslegitimar el gobierno de Pedro Castillo?, golpeando a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, quienes están asumiendo la responsabilidad de administrar el país”, remarcó.

Williams Zapata señaló que las investigaciones contra Boluarte deben seguir adelante “sin importar” que ella sea la primera vicepresidenta. “Tienen que darse con total imparcialidad y hasta las últimas consecuencias”, expresó.

El portavoz de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, indicó que la investigación debe continuar en el Ministerio Público y, añadió, que esperarán los resultados para definir una posición como bancada. Aunque consideró que puede generar “un ambiente negativo” de cara al voto de confianza que solicitará el Gabinete Ministerial.