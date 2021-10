Conforme a los criterios de Saber más

La congresista Katy Ugarte, quien pertenece a la facción de profesores dentro de Perú Libre, afirma que su bancada ha “limado asperezas” y descarta una división. Agrega que la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros “ha sido saludable”, porque existía una falta de coordinación de su parte con el presidente Pedro Castillo.

— Perú Libre, a través de un comunicado, indicó que no dará el voto de confianza al Gabinete que lidera Mirtha Vásquez, y la facción que responde a Vladimir Cerrón no asistió a los diálogos. ¿Existe una ruptura en el oficialismo?

El mismo día que fuimos a la convocatoria hecha por la primera ministra, de quien hemos escuchado su propuesta, asistimos a una reunión de la bancada. Hemos aclarado, limado asperezas, no podíamos dividirnos. Nosotros hemos tratado de analizar todo y bueno se ha encaminado la situación, hemos aclarado muchas cosas que han tratado de desestabilizarnos, sobre todo a la bancada. Y no por un tuit o un comunicado, que se ha sacado a título personal y sin tener la presencia de los congresistas, teníamos que caer en una división. Se está revisando el reglamento interno de la bancada para que no pasen otra vez estos inconvenientes.

— Por ejemplo, en ese mismo comunicado, se hace un llamado a los congresistas “natos” de Perú Libre a recomponer la bancada. ¿Descarta una eventual renuncia de los profesores?

Sí, se ha aclarado, hemos limado asperezas. En la bancada tenemos posiciones políticas [diversas], sin embargo, se analiza y se debate. Y se ha encaminado [la situación] más que todo por la gobernabilidad del país.

— ¿La designación de Vásquez es un giro hacia el “centro derechismo”, como lo refiere el ala cerronista?

La señora Mirtha Vásquez, quien es nuestra primera ministra, nos ha explicado claramente que ella va a encauzar la política que el presidente Castillo ha dado a conocer. Y claro, no todo es rígido, hay cosas que se tienen que cambiar, hay que gobernar no solo para la parte que ha votado por el presidente, sino para todo el Perú, yo creo que eso es lo más loable. Eso lo van a entender mis compañeros. Y, a la par, vamos a fiscalizar al Ejecutivo, como parte de la tarea que tenemos los congresistas.

— Usted ha contado que el comunicado, donde se anunciada que una facción de Perú Libre, no daría la confianza, no fue consultado con todos los integrantes de la bancada. ¿El cerronismo busca imponer su posición?

Estamos en reuniones de análisis, ya hemos pedido que este punto debe ingresar al reglamento [de la bancada] para evitar este tipo de situaciones, cualquier comunicado debe ser aprobado por todos y en una reunión.

— ¿Cuál es su balance del paso de Guido Bellido en la PCM? ¿Fue un error del presidente Castillo su designación?

Esto hay que decirlo claro, nosotros no pensábamos que él iba a asumir como primer ministro, ni siquiera la bancada lo sabía. Sin embargo, es nuestro compañero, nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo, si él no ha sabido trabajar bien en coordinación con el presidente Castillo, es él el responsable de todo ello [las sucesivas crisis]. Estos cambios [en el Gabinete] han sido por la falta de comunicación y de coordinación de parte de Bellido con el presidente y ha sido saludable.

— ¿Cree que la facción cerronista termine cediendo y dándole el voto de confianza a Vásquez? ¿De no hacerlo, qué consecuencias traería?

No lo vemos así, ya estamos alineándonos, estamos haciendo este análisis crítico dentro de la bancada, nosotros somos la bancada de gobierno y mis compañeros han entendido eso. Y tenemos que unirnos en este momento que estamos viviendo, que es una situación crítica. Todavía restan reuniones [antes de la presentación del Gabinete], no hemos terminado, pero la unidad también la buscan ellos. Todos vamos a estar en una sola posición.

— Un informe de inteligencia de la Policía ha advertido que algunos de los integrantes de Los Dinámicos del Centro con orden de prisión preventiva estarían en Bolivia. Si se confirma esta fuga, ¿el ministro del Interior debe ser removido de su cargo? ¿Es Barranzuela el responsable político?

Sinceramente, no estoy tan informada sobre este aspecto. Tendrá que responder, por esta situación, el ministro del Interior.

— Según la última encuesta de Datum, el 73% no está de acuerdo con que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, tenga relación con el Fenatep. ¿Debe salir del Gabinete? ¿El magisterio aceptaría eso?

El presidente Castillo es quien lo ha invitado a ocupar el cargo. ¿Por qué tendríamos que anteponer algo que no es? El maestro Gallardo responderá por sus actitudes, pero yo respeto la decisión del presidente en esta designación.

— ¿Gallardo les garantiza cambios en la Ley de Carrera Magisterial? ¿Cuáles, por ejemplo?

He tenido una reunión con el consejo de educación, hemos hablado sobre el tema, hemos pedido su modificación. No se puede derogar, pero sí se pueden modificar algunos artículos que puedan encajar con los cambios que hay en la política educativa. Lo que nosotros planteamos es que la ley sea cambiada en los artículos que son punitivos, y que hemos dado a conocer en la huelga de 2017 [la evaluación docente es requisito para la permanencia].

— ¿Cerrón ha desestabilizado al gobierno de Castillo a través de sus tuits?

Yo creo que hemos sido claros, q ue él haga su trabajo como secretario general del partido, pero, por favor, pedimos respeto para el trabajo congresal, esos comunicados, esos tuits, a títulos personal, hacen daño . Así que estamos trabajando el reglamento interno para mejorar la relación en la bancada y para que no se produzcan nuevamente estos aspectos.

— Usted, en una entrevista a El Comercio, dijo que la formación del Partido Magisterial Popular no ha sido consultada con los profesores de su región Cusco. ¿A estas alturas existe un nivel de coordinación? ¿Forma parte de la tarea de inscripción?

No, no, para nada, yo no sé quién estará encabezando [este nuevo partido], en el Cusco no hay eso. Pero bueno, tienen el derecho a formar su agrupación.

— ¿Está de acuerdo con que Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef Tacna, organismo de fachada de Sendero Luminoso, lidere ese proyecto político?

Esto no ha sido con las bases, por eso es que nosotros, el magisterio no lo reconocemos. Tengo entendido que este es un grupo de maestros, no ha sido orgánico. Nos ha sorprendido esta formación de la profesora Coila. Al menos la región Cusco, a la cual mi persona representaba, no está inmiscuida. En otras palabras, [este partido] es un grupo de amigos. Sí, amigos, no sé quiénes, pero el magisterio nacional no está.

— ¿Le sorprendió la designación de Ricardo Belmont como asesor de Castillo? ¿Reúne el perfil para el cargo?

No lo conozco al señor Belmont. El presidente Castillo ha confiado en él y en sus servicios.

(Nota de redacción: la noche del miércoles -tras la entrevista- el propio exalcalde de Lima informó que no será nombrado oficialmente consejero presidencial)

— A fines de setiembre, un juez en Cusco la declaró reo contumaz por no presentarse en una audiencia judicial en la que es acusada por el presunto delito de difamación agravada. ¿En qué etapa está este proceso?

Bueno, en ese aspecto mi abogado no me comunicó que tenía una audiencia, y fue un error garrafal de él. A mí me denuncia por difamación un ex trabajador de la UGEL de Canchis. Este señor, Humberto Escobar cobraba doble sueldo, uno como director de un colegio y otro como administrador de la UGEL. Entonces, yo como dirigente [del sindicato] informe al gobierno regional para que se investigue. Y este señor es el que me denuncia.

— Si la facción cerronista de Perú Libre no da el voto de confianza a Vásquez, ¿la bancada se parte?

No, no, ellos mismos han pedido que no pasen estas cosas [discrepancias], nos estamos uniendo mucho más a pesar de todas estas debilidades que hemos visto en los últimos días. Yo no lo veo así [un riesgo de fraccionamiento], ya hemos limado muchas asperezas.

