Cuando la Comisión de Constitución del Congreso empezó el pasado miércoles la discusión de un predictamen que plantea el retorno a la bicameralidad, la mayoría de los integrantes del grupo presentes en la sesión expresó su postura a favor del tema de fondo. Mientras tanto, ya a nivel de bancadas y de acuerdo a voceros consultados por El Comercio, la cantidad de grupos que respaldan la reforma constitucional es superior a las que se oponen o aún no han definido una postura.

Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP), Perú Democrático (PD) y Avanza País son los grupos que se inclinan a respaldar que, a partir del 2026, el Parlamento tenga una cámara de senadores y otra de diputados.

Salvo SP, los representantes de las otras bancadas se expresaron también a favor de que la medida se apruebe tanto en comisión como en el pleno en primera votación, en la actual legislatura que acaba a mediados de mes. Asimismo, a excepción de PD, señalaron estar de acuerdo con otra reforma paralela que se discute en el predictamen sobre la bicameralidad: la reelección parlamentaria.

No obstante, desde las distintas tiendas políticas se reconoce que el debate está acompañado de aspectos controversiales e impopulares, como la misma bicameralidad o la reelección, así como otros asuntos [ver cuadro]. Además, considerando las posturas que se conocen al momento, está en duda que se alcancen los al menos 87 votos requeridos para una eventual aprobación en el pleno a fin de buscar la ratificación de la reforma en la siguiente legislatura.

En diálogo con este Diario, Patricia Juárez, legisladora de FP y presidenta de la Comisión de Constitución, dijo que espera que el debate sea “lo más extenso posible”, pero subrayó que dependerá de “cuándo se llegue a consensos”. “Si se puede aprobar en esta legislatura, en buena hora. Pero si no se puede porque no hay consensos, ni modo, tiene que ir a la siguiente”, manifestó.

Entre los aspectos de mayor discusión, Juárez incluyó la delimitación de las funciones de cada cámara, el número de miembros, el presupuesto que demandarían ambos cuerpos legislativos y otros.

“Creemos que la profesionalización de la política no tiene por qué perturbar a nadie, que debe haber una mejor clase política. Eso se logra con la experiencia. En este Congreso estamos sufriendo la inexperiencia de los congresistas, me incluyo […] Por qué una persona no puede estar en el Congreso más de una vez y luego de ser diputado llegar a ser senador; creemos que la experiencia es importante y, además, vamos a empezar a partir del principio de buena fe”, dijo al defender la reelección.

Respaldo

Hernando Guerra García, vocero titular de FP, explicó que si bien la bicameralidad no estuvo expresamente incluida en el plan de gobierno del partido fujimorista en las elecciones del 2021, se dejó una puerta abierta a favor de la medida.

“No teníamos un consenso, había quienes creíamos, como yo, en la bicameralidad y quienes creían en una sola cámara. Pero a fuerza de ver cómo se ha distorsionado la unicameralidad, la gente ha cambiado su manera de pensar”, aseguró.

Respecto a lo impopular que puede resultar la medida, el parlamentario sostuvo: “Creo que a uno no lo eligen para ser popular, uno busca ser popular hasta que te eligen. Pero te eligen para tomar decisiones. Así como nuestro país necesitó una cámara única de representantes un tiempo para hacer reformas, necesita ahora un sistema bicameral para mantener la institucionalidad”.

Para Jorge Montoya, portavoz titular de RP, lo popular o no de la propuesta no debe ser relevante. “Tiene que intervenir la razón, porque estamos construyendo el país a futuro. La población va creciendo, se necesita una mayor representación. El país no está representado verdaderamente en el Congreso”, aseveró y se inclinó por la reelección por un solo período.

“Hay una opinión favorable del tema en general”, comentó Eduardo Salhuana, vocero titular de APP. Respecto a por qué aprobar la norma en la actual legislatura no sería un apresuramiento, sino una prioridad, afirmó que “es un tema ampliamente debatido, no es algo novedoso, hay que avanzar en esas reformas que son sustanciales”. "

Por su parte, Wilmar Elera, portavoz de SP, defendió la bicameralidad por ser tradición histórica del Congreso peruano. “Puede ser que en la próxima legislatura, con una nueva Mesa Directiva, se esté aprobando”, estimó. A su turno, Héctor Valer, vocero de PD, respaldó la iniciativa, pero dijo que debería de estar acompañada posteriormente por otras reformas en torno a la representación y los distritos electorales. “Hay que discutirlo y aprobarlo, hay que explicarle a la población. En su momento el tema fue popular, pero hemos demostrado las limitaciones del unicameralismo”, agregó.

En Avanza País también se respalda la medida. Incluso desde esa bancada se han presentado proyectos sobre la bicameralidad y la reelección parlamentaria.

Dudas y cuestionamientos

De acuerdo a José Arriola, vocero alterno de AP, en este grupo aún hay posturas divididas e indefinidas, pese a que legisladores como María del Carmen Alva, Wilson Soto y Luis Aragón presentaron proyectos sobre la bicameralidad.

“Será materia de reevaluar en la bancada, lo que no queremos es aportar para que la imagen del Congreso se deteriore”, dijo tras recordar que en el referéndum del 2018 se rechazó mayoritariamente tanto la bicameralidad, como la reelección parlamentaria. Consideró también que si bien el fondo del asunto puede ser una buena propuesta, actualmente no sería prioritaria para la ciudadanía.

Silvana Robles, vocera alterna de Perú Libre, sostuvo que la bicameralidad no es mala de por sí, pero subrayó que debe haber mayor debate. “Veo que está más pensada en la coyuntura, en beneficiar más a la clase política que a la población […] Si queremos la bicameralidad, la cual no es mala en sí misma, que se abra el debate constituyente en su totalidad”, expresó.

En tanto, Ruth Luque, portavoz de Cambio Democrático, indicó que la bicameralidad sí es importante, pero expresó su cuestionamiento a las intenciones de aprobar la iniciativa en el actual contexto –que incluye a un Parlamento con alta desaprobación– y sin una reforma política más amplia de por medio.

“Me preocupa que se acelere una decisión exprés, se meta rápidamente al pleno y eso choque nuevamente con una población que no sepa qué puede implicar eso hacia adelante”, sostuvo.

Finalmente, Katy Ugarte, vocera alterna del Bloque Magisterial, también cuestionó la celeridad que se buscaría dar a la aprobación de la reforma, aunque precisó que aún no han definido su postura sobre el asunto. “Me parece que aquí hay apresuramientos que no nos va a llevar a un buen camino. Esto necesita un análisis frío”, sentenció.

Entre los no agrupados, Susel Paredes (Partido Morado) cuestionó que se acelere un debate que debe tener mayor reflexión. “Personalmente, tengo dudas, porque en el referéndum la gente votó en contra de la bicameralidad. Lo estoy pensando, pero todavía no tenemos un pronunciamiento oficial”, comentó.

