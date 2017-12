El congresista aprista Jorge del Castillo aseguró que no ha traicionado a su bancada, ya que esta no tuvo ningún acuerdo previo antes de la votación sobre el pedido de vacancia presidencial en el pleno del Congreso el último jueves.

“En el Apra no tomamos ningún acuerdo de votación. Siempre con Luciana León dijimos que era un voto de consciencia. No hubo acuerdo. Si no, que me lo muestren, que me lo prueben”, aseveró a RPP.

Jorge del Castillo rechazó los comentarios de su colega Mauricio Mulder, quien lo señaló de “traidor”, y dijo que esa “es una apreciación desaforada, desafortunada e infraterna”.

El congresista explicó que en la reunión que tuvo su bancada se acordó reflexionar el voto hasta el final y, en ese sentido, él y su compañera Luciana León se mostraron en contra de la vacancia al momento de la votación.

Sostuvo que tomar una decisión sin haber escuchado a la defensa “afecta principios elementales” y que, por ello, primero quisieron oír los argumentos del presidente. “¿Cómo vamos a resolver antes de escuchar?”, manifestó.

“Nosotros escuchamos y tomamos la decisión que tomamos, y no me arrepiento de haberla tomado, porque creo que eso es lo que le conviene al Perú y al Apra también, porque lo bueno que haga el Apra será en beneficio del bien del Perú”, refirió.

—Medidas disciplinarias—

​En la víspera, el legislador y secretario general del Partido Aprista, Elías Rodríguez, había confirmado a El Comercio el inicio de un proceso disciplinario en la agrupación política contra Del Castillo y León.

​

Al respecto, el Partido Aprista Peruano emitió este sábado un comunicado en el que señala que se “tomarán medidas disciplinarias ante las acciones infraternas” de los congresistas Jorge del Castillo y Luciana León.

El documento señala que el partido decidió, en su 62° Plenario Nacional Extraordinario, tener una decisión unitaria respecto a la vacancia presidencial y resaltó que, antes de la votación, los apristas acordaron su postura a favor; sin embargo, esta no fue acatada por Del Castillo y León.

“Lamentamos que los compañeros Luciana León y Jorge del Castillo hayan hecho caso omiso al mandato de las bases apristas de todo el Perú reunidas en su 62° Plenario Nacional. Asimismo, no respetaron el acuerdo que, previo a la votación, los compañeros parlamentarios confirmaron su decisión de votar a favor de la vacancia presidencial”, se lee en el escrito.



Comunicado del @APRA_Oficial ante el desacato de los acuerdos del 62°Plenario Nacional por parte de los cc.Jorge Del Castillo y Luciana León pic.twitter.com/vlOee0jBg8 — APRA Oficial (@APRA_Oficial) 23 de diciembre de 2017

