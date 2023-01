A poco más de dos semanas de haber sido nombrado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor dejará el cargo a un día de que se reactiven las protestas en el sur del país. Según fuentes de El Comercio, la presidenta Dina Boluarte ya tomó la decisión de retirarlo.

Las mismas fuentes señalaron que entre este martes y miércoles saldrá publicada la resolución de salida de Liendo O’Connor en el boletín de normas legales de “El Peruano”.

También indicaron que la continuidad del ex asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso venía siendo evaluada desde hace varios días por Boluarte y por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

Liendo había sido nombrado en el referido cargo en la corta gestión del ex primer ministro Pedro Angulo.

“El cambio se iba a dar, solo era cuestión de tiempo. Y es una coincidencia que se dé cuando se van a reactivar las protestas”, manifestaron las fuentes.

En una entrevista con “La República”, Boluarte Zegarra ya había expresado sus discrepancias con Liendo O’Connor, quien un día antes de asumir la jefatura de la DINI había afirmado que “en cada lugar donde se ataca a la Policía y a las fuerzas del orden [Fuerzas Armadas] hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”.

La presidenta dijo que no compartía esa posición del coronel EP (r) y adelantó que el gobierno realizaría ajustes en la DINI.

Liendo O’Connor, en comunicación con RPP Noticias esta mañana, consideró que sus declaraciones fueron interpretadas de manera sesgada. “Las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencias actos de terrorismo, esto no significa que todas las personas sean terroristas, que no existan demandas legítimas, que no exista ineficiencia y corrupción en el Estado”, añadió.

Además, refirió que la presidenta Boluarte tiene la facultad de “ignorar” los informes de Inteligencia o utilizarlos.

“Puede dejar totalmente de lado [los informes de Inteligencia] y estar a merced de grupos informales que no tienen responsabilidad en proporcionar información para la toma de decisiones, lo que hace vulnerable al Estado”, subrayó.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la presidenta, Liendo O’Connor señaló que ella tiene la prerrogativa de evaluar su continuidad y tomar decisiones al respecto.

El coronel EP (r) dijo que iba a buscar conversar de manera directa con Boluarte y no podía hablar con ella, iba a presentar su carta de renuncia.

“Si bien es cierto que la evaluación es permanente, yo necesito una conversación directa con ella, de no producirse, yo debo actuar en consecuencia. El país vive momentos graves y la principal vulnerabilidad del Estado es el sistema de toma de decisiones. Justo yo tengo una presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, a mí se me imposibilita asistir si es que yo no tengo la confianza y la aceptación requerida para la toma de decisiones del Estado”, acotó.

La postura inicial de la presidenta

En “Punto Final”, la presidenta Dina Boluarte comentó que entrevistó a Liendo y lo calificó como una persona proba.

“No lo conocía antes, me lo han recomendado. Lo entrevisté, ayer [sábado] hemos conversado. Me parece una persona muy idónea, he visto su hoja de vida”, subrayó.

El coronel en retiro asumió el cargo en reemplazo del general del Ejército en retiro Wilson Barrantes, designado por el vacado presidente Pedro Castillo y la entonces primera ministra Betssy Chávez tres días antes del golpe de Estado del último 7 de diciembre.

Barrantes era cuestionado por participar en foros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Más información

Liendo O’Connor fue asesor de la Comisión de Inteligencia del Parlamento hasta el sábado 17 de diciembre. Es decir, un día antes de ser nombrado jefe de la DINI.

“Es un buen elemento. Me parece muy bien la designación. Lo conozco y es un muy buen analista de inteligencia”, refirió entonces a El Comercio el presidente de la Comisión de Inteligencia, José Cueto (Renovación Popular).