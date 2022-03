El legislador de Podemos Perú, Carlos Anderson, señaló que el Ejecutivo debería “morirse de la vergüenza” por las acusaciones que pesan sobre el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, por el delito de homicidio mostradas ayer por el programa Panorama.

“El ministro está involucrado en dos eventos de homicidios, el propio premier tendría que decirle ‘¿por qué no me informaste de eso?’ El Ejecutivo debería morirse de la vergüenza y renunciarlo, no podemos permitirle que esto se normalice”, dijo en declaraciones a la prensa desde las afueras del Congreso.

MÁS INFORMACIÓN | Luciana León: chats de la excongresista sugieren que presionó al Ministerio de Economía para favorecer Municipalidad de La Victoria

Según reveló el programa Panorama, Zea fue acusado por dos homicidios en 1999 y 2005, cuando residía en la ciudad de Puno.

En el primer caso, un documento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 1999 señala que debía ser recluido por el homicidio del ciudadano Paulino Zeballos, aunque en el dominical precisan que fue absuelto.

En tanto, la segunda acusación es por el homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, el cual ocurrió el 7 de junio de 2005, luego de que la víctima estuviera reunida bebiendo con Óscar Zea y otras dos personas.

El programa mostró que, en 2013, Óscar Zea fue declarado reo contumaz tras no asistir a una audiencia pública por este caso. El actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego permaneció con esta sanción judicial hasta 2016, cuando fue detenido en el distrito de Ate y se comprobó que tenía requisitoria por el presunto delito de homicidio calificado. Sin embargo, fue absuelto por este caso el 11 de agosto de 2017.

Descarta formar parte de una bancada oficialista

En otro momento, Anderson aseveró que rechaza cualquier acercamiento de su bancada con el Gobierno y que de ninguna manera formará parte de un grupo parlamentario a fin al presidente Pedro Castillo.

“Se ha dado a conocer que el congresista Enrique Wong de Podemos, es muy asiduo a Palacio y a los ministerios. Les quiero decir que soy parte de una bancada que no es oficialista. Si el movimiento es hacia el oficialismo yo no quiero estar en la bancada”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Óscar Zea jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego https://www.tvperu.gob.pe/