Allanan 16 inmuebles de ex funcionarios vinculados a la Costa Verde Callao

El equipo especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público allanó 16 inmuebles de personas vinculadas a la licitación de la obra Costa Verde del Callao, uno de los cuatro proyectos por los cuales Odebrecht ha admitido que cometió actos ilícitos.

La fiscal Geovana Mori, junto a su equipo de fiscales adjuntos y con apoyo policial, realizó el allanamiento desde las primeras horas de la mañana en diversas casas ubicadas en varios distritos de Lima y Callao.

►OAS: ¿En qué consiste la colaboración eficaz con empresas?

►Las mentiras más llamativas del ex presidente Alejandro Toledo

"Forma parte del avance de las diligencias en Brasil. Venimos nosotros usando mecanismos de investigación que nos permite la ley, entre ellos el allanamiento. Se está produciendo el allanamiento de 16 inmuebles de todos los involucrados en el caso 08-2017, que fueron funcionarios del Gobierno Regional del Callao", precisó la fiscal en el noticiero "Primera edición" de América TV.

Geovana Mori precisó que solo se está procediendo a realizar el allanamiento, pero no descartó que se realicen capturas de personas que tengan requisitorias por tener prisiones preventivas o condenas ya dictadas jueces del Primer Puerto.

"Tenemos investigados que tienen orden de captura que han podido ser ubicados por condenas emitidas por la Corte Superior de Justicia del Callao", precisó.

La fiscalía está recabando documentación, discos duros, equipos electrónicos, celulares y demás objetos que les permitan corroborar las versiones que dieron los directivos de Odebrecht desde Brasil y para detectar acuerdos entre todos los involucrados que están siendo investigados por presunta negociación incompatible en la modalidad de colusión en la licitación de la Costa Verde Callao.

Entre los ex funcionarios que han sido alcanzados por estas diligencias se encuentran Jorge Fernando Villareal Ruiz, ex gerente general de Transporte Urbano del Gobierno Regional del Callao durante la gestión del prófugo Félix Moreno. También contra Víctor Pérez Juárez, ex gerente de Infraestructura.