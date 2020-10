Esta madrugada, la jueza Sonia Bazalar, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva por nueve meses y ordenó comparecencia con restricciones para Mirian Morales, ex secretaria general de Palacio de Gobierno; Óscar Vásquez Zegarra, ex asesor de comunicaciones del presidente Martín Vizcarra; y el cantante Richard Cisneros, investigados por el caso Richard Swing.

La misma decisión tomó respecto a Liliana Chanamé, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Todos ellos, según lo dispuso la jueza, deberán cumplir una serie de reglas de conducta para no perturbar la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Las medidas de restricción incluyen no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, concurrir cada 30 días al control biométrico, acudir a todas las citaciones y no comunicarse con los demás investigados y testigos del caso. Bazalar indicó que no se reunían los presupuestos necesarios para la prisión preventiva.

Durante la audiencia, que comenzó a las 3 de la tarde del miércoles y concluyó a las 2:32 de la mañana del jueves, la jueza escuchó los argumentos del Ministerio Público, así como de los abogados de los procesados.

La fiscal adjunta Yenny Huacchillo indica que Cisneros se habría valido de contactos para acceder a los contratos que tuvo con el Mincul. Esta sería la cadena de contactos. pic.twitter.com/ddvPVcl65U — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) October 21, 2020

La fiscal Janny Sánchez-Portuarias investiga todas las presuntas tratativas y el proceso mediante el cual se realizaron los contratos con el Ministerio de Cultura (Mincul) -vía órdenes de servicios- con Cisneros, quien obtuvo nueve órdenes de servicios entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400. También la supuesta manipulación, ocultamiento y desaparición de elementos probatorios.

El Poder Judicial ya había desestimado el pedido de detención preliminar dictado contra diez investigados en dicho caso, entre ellos además, el de Karem Roca, ex asistente personal del presidente Vizcarra.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra aseguró que responderá al nuevo pedido de vacancia con calma y firmeza