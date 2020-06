La Comisión de Fiscalización comienza esta semana a investigar los nueve contratos del cantante ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura (Mincul) por la suma de S/175.400, al amparo de las facultades especiales que le otorgó el pleno del Congreso.

Este viernes, este grupo de trabajo tiene previsto no solo exigirle respuestas y detalles al propio ‘Richard Swing’, sino también a las exministras de Cultura Sonia Guillén y Patricia Balbuena. Esta reunión se realizará a las 12:30 p.m. en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso.

El congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo a El Comercio que se está definiendo el cronograma de acciones de investigación del caso ‘Richard Swing’, y que tanto Guillén, Balbuena y Cisneros han confirmado su participación en la sesión del viernes.

Explicó que la exministra Sonia Guillén participará virtualmente por los riesgos que representa su asistencia al Parlamento debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

¿Qué preguntas deberá responder Cisneros?

El congresista Alarcón explicó a este Diario que uno de los primeros puntos que abordarán en la sesión de investigación serán las nueve contrataciones celebradas entre Cisneros y el Mincul desde el 2018.

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), estos fueron los montos recibidos:

Fecha Orden de Servicio Motivo Monto 24/04/2020 O/S 1122-2020 Ministerio de Cultura * Servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales en rendimiento laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura S/30.000 12/02/2020 O/S 673-2020 Ministerio de Cultura Servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional S/33.400 30/10/2019 O/S 4236-2019 Ministerio de Cultura Servicio de ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos S/27.000 27/09/2019 O/S 3704-2019 Ministerio de Cultura Servicio de ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos S/8.000 24/06/2019 O/S 2172-2019 Ministerio de Cultura Servicio de ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos S/21.000 02/05/2019 O/S 1426-2019 Ministerio de Cultura Servicio de apoyo operativo para la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional S/7.000 18/02/2019 O/S 465-2019 Ministerio de Cultura Servicio de intervención en actividades culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional S/7.000 29/10/2018 O/S 5053-2018 Ministerio de Cultura Servicios de una persona natural para que identifique actividades que permitan promover una cultura participativa utilizando los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura S/21.000 25/07/2018 O/S 3364-2019 Ministerio de Cultura Servicio de una persona natural para promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura S/21,000

Luego de darse a conocer los contratos suscritos entre Cisneros y el Mincul, este ministerio informó en mayo que se había tomado la decisión de resolver la orden de servicio y dar por concluida la relación contractual, que estaba vigente. "Cabe indicar que la orden de servicios, tenía que ejecutarse en un plazo de 45 días, los cuales quedan sin efecto”, informaron.

“Las preguntas van a girar en torno a la contrataciones que tuvo [Richard Cisneros] en el Ministerio de Cultura, que son nueve órdenes de servicio desde el 2018. Que explique la experiencia que ha tenido, con quién coordinaba, quién le dio las facilidades para hacer las contrataciones. Todo será por las contrataciones”, precisó Alarcón a El Comercio.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo hace unas semanas que Cisneros participó en la campaña presidencial del 2016, liderada por Pedro Pablo Kuczynski, “y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno”, dijo.

En otra conferencia de prensa, afirmó que no recomendó a Cisneros, ni a ninguna otra persona a un cargo público. "Estoy completamente convencido que participar en una campaña electoral no te da derecho a ingresar a un cargo público”, sentenció.

En este sentido, dijo Alarcón, Richard Cisneros deberá responder por las relaciones que ha mantenido con exministros y el primer nivel de Gobierno. Es decir, la Presidencia de la República.

Richard Swing compartió esta foto en Palacio de Gobierno el 23 de agosto del 2018 en Facebook. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

“Una pregunta básica es si conoce a Martín Vizcarra, desde cuándo y si asistió a Palacio de Gobierno. Es necesario que lo diga personalmente y lo aclare”, remarcó Alarcón.

Además, “habrá que ver este tipo de confianzas, acercamientos, cuál es el poder que tenia Cisneros para disponer o comentar lo de ‘renunciar’ a la ministra”, agregó.

El Comercio reveló que Richard Cisneros realizó dos visitas a Palacio de Gobierno durante el 2018. El 28 de junio, tuvo una “reunión de trabajo” con Miriam Morales Córdova –secretaria general de la Presidencia–.

Además, el 12 de octubre de 2018 tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque –actual asistente administrativa del Despacho Presidencial–. Roca trabajó como asistente del presidente Vizcarra durante la campaña presidencial.

El partido Contigo –antes Peruanos por el Kambio (PPK)– ha negado vínculos con Richard Cisneros durante la campaña 2016, derivando cualquier vínculo al entonces jefe de campaña electoral, el presidente Vizcarra.

En un video difundido por el programa Panorama, se escuchó a Richard Cisneros jactarse de sus vínculos con el Poder Ejecutivo y señalar que “hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié”.

Sonia Guillén, exministra de Cultura, dejó el encargo en el Ejecutivo el pasado 30 de mayo. Luego de las imágenes difundidas por la prensa, Guillén dijo que sintió indignación.

“Hay un momento de indignación y en el siguiente momento me tengo que reír, tal vez con una risa nerviosa de indignada porque a mí me pueden haber calificado de muchas maneras y sí, en mi vida, he sido atrevida porque seguramente si no lo hubiera sido no habría llegado a lo que he podido realizar”, comentó.

Guillén, hasta la fecha, no ha revelado detalles sobre quiénes contrataron a Richard Cisneros en Cultura. “Me voy a tener que disculpar que no pueda darle los nombres, los datos, porque he asumido mi responsabilidad política, pero no se ha dejado de hacer lo que se tiene que hacer y esos sucesos se han iniciado”, precisó.

Antecedes bajo sospecha

La Comisión de Fiscalización indagará también sobre la experiencia profesional y académica de Cisneros para trabajar en el Estado.

Richard Cisneros. (Foto: Facebook Richard Swing)

“Es sabido que todo doctorado Honoris Causa es honorífico y no tiene valor para efectos de los niveles académicos que reconoce la normatividad peruana, y menos permite acreditar el cumplir con un perfil académico determinado a efectos de desempeñar un cargo en algún nivel de gobierno. En otras palabras, que no puede ser tomado en cuenta como elemento a considerar para establecer los términos de referencia de un contrato (laboral o de locación de servicios) con el Estado peruano”, ha señalado la comisión.

Por otro lado, el grupo parlamentario estima que durante los 21 meses que Cisneros contrató con el sector Cultura ha recibido unos S/8.352,38 mensuales.

Esto, “hace suponer que se trataría de una forma encubierta de asignar a una persona una retribución mensual a la cual, de otra manera, no podría acceder por la vía de un nombramiento en un cargo de confianza por no contar con los requisitos profesionales mínimos para ello, vulnerando el principio de meritocracia, la legalidad establecida en las normas de contrataciones del Estado”, añade la Comisión de Fiscalización.

Estos indicios motivaron a que el grupo parlamentario inicie la indagación de los procesos de locación de servicio, pues se podría haber creado bajo “nombre propio” y se podría haber incurrido “en aparente tráfico de influencias, entre otros ilícitos por determinarse”.

Por ello, el Comisión indagará los hechos, a las personas involucradas, las órdenes de servicio celebradas, los informes cumplimiento, la conformidad de servicios, entre otros documentos.

Se instalará un subgrupo de investigación

La congresista Rosario Paredes, de la bancada de Acción Popular y secretaria de la Comisión de Fiscalización, dijo a El Comercio se conformará una subcomisión que se encargará del tema. “No vamos a trabajar todos porque los problemas [que atiende la comisión] son varios”, dijo.

Por su parte, Héctor Maquera, de Unión Por el Perú y uno de los miembros titulares de la comisión, dijo que espera que Guillén, Balbuena y Cisneros respondan este viernes cuál fue el vínculo entre ellos y si llegó al presidente Vizcarra.

“También deben responder sobre los pagos al señor Cisneros y bajo el mandato de quién. Pedirles que digan la verdad por el país y la situación que estamos pasando”, añadió Maquera.

La Comisión de Fiscalización tiene un plazo de 45 días calendarios para llevar a cabo la investigación de los contratos suscritos por Richard Cisneros y el Mincul desde el 2018. El Comercio intentó comunicarse con Richard Cisneros, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

