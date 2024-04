La primera vez que Boluarte lució públicamente el controvertido Rolex fue en la ceremonia por el 143º aniversario del Día de la Respuesta y Honor Nacional el 5 de junio del 2023.

Antes de eso, había usado otras piezas de relojería de alto valor, pero que no se asemejaban al reloj suizo con incrustaciones de diamantes, que actualmente bordea los $20 mil aproximadamente.

Desde entonces, la presidenta de la República ha lucido el Rolex Datejust de dolor oro rosa en diferentes actividades oficiales. Sin embargo, desde que estalló el escándalo, este y otros dos relojes de la misma marca que investiga el Ministerio Público (MP), no fueron vistos más.

La tarde del viernes la mandataria aseguró haber cometido una “equivocación” al haber aceptado los relojes en calidad de préstamo y aseguró que ya los devolvió al gobernador ayacuchano. Al no ser de su propiedad, dijo, no estaba obligada a consignarlos en su declaración de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo los cuales ya los he devuelto”, afirmó.

Afirmó que aceptó los relojes del gobernador de Ayacucho, porque tienen una “amistad personal, de Wilfredo a Dina y de Dina a Wilfredo” que le ofreció ayudarla durante las protestas en dicha región.

Al ser consultada por la prensa por el certificado de garantía y autenticidad de la marca Rolex, que se halló en su domicilio durante un allanamiento, sostuvo que era de los relojes Rolex que le prestó su amigo Oscorima.

“La tarjeta que encontraron en mi domicilio no estaba escondida, estaba en mi estudio en una cartuchera donde están totalmente guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional; y al momento de devolverle los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido en esa cartuchera”, se excusó.

La mandataria aseguró haber lucido otras joyas de bisutería fina y calificó de “falso” haber usado una pulsera ‘Cartier’. Sostuvo que su primera versión sobre uno de los relojes Rolex -donde aseguró que era “un artículo” - no se refería a este; sino a otro adquirido en “Davos” hace dos años atrás.

Responsabilizó a su abogado Mateo Castañeda por demorar su explicación ya que por recomendación suya dieron su versión, primero, ante la fiscalía.

Boluarte Zegarra brindó una conferencia luego de declarar por casi cinco horas ante el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien abrió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en declaración en documentos, a razón de los relojes suizos.

Boluarte es investigada como exministra de Estado y como presidenta de la República en ejercicio.

La jefa de estado declaró a puerta cerrada en el piso diez de la sede fiscal donde no solo fue cuestionada sobre los relojes suizos, sino también por otras joyas valorizadas en $500 mil, un pulsera Cartier de diamantes, la recepción de cientos de soles en sus cuentas bancarias, y un incremento patrimonial -en los últimos dos años- de casi S/500 mil.

Dina Boluarte lució por primera vez un Rolex, de manera pública, durante la el Día de la Respuesta y Honor Nacional, el 5 de junio del 2023. / Luis Iparraguirre

Boluarte fue asistida por su abogado Mateo Castañeda que llegó al promediar las 8:15 de la mañana a la fiscalía.

Desde que salió de su vivienda en Surquillo -allanada el pasado 19 de marzo por la fiscalía y la Diviac- su llegada a Palacio de Gobierno y su posterior traslado hasta el MP, Boluarte fue resguardada por un numerosos contingente policial.

Horas después de la llegada de Boluarte, llegaron grupos de personas que se pronunciaron a favor y en contra de la mandataria.

Desde que se dio a conocer el escándalo de los Rolex, uno de los principales vinculados al caso fue el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ha reconocido ser un coleccionista de relojes de la marca suiza.

El funcionario, investigado por presuntos actos de corrupción, se ha reunido hasta en nueve oportunidades con Boluarte, ha visitado diversos ministerios y se ha reunido con ministros de Estado y funcionarios.

La presidenta Dina Boluarte, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez y el gobernador de Cusco, Werner salcedo, en Ayacucho durante una actividad presidencial el 20 de enero del 2024.

Oscorima Núñez, quien acudió a la fiscalía como testigo antes que la mandataria, guardó silencio al ser interrogado sobre su presunto vínculo con el reloj Rolex usado por Boluarte Zegarra.

Humberto Abanto, abogado del gobernador regional, confirmó públicamente que su patrocinado guardó silencio ante la posibilidad de que su patrocinado sea incluido como investigado.

Sin embargo, indicó que el próximo 10 de abril acudirán a la fiscalía para exhibir el Rolex DateJust -similar al usado por Boluarte- que Oscorima dice haber comprado en el 2023 para “una familiar muy querida”.

Abanto aseguró que su patrocinado le ha confirmado que “no le dado ningún regalo a la señora Boluarte”. Sin embargo, dijo que “no le sorprendería” que se lo haya prestado, pero no se lo ha preguntado a Oscorima.

“No descarto que eso (que le haya prestado a Dina Boluarte) puede haber ocurrido”, aseguró.

El abogado sí confirmó que Oscorima le ha regalado a Boluarte Zegarra “un retablo ayacuchano, no tan grande como el que le regaló a Pedro Castillo, eso y (pan) chapla y queso”.

Wilfredo Oscorima: Investigaciones, propiedad y Rolex.

Según dio cuenta este Diario, a través del decreto de urgencia N°006-2024, el gobierno de Dina Boluarte autorizó la transferencia de S/100 millones de soles para la Región Ayacucho a fin de garantizar la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la prestación de Servicios Deportivos en el estadio Cuna de La Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga”. El presupuesto inicial asignado para la referida obra era de S/ 15 millones.

Cierre de calles y despliegue policial

Desde la noche del jueves, las inmediaciones de la sede del Ministerio Público fueron cercadas por rejas como preparativo de lo que sería el traslado de la presidenta Dina Boluarte, desde Palacio de Gobierno hacia la fiscalía, ubicada en la cuadra cinco de la avenida Abancay.

Así, las calles del jirón Cusco y Santa Rosa y la misma avenida Abancay amanecieron enrejadas impidiendo el tránsito vehicular y la restricción del paso peatonal.

El Ministerio Público ha citado a Dina Boluarte para que responda por la investigación iniciada por presunto enriquecimiento ilícito en el Caso Rolex. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Junto a ello, decenas de efectivos policiales fueron colocados en todas las calles aledañas a la sede fiscal. Portatropas, patrulleros, motos policiales, se desplegaron en las inmediaciones.

Este Diario solicitó a la Policía conocer el número exacto de efectivos policiales que fueron movilizados para custodiar la llegada de la mandataria, pero señalaron que dicha información era “reservada”.

Durante la madrugada, se desplegaron medidas de seguridad en las inmediaciones de la sede del Ministerio Público en la Av. Abancay. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“Mediante la presente misiva informamos que los Planes de Operaciones de Seguridad y Defensa son de carácter reservado, información que requiere un tratamiento especial de control y seguridad, y dentro de ellas se considera la información que indica su requerimiento; por lo que, lamentamos no poder atender su solicitud”, señalaron.

Hasta donde pudo conocer este Diario fueron cerca de un centenar de efectivos policiales de la Unidad de Operaciones Especiales, Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), Águilas Verdes, Desactivación de Explosivos (Udex) y Seguridad del Estado, que pudieron verse a lo largo del traslado presidencial y en la sede fiscal.

La movilización de los agentes del orden solo se compara con el despliegue policial que en su momento, también realizó el expresidente Pedro Castillo, cuando acudió a la Fiscalía para declarar en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción.